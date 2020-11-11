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花海看到飽！台南後壁33公頃「波斯菊黃金花海」滿開炸裂　田間美景太忘憂

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@beckhamhong66授權
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即將於11/14登場的2020台中國際花毯節以「愛麗絲花境探險」為主題掀起熱潮，其實除了中部升級版的新社花海，台南也有絕大片後花園秘境，目前「波斯菊花海」已絕美滿開，超適合不愛人擠人的花控拍個過癮！

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這處私房景點位於台南後壁區，小鎮以電影、電視劇熱門拍攝地的「無米樂社區」最為知名，彩繪稻田地景也吸引了不少人前去朝聖。後壁區去年起在長短腳里種植了近33公頃的波斯菊花田，今年份的花海正夢幻綻放中，尤其一望無際的金黃色花毯十分療癒，花田內也都整齊規劃好道路，供遊客進花田拍照。

圖／IG@beckhamhong66授權
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除了浪漫的波斯菊，周邊也有繽紛的百日草及向日葵等花卉，放眼望去的雙色視野頗為綺麗，換個角度則可拍到小屋及飽滿的艷麗花姿，可謂在地最美鄉間風光。若時間允許，推薦大家順遊周邊古蹟及老街，來場漫活輕旅行。

圖／IG@beckhamhong66授權
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台南波斯菊花海

地址：台南市後壁區南85鄉道16號

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