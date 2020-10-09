地表最大月亮抵嘉啦！ 夜遊嘉義「北香湖公園」光影藝術展，欣賞夢幻光織影舞

布魯去過幾次嘉義市的北香湖公園，這次則是衝著號稱地表最大月亮去的。

嘉義市府今年十月舉辦「光織影舞-夜遊光影藝術展」，在清朝就有「嘉義八景--北湖荷香」美名的北香湖公園，設置七座大型公共藝術作品，使得夜遊公園多了光影的享受。尤其其中一項作品「鏡花水月」，月亮下凡落在平靜的湖面，目測直徑長達4公尺，表面還有地形的陰影，號稱地表最大月亮，搭配湖濱的不同顏色光影，又寫實又夢幻。嘉義市的十月夜，整個月都是中秋節哩！

展場的導覽圖。

北香湖公園入口。

穿過這座時光隧道，就會進入光影的世界。

北香湖是清代文獻記載的諸羅八景之一的「北湖荷香」。

湖中懸浮著號稱地表最大月亮，布魯目測直徑約達4公尺。

湖中懸浮著號稱地表最大月亮，布魯目測直徑約達4公尺。

如果李白再世，應該會高興於這麼大的月亮不用撈了。

超大月亮上的還有地形的陰影喔！看起來更真實。

許多公園裡的紅色的樹是燈光造成的，這棵則是天然紅的欒樹。

布魯也很喜歡這兒的流動光影。

布魯也很喜歡這兒的流動光影。

不同角度的大月亮，配合不同的背景，都很令人陶醉。

不同角度的大月亮，配合不同的背景，都很令人陶醉。

逛完北香湖公園的光影展出，其實有點意猶未盡，不過就那顆超大的月亮和流動的螢光，也夠讓人流連的了。如果還真的想再逛個什麼的話，5百公尺外的文化路地下道南端的"森林之歌"，也是一個超大型的光影公共藝術作品，剛好可以讓此行更圓滿。

布魯便利貼

光織影舞夜遊光影展

位置：嘉義市文化路北香湖公園

時間：10.1~11.1，每日18:00~22:00；免費參觀，但要配合人流管制與防疫措施。

交通資訊：開車朋友可直接停到北香湖公園東西側停車場，但停車位不太多，建議於火車站搭乘接駁車。

嘉義市政府光織影舞官網

文章來源：當白雲飄進藍天 FB：納維布魯

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