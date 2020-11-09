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好想咬一口！布袋最Q打卡秘境「三色抹茶蛋糕」　甜點消波塊太療癒

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
布袋堤岸近期出現「甜點消波塊」，遠看近看都神似切塊的三色抹茶蛋糕。圖／網友黃崇恆授權
布袋堤岸近期出現「甜點消波塊」，遠看近看都神似切塊的三色抹茶蛋糕。圖／網友黃崇恆授權

號外號外，新鮮的「抹茶蛋糕」出爐囉！布袋近期有處掀起朝聖熱潮的景點，主人公不是真正的甜點，而是被染上顏色、意外變身天然「三色抹茶蛋糕」的消波塊，可愛造型讓網友直呼好療癒，成為新興打卡亮點。

圖／網友黃崇恆授權
圖／網友黃崇恆授權

這處拍照熱點隱身嘉義縣布袋台鹽廢鹽田大蓄水池，作為保護作用的消波塊，本是常見的灰色石塊，但下方長了一層綠色海藻，為平淡的視覺披上了綠衣裳。而海藻在退潮水位消退後、經歷白化現象，則形成了中層的白色，於是灰、白、綠的三色場景就此誕生。

圖／網友黃崇恆授權
圖／網友黃崇恆授權

有網友發現後，分享至臉書攝影社團「嘉義之美」，稱讚其為布袋最美的消波塊，形容為抹茶、牛奶、芝麻口味的「三層抹茶蛋糕」。貼文一出吸引不少人留言表示「看了就想吃」、「可口的消波塊」，也有人認為神似娘惹糕、飯糰，引發討論度。

圖／網友黃崇恆授權
圖／網友黃崇恆授權

平平無奇的消波塊在大自然的加持下，化身三種口味的糕點，成為了當地全新小景點，光復里、布袋聯絡道附近都可賞見。此外，三色抹茶消波塊也鄰近布袋著名地標「高跟鞋教堂」，適合一併列入開車兜風順遊之旅拍一波。

布袋甜點消波塊

地址：嘉義縣布袋鎮光復里、布袋聯絡道附近

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嘉義旅遊 抹茶

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