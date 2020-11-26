以咖啡入菜！ 雲林小天梯下的「天秀山莊」秘境餐廳民宿 大嚐涮嘴溪蝦+甘蔗蜂

上次跟豬飛小姐、漢斯先生夫婦一起去雲林旅遊，早上踩點了小天梯跟情人橋後，中午沿著斜坡一路往下，來到了可以入住小木屋又可以吃飯的的天秀山莊，吃吃看他們家招牌的「咖啡入菜」，一試之下，真的讓我這個台北俗，對於外縣市的創意料理，又多了幾分認識跟驚喜。

天秀山莊的地理位置，其實相當隱密，但對於熟門熟路的豬飛小姐跟漢斯先生來說，好像沒什麼能難倒他們的XD，我們從山上下來時，直接停進了山莊附屬的停車場，門口寫著大大的停車200元，可抵消費，算是給顧客方便上的一層保障跟貼心。

天秀山莊是一間位於古坑的民宿，木質建造的木屋，冬暖夏涼，四季皆宜，四周清新的空氣跟遼闊的森林景觀，非常適合舒緩身心跟釋放壓力，此外，每年的4~6月期間，有許多螢火蟲聚集在山莊旁的溪流或是後方的黃金瀑布，景觀非常夢幻。

這次來到天秀山莊的時間是中午，後面也還有其他行程，所以也就沒有體驗他們家的小木屋住宿，儘管如此，還是拍一下照給大家聞香一下。

住宿是沒住到，但倒是嚐了不少好吃有趣的餐點。

菜脯土雞湯

兼具口感與造型的老菜脯，搭上營養滿分的地瓜，跟軟嫩度適中的土雞，還有讓人想一喝再喝的湯頭，用湯勺撈起菜脯時，一口咬下，我還以為自己吃到什麼很有口感的菇類，這個口感也太讚了吧！

椒麻咖啡雞腿

看似簡單，其實內容物超複雜的一道菜，雞腿肉外脆內軟，有著椒麻香但又不會過辣，上面撒上古坑特產「咖啡粉」，再撒上辣椒、香菜等佐料，是全部菜餚裡面最先被掃盤的一道菜。

塩酥甘蔗蜂

蜂蛹形狀的甘蔗蜂，外型讓人看了聞之卻步，但想起以前在柬埔寨吃炸蜘蛛的經歷，蜜蜂好像也沒什麼可怕（？）實際試吃，也許是因為有加了油蔥、蔥、九層塔等配料的關係，我覺得超適合拿來下飯或配酒，而且口感非常涮嘴，讓人想一口接一口。

香酥溪蝦

溪蝦用鹽酥做法，同樣搭配油蔥、蔥、九層塔，整體口感跟塩酥甘蔗蜂差不多，在山野間吃這道料理真的幸福度爆表。

金瓜米粉

十幾種配料，看似簡單不簡單。老闆娘特別強調，這款金瓜米粉，看起來非常簡單，但作法非常繁雜，因為加了十幾種配料，仔細細數，除了南瓜跟米粉之外，還有香菜、高麗菜、紅蘿蔔等，真的非常營養呢！

咖啡山蕨

可食用的蕨類植物頗多，店家選用的是過貓，淋上美乃滋，再加上搭配點綴的巧克力米，還撒上了點睛之筆「咖啡粉」，也許是因為美乃滋的關係，整體口感我覺得略偏甜，但還算清爽，是道大人小孩都會愛的家庭料理。

因為這次還要趕其他行程，這次很可惜沒有住到天秀山莊的小木屋民宿，但聽當地人說，這裡有十幾條步道，非常適合喜愛健行跟登山的遊客來體驗，強烈建議大家下次如果有帶家人一起來玩，真的可以來天秀山莊走走喔！

最後，附上一張他們家庭院的打卡景點照，來個Perfect Ending！

天秀山莊餐廳民宿

電話：05 590 1978

地址：雲林縣古坑鄉2鄰19-6號

營業時間：09:00~22:00

2020台灣咖啡節活動資訊如下：

活動官網：https://tw-coffee.com.tw

活動粉絲專頁：https://www.facebook.com/coffeefest.tw

響入啡啡：https://tw-coffee.com.tw/music/

「響入啡啡」

11/06(五)-11/07(六) 18:30-21:00

11/13(五)-11/14(六) 18:30-21:00

地點：雲林古坑指定店家名單，內容以活動官網公布為主。

「野營party」

11/21(六) 13:30-20:00 地點：古坑華山國小

11/22(日) 15:00-17:00 地點：古坑華山國小

11/28(六) 15:00-20:00 地點：古坑綠色隧道

11/29(日) 13:30-17:00 地點：古坑綠色隧道

文章來源：跟著華少吃吃吃 FB：華少甫

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