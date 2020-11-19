品茗佐美味甜點！ 嘉義下午茶最美老宅「雲起茶館」推薦

雲起茶館 是嘉義興業新村新開幕小茶館，是由老房子改建而成，保留了許多舊建築特色，並融入了許多新建築元素，讓茶館懷舊復古中又有些許西洋風情，堪稱是嘉義最美茶館，茶飲以該店自營的茶業為主，雲起茶、紅茶、烏龍茶等都頗有特色，茶點則有地瓜片、磅蛋糕等可選，比較適合多人分食，店內沒有限制用餐時間，可以很悠閒的品銘茶飲。

日前週末想說跟朋友約咖啡館喝咖啡，但被朋友立刻拒絕，然後給了一個地址和到達時間，帶著滿頭問號我就這樣出門了，到了地址一看才發現原來是一間茶館，店名就叫雲起茶館，感覺非常有詩意和浪漫，隨後朋友告知這是他前幾天路過發現的，所以就抓我一起來喝看看。店門口停機車還蠻方便的，汽車可能要繞一下找車位，而在雲起茶館的斜對面，則是嘉義赫赫有名的起風茶館XD，但這兩間是沒有關係的，別搞混了。

從外觀看感覺應該就是老房子改建，一踏入大門後更是100%確認是老房子，但佈置的卻很有特色，每個角度都是美景，讓我拍到渾然忘我，氣到朋友直接放生我，自己先進去喝茶了，但…..真的很美。

附帶一提，我有發現這間茶館不分內外都用了大量鳥的圖案和裝飾，可能老闆是愛鳥人士之類，小鳥、貓頭鷹都可以在這茶館內被發現喔。

在門口處有一個酒精自動噴霧器，第一次看到茶館用這麼高檔的設備，這不是都大飯店在用的????防疫情間，請記得要先雙手消毒在進店喔。

一進到茶館內就又讓我驚喜到了，這個一樓房間也太美了吧@@，明亮的光線配上各種木質家具、桌椅，整個質感都出來了，然後剛好沒客人，所以在這邊又是一陣狂拍。

在一樓角落有放了多種茶葉在販售，詢問了一下才知道原來這間老闆本身就是賣阿里山茶的，所以店內的茶飲也都是用自己的茶葉，品質有保障。

櫃檯是在最內側，有點神祕感的小角落，點餐和買單都在這邊，只收現金喔。

耳邊傳來朋友陣陣的呼喚點餐聲，只好先上2樓來點餐了，但爬樓梯時抬頭一看，哇屋，有一個大鳥籠欸，這設計也太酷了吧。

這隻小鳥是在思索要不要回籠內的意思嗎?

一轉身又看到了一個很美的角落，好想在這邊看書放空啊。

因為是老房子，所以舊格局就是好幾個房間，不同房間就有不同的佈置和桌椅，可能是因為剛開幕，所以客人很少，早點來的話，就可以挑自己喜歡的位置窩起來喔。

天花板則有乾燥花束和鳥籠，這也讓老房子多了點西洋風情。

菜單

因為是茶館，所以主打的都是茶飲，像是雲起茶、日出紅、白芽奇藍等，如果想喝咖啡的話，這邊是沒有提供的喔，但Wifi無線網路還是有的，茶點部份有蜂蜜蛋糕、檸檬磅蛋糕等，價格$150起。

日出紅茶 $250

身為紅茶控，當然就是直接日出紅茶，選的是冷泡的，本來以為會只有一小杯，沒想到是用一籃子的送上桌，感覺就很有驚喜感，左邊玻璃瓶內就是日出紅茶，連茶葉都可以看的一清二楚，真材實料的，喝起來茶香清新且不澀，算很好喝，會讓我下次想再來，而且這一大瓶真的可以喝很久，跟朋友點的交換喝也很棒。

烏龍茶 $250

朋友點的烏龍茶是作成熱飲，所以會連同茶具等一起上桌，看起來就很有氣勢，茶壺和茶杯也都很有特色，會讓人忍不住把玩，右側的灰色桶子是熱水保溫瓶，需要回沖茶葉的話，就可以自行回沖，烏龍茶茶葉則是已經放在茶壺中，並沖泡了第一次，烏龍茶喝起來茶味比較持久，我覺得有比我的紅茶好喝喔XD。

打開茶壺一看，裡面是滿滿的茶葉，烏龍茶茶葉可以回沖約3次，隨著回沖的次數越多，茶香也會越來越淡就是了，很適合不趕時間的人。做著自己的事情，看看書、用用電腦，然後偶爾來一口烏龍茶，陸陸續續的回沖到3次，慢慢地度過一個下午。

第一次看到這個東西還滿頭問號，但別焦慮，服務員會教如何使用這噴霧器，就是將熱烏龍茶湯倒入這機器內，然後按下開關，讓噴霧器開始噴出煙霧就對了，因為式倒入茶湯，所以噴出來的噴霧會帶有烏龍茶的香氣，非常的好聞，但這噴霧的消耗速度頗快的，是否要持續使用就自己斟酌嚕，畢竟也是使用茶湯去噴霧，但茶還是用來喝的為主啊。

點熱飲的話，還會附上一盤的茶點喔，像今天附的就是地瓜片，份量也不少，而且盤子上的小鳥好可愛，因為地瓜片上有撒上些許糖粉，所以味道會偏甜，因為我挺愛吃地瓜片的，所以雖然不是我點的餐，但這盤就被我默默的吃掉了，哈哈。

檸檬磅蛋糕 $150

跟外面甜點店不一樣的地方是這邊是一次賣一整塊，而不是切片式的，一大塊只要$150耶，所以如果一起來的人較多，點這個share配著茶喝就很划算，除了磅蛋糕之外，還會附上一小碟甜甜的果乾，檸檬磅蛋糕吃起來口感很紮實，檸檬香氣淡雅清爽，當成個人份下午茶吃也挺不錯的，配上紅茶也很合拍。

整體來說

嘉義幾乎是咖啡館的天下，但如果是茶館的話還真的是少之又少，這間老屋改建的茶館，不論是在環境或者茶飲上面，我覺得都算是很優的，咖啡喝多了，不妨換喝茶看看吧，推薦這間給大家，以上個人淺見，僅供參考。

雲起茶館

電話：0928-172-637

地址：嘉義市東區興業新村18號

價格：$150up

營業時間：11:58-20:00

文章來源：阿MON世界趴趴走 FB：阿mon台灣趴趴走

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」