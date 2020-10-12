銷魂「無名炸叉燒」吃了會上癮！台南安南「隱藏版便當老店」一天只賣3小時

作為美食天堂的台南，除了遍佈高CP值人氣必吃，還有許多內行饕客才知道的隱藏版店家，不仔細找很難發現，一吃則驚為天人。近期美食部落客凱莉就挖掘了一處在地人才懂的無名便當店，販售的「酥炸叉燒肉」外酥內嫩超邪惡，一天僅營業3小時，想吃別忘了卡好時間出發！

圖／IG@kelly_foodlife授權

這家無名便當店營業超過20年，無店名，也沒有招牌，悄然隱身安南住宅區，販售各款親民便當，是當地人的私房美食清單。值得一提的是，店面平日限定開張，每天只賣3小時，而最銷魂的「酥炸叉燒肉」更是只在週一、週四早上10點至中午12點販售，早上9點電話預訂才吃得到，簡直太狂啦！

圖／IG@kelly_foodlife授權

店家將整條叉燒肉裹粉放入油炸，變身酥脆可口的叉燒肉，份量可選擇半份或一份，吃起來超涮嘴，撒上胡椒粉更夠味，讓人一口接著一口停不下來。另外還有超下飯的泰式打拋豬便當可選，吃了整頓午餐超滿足。若循著地址找不到，凱莉建議可詢問附近住戶「便當店」，就能比較順利找到這家美食店囉！

圖／IG@kelly_foodlife授權

台南無名炸肉（無店名）

地址：台南市安南區長和路四段231巷60弄20號

營業時間：10:00-13:00（六日公休）

延伸閱讀：

．千葉火鍋「安格斯黑牛」免費吃到飽！10月壽星還有「幾歲送幾隻雞翅、蝦拼盤」

．爆量海味「火燒蝦、帆立貝」給好給滿！台南「痛風系意麵」浮誇至極太欠吃