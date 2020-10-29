獨棟親子樂園、2層樓高不鏽鋼巨型溜滑梯！嘉義「嘉楠風華酒店」還有高空酒吧賞美景

全台唯一飯店附屬獨棟親子遊樂園就在嘉義市！「嘉楠風華酒店」以創意/溫度/感動的經營理念，低調奢華的裝潢風格，加上價格平價親民，讓住宿成了旅途中的高級享受。

最近網路討論度很高的嘉義市在暑假期間旅遊人潮暴增，到嘉義除了踏青、吃美食，住宿也是不能馬虎的一項重點體驗。從一高下嘉義交流道沿著北港路往嘉義市區方向，就可以抵達北港路與四維路交叉口的「嘉楠風華酒店」，飯店外觀以黑色與古銅色系鋁製格柵妝點，搭配清水模風格，彷彿看到東京表參道的清水模建築般超級氣派！整棟飯店就是一個奢華設計物，從地下室專屬停車場到挑高大廳和頂樓擁有270度風景的高空酒吧，無不讓人驚艷！最特別的是飯店旁邊獨棟的「奇幻魔法堡」親子樂園，是目前全台唯一獨棟的兒童遊戲室，更是許多親子客的最愛。豬飛也是這裡的常客，只要到嘉義旅遊就一定會入住嘉楠風華。

清水模與原木設計的挑高大廳

一樓大廳7米3的挑高空間讓視覺寬敞穿透，窗外綠意盎然的植栽與灑落的陽光，增添了幾分柔軟，格柵式的落地玻璃延伸自建築物外觀設計，從裡到外風格更一致。迎賓櫃檯使用原木設計，清水模與原木搭配顯得自然質樸，可以窺見向當代建築大師安藤忠雄致敬的清水模風情。大廳沙發座椅凸顯大器舒適，融入閱讀空間與商務空間，少了隔間屏障，讓走進來的每位旅人感受到恬靜放鬆的日式氣息。隨著櫃檯人員親切的招呼聲，開始了在這裡的度假時光。

客房設計 展現簡樸雅緻的日式風格

飯店的2-8樓為客房，共有168間房。每個樓層的規格與房間設計都一樣，主打五星級飯店設備，親切平價的價格，房間坪數都10坪以上，寬敞舒適。

尊爵家庭房（4人房）

這次入住的是501號「尊爵家庭房」，房間採用Queen size兩大床，可以盡情的在床上翻滾，這張床和枕頭實在太舒服了，一躺上去就秒睡(笑)。床是使用台灣在地老品牌「德泰彈簧床」，純白床單和天然羽絨枕被組，舒適柔軟。

由於西曬的關係，外觀格柵巧妙的阻絕熱度，陽光透過格柵灑到室內，把夕陽餘溫轉換成幾分溫暖。

長條型木桌延伸過去是電視下方的行李架，木桌可以當商務用工作台也可以當梳妝台使用。行李架大到可以2個29吋行李箱攤平擺在上面，我愛這種寬敞設計。

這裡是嘉義地區唯一採用RC鋼筋混泥土的飯店，打造最佳隔音效果，關在房間內就是完全兩人世界了。住飯店豬飛很在意安靜這件事，好的隔音才能好好度假好好放鬆呀。如果是親子入住當然怎麼吵鬧都不會影響到隔壁房間，這個真的要給個大拇哥了。

空間色調採深灰色系，搭配木質家具，展現靜謐優雅的日式風格。

備品齊全，整齊的放在實木盤上方，更顯質感。嘉楠風華酒店是嘉義地區獨家授權英國進口瑰珀翠沐浴用品的飯店，豬飛身為瑰柏翠的愛用者，真的是超級讚賞飯店眼光(笑)。茶包、礦泉水、咖啡、茶點、飲料都是免費使用。

對了！這裡還是雲嘉南地區唯一最快速600M光纖上網，直接連接飯店免費wifi，對於偶爾需要邊度假邊工作的我來說非常便利。

迷你無聲冰箱內放置了飲料，剛好炎熱的夏天一進房間就可以盡情飲用啦。

衛浴採乾濕分離，每個房間都有大型浴缸，最喜歡浴室透明玻璃的設計！從浴室延伸到房間，穿透視覺寬廣無比，如果是好友入住也別擔心啦！有簾子可以拉下來，不會毫不保留看光光的。

從地板到磁磚、家具、寢具、衛浴、備品，可以深切感受到飯店想提供給旅人的心意，從大處到細節毫不馬虎。

公共設施 橋牌室/桌球室/健身房/寵物房

飯店還有提供不少設施與服務，像是本館內的橋牌室、桌球室、健身房、寵物房，還有隔壁棟的KTV。

嘉楠風華的B1特地打造寵物房，空間與設計讓人吃驚！根本是把毛小孩當做貴賓款待了。特別採用木紋磁磚搭建，方便打掃也完全不殘留寵物異味，並規劃貓區和犬區，寵物室設有冷氣，讓毛小孩住起來更舒適。

每一間寵物房都很大，大型犬入住也很寬敞，而且不管是狗狗還是貓咪，都提供寵物玩具。這裡僅提供住客的毛小孩入住，必需事先預訂，訂房專線:05-2330000。更詳細寵物房資訊請點閱這裡：寵物房資訊

270度風景的 Iron Wind Bar 高空酒吧

飯店R樓的高空酒吧擁有270度環繞風景，可以鳥瞰嘉義市金黃夕陽與夢幻夜景，戶外水池中的白水木大型植栽，讓人彷彿身處大自然中，清澈的造景水池倒映著白雲，形成水天一線的美麗景象。空間沿續飯店的時尚裝潢風格，整個場域用不鏽鋼鏡面環繞，搭配木質桌椅，有種身在曼谷高空酒吧的錯覺呢！

水池的閒雲野鶴造景，透著一絲絲愜意。

室內空間可以欣賞270度環繞風景，在這裡喝杯咖啡或是調酒是一大享受！酒吧是嘉義市最高樓的高空酒吧，在今年日環蝕的時候這裡擠滿了人，就是要一睹近距離的日環蝕美景。除了房客也開放給外客入場，加上環境時尚寬敞，很多人會特地包場辦生日趴。

營業時間：15:30~24:00 (最後點餐於23:00 前)

星期五、星期六：15:30~01:00 (最後點餐於24:00 前)

嘉楠風華酒店 早餐

餐廳位在飯店一樓，晚上供應日式無菜單料理，據說是嘉義地區數一數二評價很高的日式料理。同一場地提供自助式早餐，多達20多種中西式餐點，還有星巴克咖啡喝到飽，這樣的住房品質和價格，加上餐點多樣，實在很佛心耶。

燉煮滷味、茶葉蛋、炒時蔬、新鮮沙拉、各式醬菜，想要吃中式或西式都可以滿足需求。

牛角麵包、烤抹醬吐司、蒸饅頭粽子、清粥小菜，選擇多樣。

深受住客歡迎的星巴克咖啡喝到飽，多喝幾杯就很划算啦(笑)。

麥片、鮮奶、紅茶、豆漿，飲品任選。

豬飛工作的關係，常常需要出差，好處就是住遍全省飯店，很少會為了飯店特地早起吃早餐！來到嘉楠風華酒店我的生理鬧鐘都不自主的調好時間要早起，一定要吃了早餐才能心滿意足退房。

全台唯一 獨棟親子樂園 「奇幻魔法堡」

讓親子客瘋狂的就是這棟「奇幻魔法堡」！位在飯店的右手邊，是目前全台唯一獨棟親子樂園，開放住客與外客使用。落地玻璃的設計，光線明亮穿透，從外面就可以看到館內最大特色的兩層樓高不鏽鋼打造的巨型溜滑梯！不只小朋友瘋狂連大人都溜的很開心。其他區域有彩虹橋、淘氣探險堡、蜜蜂樂樂屋、奇幻精靈船等遊樂區。

票價說明表，更詳細奇幻魔法堡資訊請點閱這裡：親子遊戲區

一樓販賣輕食，有小朋友很愛的冰淇淋！一旁是爸媽等待區跟兒童閱讀區，而且好貼心的設有哺乳室，對於媽咪們實在太貼心了。

耗資400萬打造一體成形的不鏽鋼巨型溜滑梯，在網路上討論度很高，也是飯店一大賣點。從2樓溜下超刺激的！為了各位大朋友小朋友的安全，周圍更用軟墊包圍避免受傷。

也是兩層樓高的彩色橋是用來耗費小朋友體力的祕密武器。底下彩色球池簡直是全場小孩都瘋狂的區域，連我都想躺在裡面了。

親子館在遊戲設施的設計很全方位，不僅有大小孩也有針對小小孩的遊戲區，甚至適合大人陪伴一起使用的器材。

動物紋路溜滑梯、彈跳床。

迷你恐龍造型攀岩。

嘉楠風華酒店真的超級貼心！特地蓋了一座獨棟親子遊樂場，提供來住宿親子客更多選擇，非常建議爸媽們把小朋友帶來這邊放電，回房間就可以好好睡覺了，完全不打擾大人們度假的心情(笑)。「奇幻魔幻堡」每天會針對空間、器材做兩次徹底消毒，維持乾淨健康的環境，讓大小朋友都玩的安心。

這個週末就從嘉義嘉楠風華酒店開始吧，體驗五星級的服務設施，享受平價親切的價格，帶著家人一起走訪百年歷史的嘉義北門車站，或是感受彷彿小京都的昭和J18，嘉義的旅行地圖又有不一樣的體驗囉。

嘉義 嘉楠風華酒店

電話：05-2330000

地址：嘉義市西區嘉義市西區四維路232號

FB粉絲頁：https://www.facebook.com/OrientLuxuryHotel/

官網：http://www.chiananwind.com.tw

文章來源：豬飛小姐的彩色生活 FB：豬飛小姐

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