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搖身一變！ 嘉義舊菸酒公賣局改裝成「市立美術館」新開館
udn走跳旅遊／布魯
嘉義市號稱「畫都」，由早期畫家陳澄波領軍的嘉義市畫壇，一直在台灣占有舉足輕重的地位。現在畫都有了新的基地了，就是由舊菸酒公賣局嘉義分局整修改裝而成的嘉義市立美術館，而美術館已於今年10月6日正式開館營運。
菸酒公賣局嘉義分局的兩棟舊建築原先登錄為市定古蹟，布魯原先就很喜歡圓融渾厚的舊大樓建築，現在經過黃明威與王銘顯兩位建築師的巧心設計，新建的本館與古蹟棟十分和諧的融為一體，竟然完全沒有違和感。布魯在9月下旬試營運期參觀美術館，除了原本的建築氛圍，還特別喜愛本館由二樓到四樓的超大格窗，在館內由不同高度與角度瀏覽整個中庭、舊館建築、嘉義街景、天空與雲所組合而成的動態畫面，彷彿在欣賞一幅巨大的美術作品，而每一位到訪的人都參與了這幅畫，成為畫中的一筆。
參觀完嘉義美術館，布魯建議順道遊訪中山路對面、由舊嘉義酒廠改裝的嘉義文創園區，以及後火車站旁由鐵路倉庫改建的嘉義鐵道藝術村，三座館區一起好好的遊走下來，不文青也文青了。
布魯便利貼
嘉義市立美術館
地址：嘉義市廣寧街101號
電話：05-2270016
參觀資訊：週二~週日9:00~17:00。目前免費參觀。
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