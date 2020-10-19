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吃得到去殼大蝦的「升級版蝦仁炒飯」！台南在地肉粽店美食反轉必點

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@tainaneateat授權、IG@rose.eat_tainan授權
圖／IG@tainaneateat授權IG@rose.eat_tainan授權

炒飯為常見的家常美食，亦是各大餐廳、攤販的熱門飯料理之一。不過台南東區就有間「周家古早味碗粿/肉粽」，單看店名也許誤以為只有販售碗粿、碗粿等古早味小吃，實則內有乾坤，各式飯、麵、湯、鍋燒甚至炸物都應有盡有，其中最為吸睛的正是鋪上7隻大蝦的「蝦仁炒飯」，成為了肉粽店的反轉必點。

圖／IG@tainaneateat授權
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有別於大家熟悉的蝦仁炒飯，「周家古早味碗粿/肉粽」販售的蝦仁炒飯採用的蝦，尺寸比一般所見來得大，吃起來更過癮，光看就覺得超銷魂。而炒飯嚴選外觀品質等級最高的一等米，大火快炒下粒粒分明，不會過於油膩，加上靈魂主角去殼大蝦，整體口感豐富，難怪被網友比喻為「被肉粽耽誤的蝦仁炒飯店」。

圖／IG@rose.eat_tainan授權
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店內前陣子全面更新菜單，「蝦仁炒飯」售價80元，雖價格比以往微幅調漲了10元，但新鮮食材及豪邁的份量組合，作為高CP值街道美食並不為過，而許多老饕招牌必點三鮮炒飯也維持原價，新饕客別忘了列入必吃清單囉！

周家古早味碗粿/肉粽

地址：台南市東區榮譽街21號

營業時間：09:00-23:00

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炒飯 台南美食

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