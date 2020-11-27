雲林古坑阿嬤私房菜！ 「一雞多吃」咖啡醬燻烤雞+狗尾草燉雞+獨家脆筍麵
udn走跳美食／華少甫
上次跟友人一起來到雲林古坑，來到一家許多綜藝節目都曾到訪，明星藝人都是座上賓的秘店「阿嬤私房菜」，品嘗用獨家咖啡秘醬燻烤的創意桶仔雞，以及作工繁瑣的季節限定筍仔麵。
一走進「阿嬤私房菜」，便可以看到樓梯上許多看不懂的台語古字，完全符合華山這個充滿文學氣息的地方。
阿嬤的私房菜有著斗大的招牌，即使在山坡上，也絕對不會錯過。
踏入餐廳前，可以看到門口有隻鸚鵡，還有類似超級瑪利歐的遊戲場景，讓人打卡拍照慾大發。
走進店內，除了可以看到許多昆蟲標本外，還有許多藝人明星的合照，跟他們自家販售的週邊商品。
「阿嬤私房菜」可說是在地人都推薦的古早味料理，除了有自家養殖土雞肉跟新鮮採摘山菜料理外，還有明星料理「咖啡桶仔雞」融入咖啡元素，此外，還有外觀長得超像麵條的「阿嬤筍子麵」，以及用山上放養的土雞熬煮的湯底「狗尾草燉雞湯」。
一上桌先來一杯冰鎮清涼的蜂蜜檸檬水，不禁讓人想高歌一曲（？）
咖啡桶仔雞
堪稱「阿嬤私房菜」的招牌必點，迷人的焦糖色，還可以一雞多吃，喜歡重口味的饕客可以沾著胡椒鹽或雞油一起吃；此外，還可以把水果沙拉倒進盤裡，配色繽紛的火龍果、鳳梨、生菜、雞絲和咖啡麵，淋上油醋醬拌一拌後，吃來酸甜鹹香，好像在吃溫沙拉般的享受，咖啡麵條也是用老闆自家種的咖啡製成，整道料理相當澎派。
老闆透露，這隻雞是使用特調的咖啡香料醬汁醃漬土雞，一天一夜後再炭烤，烤的過程還要仔細的刷醬汁維持外表油亮裡面不乾柴的特色，最後才會形成焦糖色脆皮。
筍仔麵
特別的「阿嬤筍子麵」外型就長得像麵條，但其實是由筍子做成的高纖料理，帶有爽脆口感的筍子麵，配上大火熱炒，外觀真的超像寬板條，不過這道料理是季節限定，麻竹筍如果沒有產出也吃不到。
脆筍蛋
把華山特產的筍子，尾巴切丁並製作成像是菜脯蛋般，口感又脆又軟，外面絕對吃不到。
龍鬚菜、過貓
店家自己種的菜，淋醬也有所不同，坊間的過貓大多是淋美乃滋，但店家改用胡麻醬的方式，變得更健康並美味。
鹹豬肉
在山裡就是要吃鹹豬肉啊！店家的鹹豬肉不是使用五香粉調理，反而是用蒜頭跟梅子醋，口感方面，可以起到解膩的作用。
狗尾草湯
必點菜單之一「狗尾草燉雞湯」用山上放養的土雞熬煮湯底，有淡淡的人蔘味道，搭配有「台灣土人參」美稱的新鮮狗尾草，清爽不膩外還有開脾的功用，也讓湯裡多了一股淡淡的新鮮青草香氣；
阿嬤私房菜
地址：雲林縣古坑鄉華山村78-5號
電話：05-590-0493
時間：11：00～19：30
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