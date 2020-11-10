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最美「山中燈會」在台南！2020「空山祭」開展時間曝，規模比去年更盛大

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
2020「空山祭」將於12/25耶誕節登場（圖為2019年畫面）。 圖／龍崎光節 - 空山祭 Longci Light Festival臉書粉專
2020「空山祭」將於12/25耶誕節登場（圖為2019年畫面）。 圖／龍崎光節 - 空山祭 Longci Light Festival臉書粉專

還記得去年台南「空山祭」的綺麗世界嗎？2020空山祭敲定於12／25耶誕節展開，主辦單位透露，今年空山祭規模將比去年更盛大，展出的光影創作品更多元！台南「龍崎光節：空山祭」是一場藝術家與居民、公所、所有參與的人們一起攜手打造的藝術盛典，透過在地景觀與光影創作完美融合，讓「空山」不是只是「空山」，而是充滿生命力的所在。

2020「空山祭」將於12/25耶誕節登場（圖為2019年畫面）。 圖／龍崎光節 - 空山祭 Longci Light Festival臉書粉專
2020「空山祭」將於12/25耶誕節登場（圖為2019年畫面）。 圖／龍崎光節 - 空山祭 Longci Light Festival臉書粉專

台南市龍崎區去年首次舉辦「龍崎光節空山祭」廣受好評，暗黑中的虎形山公園在藝術家的巧手下營造出光影異世界，光影創作藝術與大地結合，帶領遊客穿梭在華麗的奇幻世界。去年開展後吸引大批遊客朝聖，寂靜的龍崎小鎮瞬間擠滿人潮，讓不少當地居民超意外，直呼「從小到大第一次過年看到這麼多人」。不僅如此，由於活動相當成功，甚至延長至元宵節，堪稱是全台最美山中燈會。

2020空山祭敲定於12／25耶誕節展開。 龍崎光節 - 空山祭 Longci Light Festival臉書粉專
2020空山祭敲定於12／25耶誕節展開。 龍崎光節 - 空山祭 Longci Light Festival臉書粉專

虎形山海拔113公尺，因其山勢有如猛虎雄踞一般而獲得此名。虎形山自然生態豐富，是不少野生動物的棲息地，沿著環山步道前行，還會經過美麗的望龍吊橋，環境靜謐優雅，是當地人放鬆身心的秘境之一。夏日夜間是公園最受歡迎的時候，不少遊客在園區內尋覓一閃一閃的螢火蟲，可說是一座台南後山的秘密生態教室。

2020空山祭策展團隊「艸非火工作室」邀請大家再次踏上旅程，前來這片藝術秘境，希望透過藝術引領所有參與者一起成長、合作！去年錯過的朋友，今年活動將於12／25開跑，不妨來一趟奇幻之旅，體驗置身在山林中的光影饗宴。

2020「龍崎光節：空山祭」活動資訊

活動地點：龍崎虎形山公園

活動時間：2020／12／25～2021／02／28

2020「空山祭」將於12/25耶誕節登場（圖為2019年畫面）。 圖／龍崎光節 - 空山祭 Longci Light Festival臉書粉專
2020「空山祭」將於12/25耶誕節登場（圖為2019年畫面）。 圖／龍崎光節 - 空山祭 Longci Light Festival臉書粉專

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