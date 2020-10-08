爆量海味「火燒蝦、帆立貝」給好給滿！台南「痛風系意麵」浮誇至極太欠吃

吃到痛風都甘願！台南有家彷彿被飲料店耽誤的海味意麵餐廳「金三益健康茶飲」，之前曾憑藉「蚵仔鍋燒意麵、小卷意麵」引爆搶吃熱潮，本回再出新招，打造更狂新品「火燒蝦蒜辣麵」、「帆立貝蒜辣麵」，整盤鋪好鋪滿的浮誇份量，讓人不知道在吃意麵還是在吃料，想要體驗幸福的煩惱，絕對要衝一波！

澎湃的火燒蝦蒜辣麵只要180元。圖／IG@money9992授權

「金三益健康茶飲」被譽為地表最強爆量意麵，近年成為IG打卡熱門主角，許多人朝聖前往，發現竟是在飲料店吃海味，都感到驚喜又特別。而這裡最猛的，自然是每款意麵上的澎湃餡料，近期新推「火燒蝦蒜辣麵」，放滿剝好的蝦仁搭配蒜辣炒意麵，香氣四溢，另一款則是吃得到鮮甜飽滿的帆立貝，統統200有找，可謂超高CP值！

160元就吃得到帆立貝蒜辣麵。圖／IG@money9992授權 鳯螺胡椒意麵為150元，小卷沙茶拌麵及鍋燒意麵皆為120。圖／IG@money9992授權

除了新品，店內還有招牌小卷意麵和蚵仔意麵為人氣必點，其中經典的小卷可製成鍋燒意麵、拌麵及韓式炒麵的選項，海產還有金錢鮑、鳯螺，完全不擔心吃不飽，只怕你吃不下！「金三益健康茶飲」每日10點後供應鹹食，全天則有販售多款飲品，像是火龍果鮮奶冰沙、荔枝甘蔗冰沙都和餐點一樣豐盛，不列入台南美食口袋名單就太可惜啦！

金錢鮑鍋燒意麵售價180元，冷天來碗超暖胃。圖／IG@money9992授權

金三益都會茶飲

地址：台南市北區林森路三段185號

營業時間：0900-2200（週二公休）

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