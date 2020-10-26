台南全新「2D耶誕大道」免費拍！走在漫畫風巴黎街道，夜晚亮燈超浪漫

2020風靡全台的「2D咖啡廳」還來不及跟上嗎？別擔心，台南現在也有超好拍的2D打卡亮點囉！整條「漫畫風耶誕大道」現身新光三越小西門廣場，每個法式異國造景都能免費拍，展期預計至2021/01/03，聖誕、跨年不怕沒地方逛！

圖／IG@littlestar0202授權 圖／IG@littlestar0202授權

台南新天地歷年聖誕造景都備受好評，本回特別打造全台首創「2D超現實耶誕大道」，以黑白線條繪製出歐美風街道，戶外露天咖啡館、街邊書店、禮品店應有盡有，還有黑白棋盤格地板，讓人彷彿置身漫畫世界，處處都好拍，近期漸漸躍升為洗版IG的最新打卡亮點。

圖／IG@beckhamhong66授權

這處台南全新景點不僅白天好拍，夜晚亮燈時搭配燈飾光芒更顯浪漫，抬頭還能賞見實際的夜空呢！值得一提的是，週末會進駐特色快閃店，讓大家邊吃、邊逛、邊拍不無聊。而11/5起重頭戲「10米高麋鹿耶誕樹」將登場，11/6還有限定點燈晚會，當日搭配音樂、雪景，白色耶誕氛圍大爆發，讓人秒飛國外過聖誕，台南人先列入口袋名單準備衝！

圖／IG@beckhamhong66授權 圖／IG@beckhamhong66授權

2D超現實耶誕大道

地址：台南市中西區西門路一段658之1號﻿（新光三越小西門1樓廣場﻿）

展期：即日起至2021/01/03

圖／IG@littlestar0202授權

延伸閱讀：

．整座機場搬進台北101！全新「2D咖啡廳」拿登機證搭飛機，還能大啖飛機餐

．走入冬季戀歌場景！彰化田尾小葉欖仁「飄雪森林」空靈仙照輕鬆拍