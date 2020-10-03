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嘉義奮起湖景點、美食、交通大補帖！ 一定要品嚐正港鐵路便當

聯合新聞網 / FunTime旅遊比價

來到嘉義阿里山，絕不能錯過奮起湖這個人氣景點，奮起湖位於海拔1405公尺高處，是阿里山鐵道的中繼站，不知道的人也許會以為這裡有一座湖，其實奮起湖意旨「狀似畚箕的低窪地區」，實際上並無湖泊。奮起湖除了是阿里山鐵路便當的發源地，還有四方竹、鐵道、老街、螢火蟲等多樣玩法，想要完整攻略奮起湖，就來看看今天的總整理介紹吧。

交通方式

交通方式。 圖／Flickr
交通方式。 圖／Flickr

自行開車：

國道3號中埔交流道下→省道臺18線→縣道169線→奮起湖車站

包車/拼車：

除了自駕外也可以考慮包車去奮起湖或拼車去奮起湖，專車接送之外，還有專人導覽！

大眾運輸：

台鐵嘉義火車站下→轉乘阿里山森林火車→奮起湖車站

台鐵嘉義火車站下→轉乘嘉義縣公車7302嘉義⇌奮起湖路線→奮起湖站下

嘉義高鐵站2號出口→轉乘台灣好行阿里山線A線（經奮起湖）

嘉義火車站→轉乘灣好行阿里山線B線（經奮起湖）

奮起湖景點

奮起湖車站

奮起湖車站。 圖／Wikimedia
奮起湖車站。 圖／Wikimedia

嘉義阿里山奮起湖車站日治時期是作為林木開採用的，現為阿里山森林小火車的一站。遊客可以在這裡下車買份鐵路便當，或是在一旁的林務局奮起湖車庫參觀阿里山鐵道的歷史，感受歷史積蘊之下的人文風光。

奮起湖老街

奮起湖老街。 圖／阿里山國家風景區管理處
奮起湖老街。 圖／阿里山國家風景區管理處

奮起湖老街。 圖／Flickr
奮起湖老街。 圖／Flickr

奮起湖老街位於奮起湖火車站下方，長約五百公尺，是全台灣海拔最高的老街，因著古樸的街道、遠處氤氳的山嵐、特色小吃和傍著蜿蜒山勢坐落的店家而有「南台灣九份」的美稱。在這裡，你可以買到大名鼎鼎的奮起湖鐵路便當、木屐、愛玉子、山筍、草仔粿等奮起湖特產，還有飄著鹹香的菜乾、餅舖、琳瑯滿目的紀念品小物等等，非常好逛。小編推薦可以先買奮起湖美食套票，現場可以直接兌換奮起湖鐵路便當、奮起湖甜甜圈、奮起湖米餅，划算又方便！

奮起湖步道

奮起湖步道。 圖／阿里山國家風景區管理處
奮起湖步道。 圖／阿里山國家風景區管理處

奮起湖步道。 圖／Flickr
奮起湖步道。 圖／Flickr

奮起湖步道。 圖／Flickr
奮起湖步道。 圖／Flickr

奮起湖步道又稱杉林步道，幾乎由杉木所包圍，走起來清爽怡人，奮起湖老街大飯店的對面馬路就是木馬棧道登山口，北東西三段步道繞行一圈約兩公里，步行時長約一小時。

沿途可經孟宗竹遍植的翠竹坡、奮起湖巨木等景觀，還有一處日本神社遺址，，主奉天照大神，今日神社只剩下基座和石階，不過遙望步道深處，能想見日治時期的蓬勃林業風光。再往下行可以抵達鹿鼎老樹、糕仔崁古道叉、變電所等，奮起湖有一處可以賞楓的楓林峽，除了可欣賞台灣青楓、台灣紅榨槭外，還可以眺望奮起湖全景，天氣好時還能望見玉山群峰喔！

依照指標從肖楠母樹林步道往下走，能走到前面介紹過的街仔尾阿嬤草仔粿、百年檜木甜甜圈等店家，走完步道最適合來上一些美味小點啦，一旁還能進去參觀星空小屋。非常推薦可以一路從奮起湖步道走到奮起湖老街逛逛～

步道開放時間：周一至周日08:00 – 17:00

奮起湖必吃

奮起湖便當。 圖／FunTime小編群
奮起湖便當。 圖／FunTime小編群

來到奮起湖什麼不做，最重要的就是吃一盒奮起湖便當啦！奮起湖便當最早是由7-11與奮起湖大飯店老闆合作推出，現在已經成為全國知名的美食，香噴噴的滷雞腿、滷排骨令人回味無窮，車站、老街上滿滿都是為品一品鐵道便當美味的人潮，來到奮起湖絕對不能錯過這個令人魂牽夢縈的懷舊風味。如果想要把便當盒帶回家，可以選購白鐵的或檜木盒裝的便當喔！

百年檜木烤甜甜圈

百年檜木烤甜甜圈。 圖／Flickr
百年檜木烤甜甜圈。 圖／Flickr

星空小屋。 圖／Flickr
星空小屋。 圖／Flickr

除了鐵路便當之外，奮起湖知名的必吃美食還有現烤甜甜圈！這間百年檜木烤甜甜圈就位在老街上方的步道區，跟著百年肖楠木的指標可以走到。從遠處就可以聞到濃濃焦香味，甜甜圈的外皮烤的非常酥脆，內裡Q彈鬆軟，一口咬下香氣四溢，一個才二十元，價格非常平實，甜滋滋的焦糖香氣，是大人小孩都會喜歡的小點。現烤甜甜圈的店面旁還有一間星空小屋，星空小屋是電影《星空》拍攝後留下來的實景，裡頭的美術陳設非常漂亮，有機會造訪的遊客一定要進去感受電影製作出的魔力氛圍。

街仔尾阿嬤草仔粿

街仔尾阿嬤草仔粿。 圖／Flickr
街仔尾阿嬤草仔粿。 圖／Flickr

同樣位在老街上方的步道區，不能錯過的美食還有街仔尾阿嬤草仔粿，這間草仔粿直接路邊架設蒸爐，現蒸現賣多種口味的草仔粿，除了經典的菜圃口味外，還有芋頭、花生、番薯等多樣選擇，餅皮Q彈且米香味濃郁，趁熱呼呼的時候吃是最能嘗到草仔粿現蒸美味的方式。老街內還有火車餅、鐵蛋、奮起湖特製豆腐等特色小點。

奮起湖山產

奮起湖山產。 圖／Flickr
奮起湖山產。 圖／Flickr

想要買些阿里山上的奮起湖特產的話，奮起湖老街也販售不少當地盛產的農作，高山蔬菜、竹筍、山葵、愛玉籽等都是這裡的名產，遊客逛老街的時可以順帶選購，把高山蔬菜的鮮甜滋味帶回家。

奮起湖周邊景觀

大凍山觀日峰

大凍山觀日峰。 圖／IG, rty12051205
大凍山觀日峰。 圖／IG, rty12051205

大凍山位於嘉義縣奮起湖風景區，站在大凍山觀日峰頂，有機會欣賞到從玉山群峰中昇起的日起。這裡最特殊的地方在於能看到的日出時間長達三、四分鐘，和阿里山迅速躍升的日出有著完全不同的風情，就算不看日出，站在山頭上遍覽山巒和平原也非常令人心曠神怡～

四方竹林

四方竹林就位於奮起湖火車站斜前方，外觀看起來與一般竹林無差異，但細看會發現枝幹為四方柱狀的，是非常獨特的竹林景觀，目前全台僅溪頭與奮起湖兩地才有。

義母樹

義母樹又稱挨子樹，位在通往太和與來吉的公路上，是一棵長在山姆樹背上的枇杷樹，兩樹的樹根巧妙連結在一起，形成很特別的樹狀景觀。

蝙蝠行宮

蝙蝠行宮位於奮起湖車站西南側，裡頭約有兩百隻蝙蝠棲息，牠們春夏來、秋冬去，把這裡當作行宮，蝙蝠行宮因此得名。

除了上述景觀外，奮起湖周邊還有英雄壁、深過百丈的天塹、岩壁平直似墓碑的巨墓碑、靈岩十八洞等等，各異其趣，太適合細細探訪挖掘啦！

春日賞櫻、夏日賞螢

春日賞櫻。 圖／Flickr
春日賞櫻。 圖／Flickr

夏日賞螢。 圖／IG, shinjiokada26
夏日賞螢。 圖／IG, shinjiokada26

近幾年到奮起湖除了吃便當逛老街外，這裡也是賞景的好地點！每年初春之際可以看到山櫻花、千島櫻、吉野櫻、東錦櫻和大島櫻等陸續綻放；春末夏初則是觀賞螢火蟲的最佳時機，園區內的螢火蟲種類多達四十幾種，一年四季都有不同品種的螢火蟲棲息，滿山遍谷的螢火蟲在樹林間燁燁發光真的很讓人感動，想要觀賞螢火蟲的人，非常推薦搭配導覽來阿里山賞螢！

最佳賞櫻月份：三、四月

最佳賞櫻月份：四到六月

奮起湖行程推薦

奮起湖一日遊

路線A：奮起湖車站→阿里山森林鐵路奮起湖車庫→奮起湖老街→奮起湖步道

路線B：奮起湖步道→奮起湖大飯店→星空童話木屋→奮起湖老街→奮起湖車站

奮起湖兩天一夜（結合阿里山行程）

第一天：阿里山遊客中心→阿里山森林遊樂區→阿里山商店街→阿里山火車站二樓觀景台賞阿里山雲海和晚霞

第二天：祝山觀日樓及玉山塔塔加觀日出→水山巨木步道→奮起湖車站→四方竹→奮起湖老街→天長地久橋→牛埔仔大草原→檜意森活村

奮起湖三天兩夜（結合阿里山行程）

第一天：阿里山森林遊樂區→姊妹潭→阿里山火車站新賞雲海和晚霞

第二天：祝山觀日樓賞日出→水山巨木步道／祝山觀日出步道→奮起湖車站→奮起湖老街

第三天：奮起湖步道：百年土地公廟、台灣杉森林棧道→天長地久橋→檜意森活村

看完這麼多奮起湖的周邊景點後，是不是也想到山上走走了呢？奮起湖的各個景點都相距不遠，大部分用步行就可以到達，不論是走走散心兼運動的一日遊，或是搭配賞景的多日遊，行程都很療癒充實，假期快到奮起湖釋放你的旅遊魂吧！

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阿里山 步道 老街

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