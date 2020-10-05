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美瘋了！比國外更夢幻美景　網友激推30大台南「網美打卡夯點」

DailyView / 網路溫度計提供

一起來個報復性旅遊吧

因為疫情影響，許多人選擇在台灣國內旅遊，其實台灣的景色也不輸國外喔！今年國慶煙火在台南的漁光島安平漁港南堤舉辦，不管是中秋連假還是雙十連假，台南都是旅遊的上上之選啦～

另外，也因為今年金鐘最佳戲劇《想見你》劇中大部分都在台南拍攝的關係，有網友就整理出許多踩點的景點，讓今年大家都想去一波啦！

今天DailyView網路溫度計根據旅遊網站《玩全台灣》（https://okgo.tw/）提供的台南旅遊景點，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查了其中最多網友討論的景點，快一起筆記起來，安排個家庭好友快樂出遊吧！

fb/藍晒圖文創園區

16 司法宿舍藍晒圖文創園區

藍晒圖是台南人的共同回憶，也是小編去台南必去的景點之一。藍晒圖舊址2014年被拆掉後，讓不少網友都表示很可惜啊！

不過～先別失望得太早，近年藍晒圖終於回歸啦！位於台南新光三越新天地對面的台南舊司法宿舍。新的藍晒圖加入了3D的元素，不只可以觀賞，還可以親身走進3D的環境，藍晒圖的規模也變得更大，除了會有市集以外，也有文創店舖進駐～快去逛逛吧！

image source:fb/藍晒圖文創園區

13 林百貨

於日治時期1932年開幕的林百貨有著88年歷史，當時可是五層樓的林百貨已經是南台灣最高的建築物，俗稱五層樓仔，也是臺灣第二家百貨公司。二戰後一度沉寂，被列為古蹟後，改建為文創百貨。整棟樓房充滿日式懷舊氣息，很多人慕名而來打卡。

附加一提～最近林百貨旁邊的一家咖啡店DOU MAISON 兜空間也非常火紅，據說他們的千層蛋糕高達52層，許多旅客逛完林百貨，都會來這邊享受下午茶的時光。

image source:wiki

12 神農街（北勢街）

說到台南的夜生活不得不提神農街，可說是越夜越美麗，許多人都會選擇在這裡夜拍。神農街的入口牆上有著一幅彩繪，感覺就在說這裡的故事。走進街道就像走進了時光隧道，就彷彿能看見上幾輩的年代。

除了可以感受到台南老房子的懷舊氣氛外，街道上也充滿著不少咖啡店和酒館，非常適合晚上和朋友聚會。

image source:台南旅遊網

11 七股潟湖

七股潟湖是臺灣第一大潟湖，又名為「內海仔」或「海仔」。在2009年台江國家公園成立後成為公園其中一部分。不少人會參加當地的「七股龍海號-探索潟湖生態之旅」，搭乘龍海號1.5小時套票行程，除了有基本導覽以外，還送烤蚵吃到飽，真的非常吸引人，提醒大家記得要提前到粉絲團預約喔～

七股潟湖真的非常適合看夕陽，在IG打卡中，充滿各種網友觀賞夕陽的照片，去台南的話千萬不要錯過啊！

image source:台南旅遊網

8 安平樹屋

安平樹屋最初原來是德記洋行的倉庫，以建築架構與要素推斷，創建時間大概在十九世紀末於日據時代之間。台灣光復後，又變成了台鹽的倉庫，一度因為缺乏保養和整治，被稱為——「鬼屋」。

目前安平樹屋為國家歷史風景區的景點，在民國三十年整修後，變成現在遊客都會朝聖的地方啦～打開IG你可能還會發現，這裡真的有很多人喜歡擺拍一些森林系的照片，門票只要50元，真的非常划算。

image source:台南旅遊網

5 安平古堡

安平古堡其實是國定古蹟，最初建於1642年，曾是荷蘭人統治臺灣的中樞。

今年最火紅最佳台灣戲劇《想見你》你看了嗎？劇組有在安平古堡及周邊取景，李子維和小雨萱就是在這裡相遇的喔，也讓這裡的討論度持續飆高啦！

如果想吃吃看李子維在劇中和小雨萱吃的白糖粿不妨可以去那邊走走喔～

image source:台南旅遊網

4 赤崁樓

赤崁樓建於1652年，荷蘭人據臺時期便是行政中心，原名為原稱普羅民遮城（Provintia），荷文是永恆的意思。經歷了多個歷史時期、多次修建，至今依然維持原貌，跟原名彷彿有著呼應。

晚上赤崁樓的周邊都會點起黃色的燈光，讓這個懷舊的地方更添不少氣氛，適合輕鬆走走。

image source:台南旅遊網

3 七股鹽山

七股鹽山是台南的熱門景點，有一個有趣的說法是因為台南人愛吃甜，所以鹽吃的相對少，多出來的都堆積在那邊了（誤XD）。每年都會舉行鹽雕活動總是人山人海。近年山頂加上了不少的吉祥物，成為遊客爭相登上山頂的動力。

據說七股鹽山除了可以拍照打卡以外，鹹冰棒跟鹽滷咖啡有非常另類的口感，讓人回味無窮，試過之後都會想念的味道。

image source:台南旅遊網

2 虎頭埤風景區

虎頭埤風景區園最初為灌溉用之水庫，至今已有170多年的歷史，在1993年改為風景區。因為裡面有知名的八大美景，還被稱為「小日月潭」。

園區內有各種遊樂方式，像自行車騎行、水上腳踏車、吊橋探秘等等，絕對讓你可以玩到不亦樂乎。因配合10月1日到4日、9日到11日連假開放時間會延長至晚上10點。另外，只要到迎賓廣場老虎意象旁打卡，即可獲得特製禮物喔～

image source:fb/虎頭埤風景區

1 奇美博物館

奇美博物館在一片網美打卡美景中，獲得網友討論度第一名實在實至名歸。佔地9.5公頃的奇美博物館，就像是一座歐洲宮殿，旁邊還有阿波羅噴泉，相當氣派。而博物館的正面又帶有希臘列柱的設計，異國風情的設計讓人很有出國感。

博物館內的常設展分為動物廳、兵器廳、羅丹廳、藝術廳、樂器廳、雕塑大道以及水景庭園等，館內有許多都是國際級的藝術收藏品，據說國外許多博物館辦主題展覽時，都要跨國和奇美博物館商借呢～到訪台南絕對別錯過喔！

image source:fb/奇美博物館

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年09月28日至2020年09月24日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『台南熱門打卡景點』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎

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