聽新聞
test
0:00 / 0:00
唯美秋色祕境！ 雲林「九芎村落羽松森林」 橙紅滿布抹上秋日圖畫紙
udn走跳旅遊／布魯
如果秋天的顏色是黃色、是紅色，台灣秋天的畫筆就是山毛欅、落羽松或楓樹。今年秋天布魯的圖畫紙，就由雲林縣林內鄉九芎村的落羽松森林抹上第一筆橙紅。
九芎村斗六東溪堤防旁的地主，種植了2大片落羽松森林，面積只比台南林鳳營落羽松森林略小一些。這裡的落羽松森林原本號稱是祕境，但今年在報復性旅遊的人潮下，可能已經沒有真正的祕境了，只能在時間上避開熱門時段，才能有較好的拍照品質喔！
拍完九芎落羽松森林，如果意猶未盡，不妨前往同樣在林內鄉的農田水利會工作站，園區內的落羽松也很有人氣，不過今年的紅葉季同樣還沒有到喔！
布魯便利貼
九芎落羽松森林交通資料：國道3號下斗六交流道，轉往林內方面的台3省道，在林內消防隊前左轉至路底左轉，過斗六東溪行敦橋右轉即達。可直接在google地圖搜尋"九芎村落羽松祕境"。進入九芎落羽松森林的堤防道路路幅很小，只容一輛小車通行，無法會車，而且是死巷，假日最好不要開車進堤防道路。
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言