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5元紅茶、10元炸肉片！台南真正銅板價小吃「無名脆肉」50元吃到過癮

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@amos0716授權
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台南坐享小吃之都美譽，輕鬆就能在當地各區找到精華美食。而繼之前安南隱藏版「無名炸叉燒」，又有美食部落客發現了一家在地人最怕被曝光的小吃攤，一袋紅茶只要5元，薯條和炸肉片10元吃得到，招牌無名脆肉更是銅板價就能吃個過癮，超狂價位早已傳出風聲，吸引大批人購買。還沒吃過的人前往嚐鮮時，若看到大排長龍純屬正常現象，千萬別被嚇著啦！

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這家神級價位的攤販位於南區省躬國小後門附近，主要販售炸脆肉及多款炸物，其中最夯的脆肉30元就能吃得到，也可根據想吃的份量多買幾包。鹹香的炸肉趁熱吃還能感受到肉汁，搭配炸肉屑吃起來口感更涮嘴。

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另外，每片只要10元的肉片亦是人氣必點，現場還有提供薯條、雞塊、熱狗等可以點購配著吃，再來幾包5元紅茶，單純嘴饞的話50元就能搞定豐盛下午茶，一張百元鈔就能點得像小吃富豪呢。這家午間限定的攤販每週日公休，便宜價格也讓攤位人潮不斷，有興趣的人別忘了花點耐心喔！

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灣裡無名脆肉

地點：台南市南區省躬一街（省躬國小後門）

時間：每日14:30-18:30（週日公休）

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台南美食 小吃 必吃 銅板美食

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