聽新聞
test
0:00 / 0:00
花海看到飽！台南後壁33公頃「波斯菊黃金花海」滿開炸裂 田間美景太忘憂
即將於11/14登場的2020台中國際花毯節以「愛麗絲花境探險」為主題掀起熱潮，其實除了中部升級版的新社花海，台南也有絕大片後花園秘境，目前「波斯菊花海」已絕美滿開，超適合不愛人擠人的花控拍個過癮！
這處私房景點位於台南後壁區，小鎮以電影、電視劇熱門拍攝地的「無米樂社區」最為知名，彩繪稻田地景也吸引了不少人前去朝聖。後壁區去年起在長短腳里種植了近33公頃的波斯菊花田，今年份的花海正夢幻綻放中，尤其一望無際的金黃色花毯十分療癒，花田內也都整齊規劃好道路，供遊客進花田拍照。
除了浪漫的波斯菊，周邊也有繽紛的百日草及向日葵等花卉，放眼望去的雙色視野頗為綺麗，換個角度則可拍到小屋及飽滿的艷麗花姿，可謂在地最美鄉間風光。若時間允許，推薦大家順遊周邊古蹟及老街，來場漫活輕旅行。
台南波斯菊花海
地址：台南市後壁區南85鄉道16號
延伸閱讀：
．全台首個神社市集免費逛！桃園5300坪古蹟「藏仙神社市集」2日快閃
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言