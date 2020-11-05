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貓控犬控的天堂！台南「魔法咪嚕寵物主題餐廳」餐點份量大還有超萌寵物

台南•逸恩•小鮮肉的美食日記 / 文、圖／台南•逸恩 TAINANIAN

udn走跳美食／台南•逸恩 TAINANIAN

喜歡毛小孩的朋友有福啦！魔法咪嚕寵物主題餐廳有超多可愛的小寵物，有貓有狗還有兔子呢～真的超級無敵可愛，心情不好的時候，很適合來這裡被療癒一下～這裡還有提供桌遊跟switch可以讓大家同樂哦！真的是一間非常歡樂的寵物友善餐廳。

【魔法咪嚕寵物主題餐廳】影片介紹

【魔法咪嚕寵物主題餐廳】環境介紹

位於中華路上的【魔法咪嚕寵物主題餐廳】沒有太明顯的招牌，所以很容易錯過騎過頭～所以騎到附近的時候，就要放慢速度認真地找一下。

超過10隻毛小孩的魔法咪嚕還有專屬的寵物導覽介紹呢～真的是太可愛了！剛好可以好好認識一下牠們的特性。

【魔法咪嚕寵物主題餐廳】除了提供餐點、寵物零食服務外，還有桌遊、塔羅、企業顧問、平面設計、攝影服務跟DIY手作體驗服務，這實在是太多元了吧。

【魔法咪嚕寵物主題餐廳】菜單介紹

由於魔法咪嚕的菜單實在太多張了~所以逸恩這裡就只放在這次享用的餐點菜單囉！有興趣的朋友可以再詢問店家，或是直接衝去找他們啦。

家裡沒有switch的朋友～可以來魔法咪嚕寵物主題餐廳大玩特玩！！！！不需要額外付錢，也不限時間(如果沒有其他人想玩的話)，還有提供遊戲，也能帶自己想玩的遊戲來玩～

魔法咪嚕提供了多種桌遊，大家都可以借來玩喲！完全有中超愛玩桌遊的逸恩，認真覺得好棒！而且聽說魔法咪嚕每個禮拜都會舉辦狼人殺的遊戲活動，有興趣的朋友可以關注他們的粉專。

兩隻守在門前的看門狗也太可愛了吧！如果我在門外，肯定被牠們給吸引進來。

一個不小心就幫這些毛小孩拍了好多照片，瞬間化身成為寵物攝影師。當時還忍不住在IG上發了一堆限動洗版大家，燒了不少人詢問這是哪一家。

不管你是貓控還是犬控，都好適合來這裡玩！他們都不太怕生，非常親人，三不五時就會跑來找你打個招呼，如果手上有寵物零食的話，更是會秒衝到你面前。

吃飽睡、睡飽吃、玩累了再休息一下～真的會被牠們的可愛模樣給融化。

除了小貓小狗，還有在籠子裡的小兔子～肥肥胖胖的好可愛！可惜牠們好像不能出來籠子外活動玩樂。

一整排的膠囊咖啡看起來好可愛！偏苦偏酸偏甜都有～想喝哪種就選哪種。

【魔法咪嚕寵物主題餐廳】餐點介紹

來這裡玩累了還可以點個餐點來吃，有正餐也有小點心跟飲料～用餐完填寫回饋單還有抽獎券及折價券可以拿！

好吃超多份量咻咻炒泡麵 單點180元

光看名字就知道會一口接著一口，發出咻咻聲的送進嘴裡，加入豬柳、高麗菜跟蛋進行翻炒～罪惡又讓人抵擋不了誘惑的炒泡麵，就是一種就算2倍份量也還是吃得完的美食。

比較小盤白醬培根義大利麵 單點100元 A套餐199元

在這裡點餐要很認真研究菜單！！！因為裡頭藏了不少2倍份量的餐點。聽說很常有客人會說他們的份量很多，會多到吃不完的那種。

所以特別點了比較小盤的義大利麵～這名字也取的太逗趣了吧！雖然被叫為比較小盤，但其實就是常見的份量，拌上蘑菇白醬跟培根，沒有過多浮誇裝飾，就是最經典口味～份量剛好不會過多，所以吃完也不會覺得膩

升級A套餐的話，還會附上濃湯、熱狗跟100元以內飲料哦～如果想喝飲料的話，不仿可以考慮升級套餐喲！

黑胡椒牛肉捲 單點149元

烤到外皮焦香酥脆，光是單吃就能感受到濃郁的乳酪香氣，切開裡頭塞滿了牛肉！青蔥乳酪口味的牛肉內餡，吃起來鹹香夠味～每一口都是大大滿足。

雖然逸恩本身沒有養寵物，但真的超愛跟他們一起玩～摸摸牠們拍個照就能被療癒。這次約了貓控跟犬控的友人一起來魔法咪嚕寵物主題餐廳，他們也在這裡玩得很開心～這裡也很歡迎大家帶自己心愛的寵物一起來哦！認真是寵物控的天堂【寵物友善餐廳】，推薦給喜歡毛小孩的你們。

魔法咪嚕寵物主題餐廳

粉絲頁：魔法咪嚕寵物主題餐廳

地址：台南市永康區中華路652號

電話：06-3036063

時間：10:30-22:00

公休：不定期公休，詳見粉專

文章來源：台南•逸恩•小鮮肉的美食日記   FB：台南•逸恩•小鮮肉的美食日記

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主題餐廳 毛小孩 義大利麵 泡麵 咖啡 台南旅遊 台南美食 走跳旅遊

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