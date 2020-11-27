快訊

黨團抗爭蔡政府砸招牌？江啟臣：不強烈杯葛是縱容獨裁

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雲林古坑阿嬤私房菜！ 「一雞多吃」咖啡醬燻烤雞+狗尾草燉雞+獨家脆筍麵

跟著華少吃吃吃 / 文、圖／華少甫

udn走跳美食／華少甫

上次跟友人一起來到雲林古坑，來到一家許多綜藝節目都曾到訪，明星藝人都是座上賓的秘店「阿嬤私房菜」，品嘗用獨家咖啡秘醬燻烤的創意桶仔雞，以及作工繁瑣的季節限定筍仔麵。

一走進「阿嬤私房菜」，便可以看到樓梯上許多看不懂的台語古字，完全符合華山這個充滿文學氣息的地方。

阿嬤的私房菜有著斗大的招牌，即使在山坡上，也絕對不會錯過。

踏入餐廳前，可以看到門口有隻鸚鵡，還有類似超級瑪利歐的遊戲場景，讓人打卡拍照慾大發。

走進店內，除了可以看到許多昆蟲標本外，還有許多藝人明星的合照，跟他們自家販售的週邊商品。

「阿嬤私房菜」可說是在地人都推薦的古早味料理，除了有自家養殖土雞肉跟新鮮採摘山菜料理外，還有明星料理「咖啡桶仔雞」融入咖啡元素，此外，還有外觀長得超像麵條的「阿嬤筍子麵」，以及用山上放養的土雞熬煮的湯底「狗尾草燉雞湯」。

一上桌先來一杯冰鎮清涼的蜂蜜檸檬水，不禁讓人想高歌一曲（？）

咖啡桶仔雞

堪稱「阿嬤私房菜」的招牌必點，迷人的焦糖色，還可以一雞多吃，喜歡重口味的饕客可以沾著胡椒鹽或雞油一起吃；此外，還可以把水果沙拉倒進盤裡，配色繽紛的火龍果、鳳梨、生菜、雞絲和咖啡麵，淋上油醋醬拌一拌後，吃來酸甜鹹香，好像在吃溫沙拉般的享受，咖啡麵條也是用老闆自家種的咖啡製成，整道料理相當澎派。

老闆透露，這隻雞是使用特調的咖啡香料醬汁醃漬土雞，一天一夜後再炭烤，烤的過程還要仔細的刷醬汁維持外表油亮裡面不乾柴的特色，最後才會形成焦糖色脆皮。

筍仔麵

特別的「阿嬤筍子麵」外型就長得像麵條，但其實是由筍子做成的高纖料理，帶有爽脆口感的筍子麵，配上大火熱炒，外觀真的超像寬板條，不過這道料理是季節限定，麻竹筍如果沒有產出也吃不到。

脆筍蛋

把華山特產的筍子，尾巴切丁並製作成像是菜脯蛋般，口感又脆又軟，外面絕對吃不到。

龍鬚菜、過貓

店家自己種的菜，淋醬也有所不同，坊間的過貓大多是淋美乃滋，但店家改用胡麻醬的方式，變得更健康並美味。

鹹豬肉

在山裡就是要吃鹹豬肉啊！店家的鹹豬肉不是使用五香粉調理，反而是用蒜頭跟梅子醋，口感方面，可以起到解膩的作用。

狗尾草湯

必點菜單之一「狗尾草燉雞湯」用山上放養的土雞熬煮湯底，有淡淡的人蔘味道，搭配有「台灣土人參」美稱的新鮮狗尾草，清爽不膩外還有開脾的功用，也讓湯裡多了一股淡淡的新鮮青草香氣；

阿嬤私房菜

地址：雲林縣古坑鄉華山村78-5號

電話：05-590-0493

時間：11：00～19：30

文章來源：跟著華少吃吃吃 FB：華少甫

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

咖啡 沙拉 必點 古早味 熱炒 雲林旅遊 雲林美食 烤雞

相關新聞

雲林古坑阿嬤私房菜！ 「一雞多吃」咖啡醬燻烤雞+狗尾草燉雞+獨家脆筍麵

udn走跳美食／華少甫 上次跟友人一起來到雲林古坑，來到一家許多綜藝節目都曾到訪，明星藝人都是座上賓的秘店「阿嬤私房菜」，品嘗用獨家咖啡秘醬燻烤的創意桶仔雞，以及作工繁瑣的季節限定筍仔麵。

台灣最西端火車站在台南！還有隱藏火鍋店「延齡堂」天山百草鍋暖胃必吃

啟用於1900年，在歷經20多年後，因不敷使用下而拆除重建，在1936年完成現今建築之模樣。結構上，採用當時盛行的折衷主義，融合古典與現代，在正面門廊設計有3個圓拱門，左右也各有1個圓拱門，並於兩邊轉角牆上配置圓形氣窗，屋簷上有精緻的浮雕裝飾。

以咖啡入菜！ 雲林小天梯下的「天秀山莊」秘境餐廳民宿 大嚐涮嘴溪蝦+甘蔗蜂

udn走跳美食／華少甫 上次跟豬飛小姐、漢斯先生夫婦一起去雲林旅遊，早上踩點了小天梯跟情人橋後，中午沿著斜坡一路往下，來到了可以入住小木屋又可以吃飯的的天秀山莊，吃吃看他們家招牌的「咖啡入菜」，

品茗佐美味甜點！ 嘉義下午茶最美老宅「雲起茶館」推薦

udn走跳美食／阿MON 雲起茶館 是嘉義興業新村新開幕小茶館，是由老房子改建而成，保留了許多舊建築特色，並融入了許多新建築元素，讓茶館懷舊復古中又有些許西洋風情，堪稱是嘉義最美茶館，茶飲以該店

在迷客夏吃乾拌麵！全台唯一「迷客夏古蹟門市」藏身台南水交社日系古宅

人氣飲料品牌迷客夏近日限時推出芋頭系列新品「買一送一」，史無前例的優惠引爆粉絲排隊購買熱潮。而有別於大家熟悉的門市

鱔魚、花枝大塊厚實！ 台南在地人氣小吃 進福炒鱔魚專家

udn走跳美食／涼子是也 進福炒鱔魚專家這間台南人氣小吃，無論是炒鱔魚意麵或是炒花枝意麵都相當吸引我，所以一直很想來吃看看。不過每次來台南就想美食一路吃，通常會把行程排在國華街、永樂市場、安平老

花海看到飽！台南後壁33公頃「波斯菊黃金花海」滿開炸裂　田間美景太忘憂

即將於11/14登場的2020台中國際花毯節以「愛麗絲花境探險」為主題掀起熱潮，其實除了中部升級版的新社花海，台南也有絕大片後花園秘境，目前「波斯菊花海」已絕美滿開，超適合不愛人擠人的花控拍個過癮！

最美「山中燈會」在台南！2020「空山祭」開展時間曝，規模比去年更盛大

還記得去年台南「空山祭」的綺麗世界嗎？2020空山祭敲定於12／25耶誕節展開，主辦單位透露，今年空山祭規模將比去年更盛大，展出的光影創作品更多元！台南「龍崎光節：空山祭」是一場藝術家與居民、公所、所有參與的人們一起攜手打造的藝術盛典，透過在地景觀與光影創作完美融合，讓「空山」不是只是「空山」，而是充滿生命力的所在。

好想咬一口！布袋最Q打卡秘境「三色抹茶蛋糕」　甜點消波塊太療癒

號外號外，新鮮的「抹茶蛋糕」出爐囉！布袋近期有處掀起朝聖熱潮的景點，主人公不是真正的甜點，而是被染上顏色、意外變身天然「三色抹茶蛋糕」的消波塊，可愛造型讓網友直呼好療癒，成為新興打卡亮點。 這處

唯美秋色祕境！ 雲林「九芎村落羽松森林」 橙紅滿布抹上秋日圖畫紙

udn走跳旅遊／布魯 如果秋天的顏色是黃色、是紅色，台灣秋天的畫筆就是山毛欅、落羽松或楓樹。今年秋天布魯的圖畫紙，就由雲林縣林內鄉九芎村的落羽松森林抹上第一筆橙紅。 九芎村斗六東溪堤防

草莓季IG先PO！台南「南泉」浮誇系草莓布丁冰 今年多了濃郁奶蓋更邪惡

你今年第一碗草莓冰吃了嗎？在這個舒服有點微涼的季節，許多人會到台南散步旅行，位於台南安平區運河附近的人氣「南泉冰菓室」，...

貓控犬控的天堂！台南「魔法咪嚕寵物主題餐廳」餐點份量大還有超萌寵物

udn走跳美食／台南•逸恩 TAINANIAN 喜歡毛小孩的朋友有福啦！魔法咪嚕寵物主題餐廳有超多可愛的小寵物，有貓有狗還有兔子呢～真的超級無敵可愛，心情不好的時候，很適合來這裡被療癒一下～

熱門新聞

台北「寧夏夜市」道地小吃、米其林級美食推薦！加碼新開幕隱藏版宵夜

「南迴公路景點」懶人包！沿著全台最美公路，出發去台東

起床秒看海景！花蓮「慢點海景民宿」眼前就是太平洋，海浪聲伴隨的慵懶度假

另類基隆Style！ 認清楚再入內 藏在「二樓以上」的驚喜

雲林古坑阿嬤私房菜！ 「一雞多吃」咖啡醬燻烤雞+狗尾草燉雞+獨家脆筍麵

6個數字秒懂！再次和「基隆」相遇的23個日常關鍵字

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。