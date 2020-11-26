台灣最西端火車站在台南！還有隱藏火鍋店「延齡堂」天山百草鍋暖胃必吃

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聯合新聞網 / 行遍天下
台南站為台鐵極西端的火車站。
台南站為台鐵極西端的火車站。

【圖／文：行遍天下】

乘著火車，抵達歷史悠久的極西端台南火車站。

台南火車站採折衷主義建築，仔細看還能看到當時留下的浮雕。
台南火車站採折衷主義建築，仔細看還能看到當時留下的浮雕。

啟用於1900年，在歷經20多年後，因不敷使用下而拆除重建，在1936年完成現今建築之模樣。結構上，採用當時盛行的折衷主義，融合古典與現代，在正面門廊設計有3個圓拱門，左右也各有1個圓拱門，並於兩邊轉角牆上配置圓形氣窗，屋簷上有精緻的浮雕裝飾。

台南火車站採折衷主義建築，仔細看還能看到當時留下的浮雕。
台南火車站採折衷主義建築，仔細看還能看到當時留下的浮雕。

在台南火車站落成時，2樓設有西式旅館，包含公共電話室、餐廳、更衣室，是當年最現代豪華的車站。不過，目前台南市政府正著手鐵路地下化，未來，火車站的新址將東移，原地保留舊建築，會卸下車站功能，改以文化、觀光用途，至於車站2樓的旅館、餐廳也將重現1936年時的風華，再度啟用。

未來這歷史悠久的台南火車站將會作為文化觀光用途，再也看不到旅客熙熙攘攘。
未來這歷史悠久的台南火車站將會作為文化觀光用途，再也看不到旅客熙熙攘攘。

來到台南市區，可別錯過位在台南火車站附近的「延齡堂」，這裡不僅是許多老饕的最愛，也可說是當地人隱藏版店家。每款湯底都是店家累積多年功力研發，加上各式招牌熱炒料理，天冷吃鍋正對時！天山百草鍋使用花椒、辣椒，以及超過10多種藥材為基底，辣度都可以調整之下，口味溫和不會死辣，鍋裡面還有鴨血和豆腐，就算喝湯也不會有燥熱的感覺，暖胃也暖心！

延齡堂的每款湯底都是店家累積多年功力所研發。
延齡堂的每款湯底都是店家累積多年功力所研發。

另一處，以漢方花草飲品為主的「手艸生活」，則提供以漢方、花草茶為主的茶飲，可依喜歡的口味、香氣或是健康需求來做選擇。

位於火車站附近的手艸生活，以提供漢方、花草茶為主。
位於火車站附近的手艸生活，以提供漢方、花草茶為主。

招牌「椪烘蛋」，是使用黑糖椪餅，中間挖空，放入雞蛋、麻油、紫蘇嫩薑、酒釀、枸杞等烘烤，對於換季溫補身子有益。所有在店裡喝到的茶飲都有茶包，更是最好的節氣伴手禮

除了有養生茶飲，手艸生活的招牌碰烘蛋更是補身的好幫手。
除了有養生茶飲，手艸生活的招牌碰烘蛋更是補身的好幫手。

　

景點介紹

台南車站

地址：台南市東區前鋒路210號

電話：06-226-1314

　

延齡堂—酸菜老爺的店

地址：台南市北區富北街50號

電話：06-221-0110

網址：延齡堂-酸菜老爺的店

營時：10:00∼14:00、17:00∼21:00

價位：低消一人250元

　

手艸生活Hand Haabu Living

地址：台南市北區裕民街72巷12號

電話：0931-095-355

網址：手艸生活

營時：13:00 ∼ 21:00（公休日請見粉專公告）

　

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