搖身一變！ 嘉義舊菸酒公賣局改裝成「市立美術館」新開館

嘉義市號稱「畫都」，由早期畫家陳澄波領軍的嘉義市畫壇，一直在台灣占有舉足輕重的地位。現在畫都有了新的基地了，就是由舊菸酒公賣局嘉義分局整修改裝而成的嘉義市立美術館，而美術館已於今年10月6日正式開館營運。

菸酒公賣局嘉義分局的兩棟舊建築原先登錄為市定古蹟，布魯原先就很喜歡圓融渾厚的舊大樓建築，現在經過黃明威與王銘顯兩位建築師的巧心設計，新建的本館與古蹟棟十分和諧的融為一體，竟然完全沒有違和感。布魯在9月下旬試營運期參觀美術館，除了原本的建築氛圍，還特別喜愛本館由二樓到四樓的超大格窗，在館內由不同高度與角度瀏覽整個中庭、舊館建築、嘉義街景、天空與雲所組合而成的動態畫面，彷彿在欣賞一幅巨大的美術作品，而每一位到訪的人都參與了這幅畫，成為畫中的一筆。

嘉市美術館的中庭廣場。

嘉市美術館的中庭廣場。

美術館的入口，由這個角度可以發現美術館其實包含三棟不同時期與風格的建築。

渾厚而雅致的舊公賣局大樓，原入口現在不開放使用。

渾厚而雅致的舊公賣局大樓，原入口現在不開放使用。

這座像是新建的大樓，其實內蘊是舊建築。

左側的樓房是公賣局最舊的建築，長廊是新建的。

開幕首發的展覽主題是「辶反」，帶領人們回顧舊時嘉義好風景。

開幕展全館數個展廳都圍繞著「返景回嘉」的主題，這只是其中一，其他有待大家實地欣賞。

美術館建築最大特色，是由二樓到四樓的超大片落地窗。

美術館建築最大特色，是由二樓到四樓的超大片落地窗。

建術師在每層樓都設計了觀賞大窗的小陽台，不同角度欣賞這幅超大美術作品，感受也不同。

建術師在每層樓都設計了觀賞大窗的小陽台，不同角度欣賞這幅超大美術作品，感受也不同。

美術館４樓的透明沙龍，未來也是一個展覽空間。

由新館區的３樓經過這道走廊，可通往舊館區的３樓展間。

布魯很喜歡舊館的這座有氣質的迴旋梯，不過向下是辦公空間，沒有開放。

布魯很喜歡舊館的這座有氣質的迴旋梯，不過向下是辦公空間，沒有開放。

舊館區３樓展間的外頭就是車水馬龍的嘉義中山路。

參觀完嘉義美術館，布魯建議順道遊訪中山路對面、由舊嘉義酒廠改裝的嘉義文創園區，以及後火車站旁由鐵路倉庫改建的嘉義鐵道藝術村，三座館區一起好好的遊走下來，不文青也文青了。

布魯便利貼

嘉義市立美術館

地址：嘉義市廣寧街101號

電話：05-2270016

參觀資訊：週二~週日9:00~17:00。目前免費參觀。

文章來源：當白雲飄進藍天 FB：納維布魯

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