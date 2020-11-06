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唯美秋色祕境！ 雲林「九芎村落羽松森林」 橙紅滿布抹上秋日圖畫紙

當白雲飄進藍天 / 文、圖／布魯

udn走跳旅遊／布魯

如果秋天的顏色是黃色、是紅色，台灣秋天的畫筆就是山毛欅、落羽松或楓樹。今年秋天布魯的圖畫紙，就由雲林縣林內鄉九芎村的落羽松森林抹上第一筆橙紅。

九芎村斗六東溪堤防旁的地主，種植了2大片落羽松森林，面積只比台南林鳳營落羽松森林略小一些。這裡的落羽松森林原本號稱是祕境，但今年在報復性旅遊的人潮下，可能已經沒有真正的祕境了，只能在時間上避開熱門時段，才能有較好的拍照品質喔！

10月底的九芎落羽松林，八成五是綠色的，所以最近前往的朋友要有心裡準備，不過在2大區的森林裡，還是可以找到已經落葉或轉紅的2小區。
10月底的九芎落羽松林，八成五是綠色的，所以最近前往的朋友要有心裡準備，不過在2大區的森林裡，還是可以找到已經落葉或轉紅的2小區。

不變色的原色重現。
不變色的原色重現。

有灌過水的落羽松森林裡，地面紛紛冒出膝狀根，走路要小心，以免被跘倒。
有灌過水的落羽松森林裡，地面紛紛冒出膝狀根，走路要小心，以免被跘倒。

最後面的一小區落羽松已變色，終於有點秋天的FU了。
最後面的一小區落羽松已變色，終於有點秋天的FU了。

進入落羽松森林的堤防小葉欖仁道也很漂亮。
進入落羽松森林的堤防小葉欖仁道也很漂亮。

這一帶的樹木都是地主栽種來出售的，佛心開放給入進入參觀，請大家多多愛護環境和樹木。
這一帶的樹木都是地主栽種來出售的，佛心開放給入進入參觀，請大家多多愛護環境和樹木。

拍完九芎落羽松森林，如果意猶未盡，不妨前往同樣在林內鄉的農田水利會工作站，園區內的落羽松也很有人氣，不過今年的紅葉季同樣還沒有到喔！

布魯便利貼

九芎落羽松森林交通資料：國道3號下斗六交流道，轉往林內方面的台3省道，在林內消防隊前左轉至路底左轉，過斗六東溪行敦橋右轉即達。可直接在google地圖搜尋"九芎村落羽松祕境"。進入九芎落羽松森林的堤防道路路幅很小，只容一輛小車通行，無法會車，而且是死巷，假日最好不要開車進堤防道路。

文章來源：當白雲飄進藍天 FB：納維布魯

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落羽松 雲林旅遊 熱門打卡 攝影景點

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