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嘉義十月白雪皚皚！全新純白花海「空心菜田」滿開，仙氣美照免費拍

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@beckhamhong66授權
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繼九月雪飄走，十月悄然迎來了雪白花海，而這處嘉義限定的絕美景點，實則是「空心菜田」，滿滿的白色花穗放眼望去如同披上一層雪花，仙氣四溢。花期預計到10月底，目前花況最佳，花控一定要好好把握時間拍起來！

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嘉義縣種有近500公頃空心菜田，為全台最大產地，而連結朴子市及布袋鎮的161縣道、170縣道，如今沿線開滿白皙的空心菜花，宛如下雪後的風光，因此近年也被譽為「十月雪」。空心菜花近看猶如白色牽牛花，花苞每日花開花謝，若欲拍下最美花況，建議中午時抵達，即可將最夢幻潔白的花景盡收眼簾。

圖／IG@beckhamhong66授權
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空心菜花海每逢國慶時期綻放得最為耀眼，約至10月底會持續遞減，本回園主大方開放參觀打卡，讓旅人得以免費拍美照，但提醒大家花根極為脆弱，切勿為拍照踩入田內，記得珍惜愛護地主的心血且垃圾不落地。而秋季拍完這片季節限定秘境，還可到朴子市河提拍知名欒樹漸層美景，再添一網美系列庫存。

空心菜田

地址：嘉義縣朴子市161縣道51號附近（Google座標：23.431167,120.227667）

圖／IG@beckhamhong66授權
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