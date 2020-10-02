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400坪「全聯店中店」挑戰全台最狂！一次爽逛無印良品＋超市，嘉義新據點必訪
即將於10/6正式開幕的嘉義絕美「古蹟美術館」試營運起就成為打卡熱點，為市內全新地標，如今興業西路上也悄然新增一處時尚必訪，因為一家占地超過400坪的全聯重磅登場，更狂的是超市內還可開逛無印良品，被網友形容嘉義全聯玩出新高度，大家準備走起！
全台首間聯手「無印良品」的全聯旗艦店日前正式開幕，消息一出讓網友直呼「太高級」、讚歎「地大店大」，吸引許多人前往朝聖。「全聯興業西店」位於美華泰舊址，有別一般門市，全店採以溫暖的原木色系為主視覺，各處設計、層架擺設統統皆是木質裝潢，貼近嘉義市「木都」特色。賣場共有2層樓，店內最大亮點莫過於日本人氣品牌「無印良品」與全聯的合作，讓居住在嘉義的市民能夠在超市買菜，還能在同個地點逛無印良品。
升級版全聯消費價格無差別，大部分人在網上留言：「不愧是旗艦店好大喔，可以逛得很開心」、「全聯百貨？」、「這規模是要改叫全聯生活百貨了嗎」，也讓其他縣市的人羨慕敲碗，希望自己生活的地區也能有精美的旗艦店，未來到嘉義旅遊時，又有新據點可以晚上順遊採購一波！
全聯興業西店
地址：嘉義市西區興業西路245號
營業時間：08:00-23:00
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