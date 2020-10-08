小鎮風景「借問站」走透透！ 愛上木頭的「愛木村觀光工廠」 大小朋友的遊樂場

作為台灣最具代表性的木業城市，阿里山山腳下的嘉義刻印著許多與木材有關的故事，有運載木材的火車史蹟，也有以木材為業的商家傳承，許多嘉義人從小就和木材結下不解之緣，聽祖輩父輩說起嘉義當年風華，甚至自己也是其中的參與者，愛木村就是這樣的一個故事。承繼早年父親顏朝順建立的老字號「順益木業」，接班人顏維德打造出「愛木村休閒觀光工廠」，現在已成為大小朋友的木頭遊樂園。

▴入口左側是順益木業與愛木村的傳承脈絡。也展示一家人對自然與木的熱愛 / 圖片來源：廖苡安攝

在愛木村看見生命傳承 傳遞木頭的溫暖觸感

位於嘉義市文化路909-3號的愛木村，門前的道路不算寬敞，走進門後卻別有洞天，偌大的場域空間開闊，動線規畫相當好，一步步走進，除了加深對木頭的認識，也感受設計者對木頭滿滿的熱情。

▴從愛木村的官網，可以看到整個愛木村的遊覽地圖。借問站的Logo設在愛木村觀光工廠出口處的植生牆旁，如果從這一側進去，可以看到借問站相關設施與文創購物區 / 圖片來源：廖苡安攝

故事要從老一輩說起。顏朝順先生年輕時到嘉義當學徒，1966年從一枝檜木開始，建立「順益木業」從事製材加工，是少數迄今堅持使用台灣木料做製材的企業。接班的兒子顏維德從小在木香、木頭中長大，憑藉對木材與紋理的瞭解，自學奇木家具雕刻，初試啼聲，把巨大原木一刀對切，修蕪去繁成為奇木長桌，作品迅速被收購，也為家族企業開創了第二事業線。2012年，他成立德霖國際事業有限公司，隨即建立了自己的品牌「一青寬」，奇木桌椅和文創商品大受歡迎。更在2016年打造「愛木村」觀光工廠，要把對木材的這份愛傳承下去。

▴愛木村隨處可見有意思的小故事，顏維德特別設計了多語QR code讓遊客掃描，聽讀與木頭有關的各類小知識 / 圖片來源：廖苡安攝

在奇木家具展示區旁邊的景觀牆上，顏維德以「愛木村的6顆心」述說了這個家族與台灣木業不可分割的生命歷程。有父親的勇敢誠信，有母親的愛家勤懇，有自己的創意發揮與堅持，和愛木村希望傳承的木業故事。愛木村可說是顏維德和團隊一手打造的木頭樂園，每一處都有他的巧思和創意，不見刻板的知識教條，更多的是從生活出發的感受，也讓人感受到木頭令人安心的氛圍。

▴細讀愛木村的6顆心，就會了解這一家人深厚的情感與貫串期間的愛木之心 / 圖片來源：廖苡安攝

愛木村充滿童趣的門面非常吸睛，以6隻團結的可愛小豬為吉祥物，讓人聯想起小豬蓋房子的故事。說這裡是木頭遊樂園一點不為過，這裡除了介紹豐富的台灣原木故事，還可以感受木頭千變萬化的用途。一走近入口，就看到立體雕刻的阿里山26號蒸汽火車頭滿載木材開過來，站進如站台的拍照打卡點，就像是在櫻花滿開的阿里山車站留念。

▴入口進門右側是阿里山小火車載運檜木下山的立體意象，由此開啟嘉義人與檜木緊密的生命連結 / 圖片來源：廖苡安攝

再往裡走，是一條長長的祕密隧道，介紹台灣5種美麗的針葉木：台灣杉、台灣香杉、台灣紅檜、台灣扁柏、台灣肖楠不為人知的故事。從略經打磨的原木樹身外觀、重量、香氣、特徵…，民眾可以打開神祕箱，一一嗅聞５種木頭氣味的差異，還能用手試稱量相近體積的5種木頭重量，感受實木在手掌裡沉甸甸的紋路與觸感，這可說是第一次讓旅人對台灣木頭接觸並發生實質的認識。牆面上還有豐富而趣味性的嘉義木業歷史和木頭知識，像是如何搬運原木、怎樣切割製材…讓人一路忍不住跟著看下去。

▴透過撫觸、品聞、感受實木沉甸甸的重量，讓人頭一次真的透過五感看見各種木頭的差異和美感 / 圖片來源：廖苡安攝

互動遊戲區 跟木頭一起玩遊戲

轉個彎，就來到木頭互動遊戲區。以木頭為材質，結合電子體感遊戲和童趣遊戲，以原木地板按鍵當控制介面，遊客得手足並用去解答謎題。考記憶力、考柔軟度，還有乘獨木穿越急流的平衡力考驗與拉風箱測手速與心肺力的遊戲。還有類似是類似迷你高蹺的平衡木體驗，任誰到此都忍不住要挑戰一下。別說是小朋友，大人在這裡也玩得不亦樂乎！

▴佔地遼闊的木頭互動遊憩區，從電子遊戲到傳統遊戲體驗，讓大人小孩都樂在其中 / 圖片來源：廖苡安攝

後方則有DIY教室以及兒童專屬的積木遊戲室，裡面有木頭溜滑梯、磁鐵釣魚體驗、積木疊疊樂、可以玩辦家家酒的模擬流理台等豐富選擇。「童畫森林」有互動投影遊戲，讓小朋友把手繪作品投影到大螢幕上。在這個場域裡，有知識、有趣味，空間大、還提供餐飲、Wi-Fi服務，不但大人喜歡，還是一個「遛小孩」的好地方。

▴要脫鞋才能進入的遊戲室幾乎全由木頭建置，家長可以很放心的讓小朋友接觸木頭創意玩具，也能感受到木製家具的溫度 / 圖片來源：廖苡安攝

專業木工教學交流 長知識也增情懷

取得相對容易的木頭，是人們最早接觸的建材與家具。中國工匠更以各種榫接技巧，能夠不用一根釘就建造家具、修築房屋。雖然知道原理，但是怎麼「接」的學問可大了！愛木村把榫接原理、構建和用途一一展示，甚至還可以讓旅人動手「接接看」。

此外，工具牆上滿掛鋸切木頭的各類鑽鑿刀具，也說明人們為了做出心中完美的木頭器具，發揮了多少的創意。後面商品展示區琳瑯滿目的奇木家具、文創商品和台灣供香、精油製品，則更充分展現出人與木頭間的密不可分。

▴生命樹上掛了各式各樣的刨切工具，猜猜看長鋸特殊的凹槽有甚麼用處呢 / 圖片來源：廖苡安攝

▴文創商品區展示各種創意木製品，最受歡迎的商品之一是上方的「檜來響樂」手機音箱 / 圖片來源：廖苡安攝

傳承木工專業，愛木村有許多DIY體驗，小從製作木筷「檜樂箸福」、文青美工刀、彩繪貓頭鷹、萬用木盒、Fun鬆小椅凳，大到手工家具，都可以專門安排。愛木村設有專門的DIY教室提供指導與服務，吸引不少旅行社合作帶遊客造訪，愛木村也為遊客量身打造專屬商品，如在「貓頭鷹雷雕站」可雕刻姓名、電話；此外，愛木村還曾舉辦類似工作營的活動，吸引許多想要手工打造家具的國內外民眾參與。

▴顏維德為遊客說明如何運用刨刀，他配設計好的模具製作檜木筷。/ 圖片來源：廖苡安攝

▴卡槽抵住桌沿便於施力，把木條嵌進設計好的凹槽，用刨刀順勢推刨，就能做出合乎規格的木筷，刨下的木屑還能夠裝袋帶回家做簡易除濕或芳香劑。從這些細緻創意，不難看到顏維德在文創商品上的巧思 / 圖片來源：廖苡安攝

愛木村的一大看點，還有當年幸運保留下一株約6人合抱、2~3人高的兩千多年紅檜樹身「阿里山千歲紅檜爺」，遊客可以像在日本神社一樣，祈福、敲鐘、許願。走進愛木村，就如同走進木頭的世界，從木頭生長的歷史、與人類共存的生命、轉化為器後被賦予的各種用途，乃至於人與神木之間超越時空的心契，都在這裡一一呈現。

▴巨大的紅檜爺爺是幸運保留在台灣，沒有運到日本當神社支柱的巨木，是兩千多歲的神木爺爺，檜木村特別設置仿神社祈願區，讓遊客跟檜木爺爺說心願 / 圖片來源：廖苡安攝

停車遊玩再借問 指點下一站好吃好玩

「當初開觀光工廠是希望有更多大小朋友來參觀，讓親子同樂，自然認識木頭。」在觀光工廠已3年多的陳小姐表示：曾經有對祖孫暑假每天來，從早上待到下午才被接走，顯見小朋友對這裡的著迷。愛木村門票僅50元，還有折價券可以折抵消費，除了木頭相關製品，也有簡單的餐飲服務，最受歡迎的是老闆娘~檜木奶奶做的在地人家鄉味「阿嬤的茶葉蛋」、假日還有隱藏商品「牛奶棒」，很受大小朋友歡迎。

▴奇木家具展示區也是用餐互動區，遊客在休憩的同時，還能體驗到木製家具的質感 / 圖片來源：廖苡安攝

▴從精油、供香到相關的木頭生活用品，愛木村充分展現出自然木與生活的深度互動 / 圖片來源：廖苡安攝

借問站設置是在2015年，比觀光工廠成立還早，由於位置相對偏僻，路過問訊的少，多半是騎車環島經過的旅客問路、吃點東西。現在更多是在愛木村玩過癮了要前往下一站，才詢問哪裡好吃好玩。作為土生土長的嘉義人，陳小姐大推郭家粿仔湯雞肉飯、林聰明沙鍋魚頭和源興御香屋的葡萄柚綠茶。愛木村地近嘉義縣、市之間，要前往民雄鄉也很近，如果要離開嘉義市區， 35元「俗又大碗」的民雄鵝肉與鴨肉羹不容錯過。

▴在愛木村不僅有全木生活體驗，還能感受到嘉義在地人的熱情 / 圖片來源：廖苡安攝

懂在地、知生活、品木藝、玩木頭，愛木村休閒觀光工廠給人的溫度，遠遠超過一般的博物館，從生活中感受被自然環抱。下次來到嘉義，不妨到愛木村感受一下被木頭包圍的舒適，重新認識自然木之美與心之觸動。

▴出口處有借問站相關指示，旁邊的賣場就能詢問各類周邊訊息，相當方便 / 圖片來源：廖苡安攝

借問站資訊

愛木村休閒觀光工廠

地址：嘉義市東區文化路909-3號

電話：(05)232-2441

官網：https://iwoodvillage.com/

提供服務：

☑提供洗手間 □24小時提供服務 ☑提供外語服務 □提供客語服務 ☑提供WI-FI ☑為無障礙空間 □有清真認證 ☑其他 停車場、手機充電、簡餐

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借問站官網：https://taiwan-askme.tw/news/category/4

文／欣台灣小安子

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