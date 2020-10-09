快訊

高盛「多頭總司令」：美股選前可能面臨大跌

財股一週／新台幣破楊金龍防線 八方雲集收購丹堤咖啡近7成股權

聽新聞
test
0:00 / 0:00

地表最大月亮抵嘉啦！ 夜遊嘉義「北香湖公園」光影藝術展，欣賞夢幻光織影舞

當白雲飄進藍天 / 文、圖／布魯

udn走跳旅遊／布魯

布魯去過幾次嘉義市的北香湖公園，這次則是衝著號稱地表最大月亮去的。

嘉義市府今年十月舉辦「光織影舞-夜遊光影藝術展」，在清朝就有「嘉義八景--北湖荷香」美名的北香湖公園，設置七座大型公共藝術作品，使得夜遊公園多了光影的享受。尤其其中一項作品「鏡花水月」，月亮下凡落在平靜的湖面，目測直徑長達4公尺，表面還有地形的陰影，號稱地表最大月亮，搭配湖濱的不同顏色光影，又寫實又夢幻。嘉義市的十月夜，整個月都是中秋節哩！

展場的導覽圖。
展場的導覽圖。

北香湖公園入口。
北香湖公園入口。

穿過這座時光隧道，就會進入光影的世界。
穿過這座時光隧道，就會進入光影的世界。

北香湖是清代文獻記載的諸羅八景之一的「北湖荷香」。
北香湖是清代文獻記載的諸羅八景之一的「北湖荷香」。

湖中懸浮著號稱地表最大月亮，布魯目測直徑約達4公尺。
湖中懸浮著號稱地表最大月亮，布魯目測直徑約達4公尺。

湖中懸浮著號稱地表最大月亮，布魯目測直徑約達4公尺。
湖中懸浮著號稱地表最大月亮，布魯目測直徑約達4公尺。

如果李白再世，應該會高興於這麼大的月亮不用撈了。
如果李白再世，應該會高興於這麼大的月亮不用撈了。

超大月亮上的還有地形的陰影喔！看起來更真實。
超大月亮上的還有地形的陰影喔！看起來更真實。

許多公園裡的紅色的樹是燈光造成的，這棵則是天然紅的欒樹。
許多公園裡的紅色的樹是燈光造成的，這棵則是天然紅的欒樹。

布魯也很喜歡這兒的流動光影。
布魯也很喜歡這兒的流動光影。

布魯也很喜歡這兒的流動光影。
布魯也很喜歡這兒的流動光影。

不同角度的大月亮，配合不同的背景，都很令人陶醉。
不同角度的大月亮，配合不同的背景，都很令人陶醉。

不同角度的大月亮，配合不同的背景，都很令人陶醉。
不同角度的大月亮，配合不同的背景，都很令人陶醉。

逛完北香湖公園的光影展出，其實有點意猶未盡，不過就那顆超大的月亮和流動的螢光，也夠讓人流連的了。如果還真的想再逛個什麼的話，5百公尺外的文化路地下道南端的"森林之歌"，也是一個超大型的光影公共藝術作品，剛好可以讓此行更圓滿。

布魯便利貼

光織影舞夜遊光影展

位置：嘉義市文化路北香湖公園

時間：10.1~11.1，每日18:00~22:00；免費參觀，但要配合人流管制與防疫措施。

交通資訊：開車朋友可直接停到北香湖公園東西側停車場，但停車位不太多，建議於火車站搭乘接駁車。

嘉義市政府光織影舞官網

文章來源：當白雲飄進藍天 FB：納維布魯

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

公園 嘉義旅遊 攝影景點 熱門打卡 裝置藝術

相關新聞

地表最大月亮抵嘉啦！ 夜遊嘉義「北香湖公園」光影藝術展，欣賞夢幻光織影舞

udn走跳旅遊／布魯 布魯去過幾次嘉義市的北香湖公園，這次則是衝著號稱地表最大月亮去的。 嘉義市府今年十月舉辦「光織影舞-夜遊光影藝術展」，在清朝就有「嘉義八景--北湖荷香」美名的北香湖公園，

小鎮風景「借問站」走透透！ 愛上木頭的「愛木村觀光工廠」 大小朋友的遊樂場

作為台灣最具代表性的木業城市，阿里山山腳下的嘉義刻印著許多與木材有關的故事，有運載木材的火車史蹟，也有以木材為業的商家傳承，許多嘉義人從小就和木材結下不解之緣，聽祖輩父輩說起嘉義當年風華，甚至自己也是

爆量海味「火燒蝦、帆立貝」給好給滿！台南「痛風系意麵」浮誇至極太欠吃

吃到痛風都甘願！台南有家彷彿被飲料店耽誤的海味意麵餐廳「金三益健康茶飲」，之前曾憑藉「蚵仔鍋燒意麵、小卷意麵」引爆搶吃熱潮，本回再出新招，打造更狂新品「火燒蝦蒜辣麵」、「帆立貝蒜辣麵」，整盤鋪好鋪滿的

美瘋了！比國外更夢幻美景　網友激推30大台南「網美打卡夯點」

一起來個報復性旅遊吧因為疫情影響，許多人選擇在台灣國內旅遊，其實台灣的景色也不輸國外喔！今年國慶煙火在台南的漁光島安平漁港南堤舉辦，不管是中秋連假還是雙十連假，台南都是旅遊的上上之選啦～另外，也因為今

嘉義新興景點「欣欣水泥森活園」好好拍！走進紅毛土的故鄉、順遊阿里山鐵道小丘

udn走跳旅遊／布魯 台灣在40多年前推動十大建設時期，需要大量水泥供應建設所需，於是由退輔會成立的欣欣水泥公司在嘉義縣阿里山公路公田段附近的礦區開採水泥礦，經由空中輸送帶送到現在觸口愛情大草原

嘉義奮起湖景點、美食、交通大補帖！ 一定要品嚐正港鐵路便當

來到嘉義阿里山，絕不能錯過奮起湖這個人氣景點，奮起湖位於海拔1405公尺高處，是阿里山鐵道的中繼站，不知道的人也許會以為這裡有一座湖，其實奮起湖意旨「狀似畚箕的低窪地區」，實際上並無湖泊。奮起湖除了是阿里山鐵路便當的發源地，還有四方竹、鐵道、老街、螢火蟲等多樣玩法，想要完整攻略奮起湖，就來看看今天的總整理介紹吧。

400坪「全聯店中店」挑戰全台最狂！一次爽逛無印良品＋超市，嘉義新據點必訪

即將於10/6正式開幕的嘉義絕美「古蹟美術館」試營運起就成為打卡熱點，為市內全新地標，如今興業西路上也悄然新增一處時尚必訪，因為一家占地超過400坪的全聯重磅登場，更狂的是超市內還可開逛無印良品，被網

連假必去「台南新景點」推薦！2020全台最美玻璃咖啡廳、純白船屋內賞海景

台南真是太猛了！即便上半年大家都被疫情搞得灰頭土臉，他們還是很認真的在城市的觀光發展上努力，年中就陸陸續續有很多新的景點開幕，讓人每去一次台南都充滿驚喜感。無論是適合親子玩水的藝術場域河樂廣場，或是將自然最美的風景結合的黃金海岸，都讓人充滿幸福與期待，希望在2020的下半年大家都能一起挺過，事不宜遲就跟著ReadyGo出發去台南新景點玩吧！

台南肉粿必吃！70年老店「陳記大灣粿仔」每日只賣4小時 在地人最愛的台式下午茶

udn走跳美食／台南先生 隱身在傳統市場內的肉粿專賣店，只賣一樣產品，一賣就是70年，每天限時限量只賣4小時，在地人從小吃到大，也是老饕最愛的台式下午茶。 右前方大廟就是廣護宮，最早是

2020台南必去熱點！ 8大推薦：台版「無敵沖繩海景」、「親水羅馬浴場」一次看

2020年台南增加了不少熱門打卡景點，像是媲美沖繩無敵海景、台版羅馬浴場的河樂廣場、呆萌的巨大虎鯨，各具特色超好拍。以下整理8大景點，從露營區、看海聖地到博物館一次推薦給你！

只賣早上到中午！ 台南飄香20年「阿美魯麵」料多實在 頂著太陽也甘願排隊

udn走跳美食／台南先生 由知名宴席大廚開店的魯麵專賣店，只賣早上到中午，飄香將近20年，料多實在價格親民，每到用餐時間總是人潮滿滿，連在地人都甘願頂著大太陽排隊。 能讓討厭排隊的台南

漫遊山林「借問站」走透透！ 食宿慢旅「茶壺民宿」探尋瑞里八景之美

茶壺民宿位於嘉義梅山鄉瑞里村的中心點，該處一座為了推廣瑞里高山烏龍茶而設置的大茶壺造型時鐘，就是尋訪民宿時最顯眼的地標。茶壺民宿早期只是一間餐廳，提供飢腸轆轆的登山客在下山後有個可以好好享用餐食的空間

熱門新聞

來看「鷹河」！「國慶鳥」過境屏東 茂管處辦賞鷹活動

金門廣東粥、蛋香蛋狗必朝聖！離開金門會想念的味道，人氣在地美食你吃過幾種？

避開人擠人！宜蘭東風「夢幻懶人露營」　兩手空空出發超輕鬆

地表最大月亮抵嘉啦！ 夜遊嘉義「北香湖公園」光影藝術展，欣賞夢幻光織影舞

【現在去哪兒】老宅美食、廢墟風打卡點！跟著女孩們來趟台中奇幻之旅

清水斷崖就在腳邊！搭飛行傘俯瞰山海極景　 高空上徜徉花蓮

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。