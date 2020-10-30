浮誇系厚鮭魚丼飯超銷魂！台南「伊豆讚壽司專賣」平價高CP值，鮭魚控尖叫

哪裡有鮭魚我哪裡去～鮭魚控在哪裡？這裡有滿滿的鮭魚可以大飽口福。台南新天地附近的壽司店【伊豆讚壽司專賣】有超多種類的壽司，逸恩一開始就是被他們家厚鮭飽嘴丼給燒到，後來看到伊豆讚菜單的品項太吸引人，就忍不住點了一大桌。

【伊豆讚壽司專賣】影片介紹

【伊豆讚壽司專賣】環境介紹

鄰近於台南新天地附近的壽司店【伊豆讚壽司專賣】，位於樹林街上，店家外觀走著木頭調的日式風格，周邊有不少機車停車格，停車可以說是非常方便！

店內座位區以4人桌為主，整體給人一種溫馨和樂的氛圍，超適合帶著家人一起來聚餐～桌數不多，但是朋友聚餐或是小型的公司聚餐也沒問題，可以直接跟老闆說我要訂位包場。

【伊豆讚壽司專賣】菜單介紹

伊豆讚壽司販售的餐點種類多樣化，有生魚片、綜合壽司、炙燒壽司、生熟壽司、丼飯、手卷、小品醋物、湯品跟飲品，全品項近百種。

【伊豆讚壽司專賣】餐點介紹

豆讚丼 345元

想吃鮭魚？鮪魚？旗魚？甜蝦？什麼都想吃？

不要再想了！小孩子才做選擇，我們就吃這一碗吧～這些生魚片通通有，用料超級豐盛，每一口白飯都能配到鮮甜食材呢～

厚鮭飽嘴丼 280元

完完全全被這碗給吸引！擺上好幾片的厚生鮭魚，夾一片塞進嘴裡就真的是飽嘴狀態欸～鮭魚完全沒在客氣的鋪上來，每一口都是大大滿足啊！這一碗被愛吃鮭鮭的友人搶去吃，她吃的很開心呢！

悅黿 70元

3顆小球造型的飯糰串在一起也太可愛～1份2串有6種口味，有蟹膏、蝦味魚卵、小龍蝦沙拉、明太子醬、起司醬跟醬燒口味，適合多人分食，一人分個幾顆一起來享用。

熊的晚餐 270元

這道餐點取名太有創意了！因為熊最愛吃的就是鮭魚～所以這一種盤全是鮭魚口味，有明太子、焦糖美乃滋、炙燒、鮭魚卵炙海膽、原味還有一朵鮭魚玫瑰！吃完我就可以變成逸恩熊了。身為鮭魚控真的好滿足，太幸福了。

炙燒旗魚 70元

鮮嫩可口的旗魚，經過炙燒過後，香氣就更加迷人～入口滑順脂香十足，吃起來超級軟嫩。

炙燒紅蝦 95元

炙燒過紅蝦，帶點焦香味～吃起來超級鮮甜！愛吃蝦的千萬別錯過。

炙干貝佐珍珠蟹膏 135元

鮮甜可口的干貝，單吃炙燒就已經很厲害了！再搭配上無敵的鮭魚卵跟蟹膏，真的讓人受不了了啦。

花枝海膽Sauces 50元

炙燒鮭魚親子握 130元

鮭魚一家人的組合真的無人能敵！鮭魚加上鮭魚卵，味道就是鮮上加鮮～除了外觀超級亮眼外，一口塞進嘴裡，吃起來也是超過癮！鮭魚卵在口中爆開，整個口腔充滿鮮味，真的太幸福了。

蟹膏蟹棒手卷 85元

超浮誇爆料系列手卷！真的超級狂！滿滿的蟹膏擠在上面，一口咬下整個嘴巴都被蟹膏給填滿，鮮味十足太滿足了。

雙蝦魚卵手卷 60元

起司炙旗魚手卷 85元

擠滿起司醬的旗魚手卷也是人氣必點！起司控的最愛～濃郁的起司香氣，搭配上清爽的小黃瓜，剛剛好～吃起來完全不膩口。

爽脆 60元

超級清爽的一道前菜，裡頭有蟹肉棒、小黃瓜、玉子燒、蛋酥、小蝦米～最後再淋上明太子醬，每一口都超級清脆爽口！

酥炸魷魚 160元

外皮炸到金黃酥脆，裡頭咬開非常Q嫩脆口，吃得到魷魚的鮮甜滋味～建議大家一上桌就趁熱吃，雖然逸恩為了拍照，放到微涼了才享用，但吃起來還是很厲害！一旁還有酸辣醬可以沾著吃提個味～

蛤蠣湯 50元

吃壽司最適合配蛤蠣湯了！清甜的湯頭，帶出蛤蠣的鮮味，喝起來爽口不膩～加點薑絲超適合最近晚上涼涼的天氣，胃暖心也暖了

鮮魚味噌湯 50元

來這裡除了吃生魚片，也可以來碗煮熟的鮮魚湯～味噌口味的熱湯也是配吃壽司的好選擇！喝起來溫潤不刺喉，而且還有不少的魚肉呢！

很多人都覺得壽司適合夏天吃，但是逸恩覺得就算是冷冷的天，來碗熱湯配個壽司或丼飯也是超幸福的啊！【伊豆讚壽司專賣】有超多口味的壽司，從生魚片系列到炙燒，還有熟食口味，能夠滿足各種吃壽司的需求，揪一群朋友來也不怕點不到喜歡的類型！伊豆讚還有手卷跟丼飯是人氣必點！推薦給喜歡吃壽司的朋友一起來吃～

伊豆讚壽司專賣

粉絲頁：伊豆讚壽司專賣

地址：台南市南區樹林街二段418號

電話：0913190853

時間：12:00-15:00；17:00-20:30

公休：週二

低消：每人200元

文章來源：台南•逸恩•小鮮肉的美食日記 FB：台南•逸恩•小鮮肉的美食日記

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