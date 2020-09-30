連假必去「台南新景點」推薦！2020全台最美玻璃咖啡廳、純白船屋內賞海景

Shan@ReadyGo

台南真是太猛了！即便上半年大家都被疫情搞得灰頭土臉，他們還是很認真的在城市的觀光發展上努力，年中就陸陸續續有很多新的景點開幕，讓人每去一次台南都充滿驚喜感。無論是適合親子玩水的藝術場域河樂廣場，或是將自然最美的風景結合的黃金海岸，都讓人充滿幸福與期待，希望在2020的下半年大家都能一起挺過，事不宜遲就跟著ReadyGo出發去台南新景點玩吧！

｜台南景點｜

河樂廣場

台南全新的玩水景點，堪稱南台灣最大親水廣場，尚未開幕就備受矚目，這裡曾是台南重要商圈之一，也是原中國城舊址，因此公園裡特地保留部分中國城遺址，讓遊客來玩不像是在親水公園，而是像在一件大藝術品中玩耍，每處水的深淺不一，還是要注意小朋友的安全。

圖 / IG @butt2fly_

圖 / IG @chumiwennytoffy

當夜晚來臨時會點燈，整個氣氛忽然間被切換，適合晚餐飯後來散步，因為有水在岸邊散步也更涼爽，是個白天夜晚都適合來玩的地方！另外河樂廣場後方有規劃簡單的常設展運河故事館說著中國城的興衰，有興趣的人可別錯過了。

圖 / IG @8.32s

地址：台南市中西區康樂街、中正路口 (中正派出所前)

時間：9:00～22:00（每周二休園）

黃金海岸方舟

台南南區的濱南路沿海，擁有近5公里的海岸線沙灘，過去閒置20年的建築，遠看似一艘白色方舟，佇立在岸上，經過整修之後重新開幕，猶如沖繩般的美景，立刻登上IG熱門打卡景點。

圖 / IG @mart666777

從橘色大門進到船艙，迎來純白色的空間和大面的玻璃牆，穿過玻璃牆可以直接望向沙灘和大海，非常推薦在下午四點左右來訪，找個位置坐下來，欣賞金色的夕陽打在沙灘上呈現有如黃金般閃亮的沙灘景致，一樓的白色桌椅和窗外的白雲相呼應，大廳中間擺有一台白色鋼琴，更顯浪漫，在方舟內就可以輕鬆看見超美海岸和夕陽，門票還能抵消費，點一杯飲品坐著欣賞，度過一個愜意的下午吧！

圖 / IG @153_mom

圖 / IG @butt2fly_

地址：台南市南區濱南路600號

營業時間：9：00~19：00（目前試營運只有營業五六日，預計10月正式營業）

電話：06-2116732

阿裕牛肉刷刷鍋

這間阿裕火鍋溫體牛肉湯，不同於原店的傳統裝潢，嘗試網美設計風格，在新開幕的千坪空間裡，不規則白色時尚豪奢建築瞬間引爆熱門話題，遠看還以為是個文化中心呢！崑崙店主要供應午餐和晚餐，必須現場候位、不能預約訂位。不過沒有用餐時間限制，每人低消300元，不加收服務費，在一進門的冰櫃可以自取飲料、蔬菜、火鍋料，價格大約落在50元左右，再往裡面走就到半開放式廚房，清楚看見每位師傅一刀一片下的牛肉，每盤均價300元，目前用餐時間都會客滿，不想等太久可以要記得提早來卡位入場唷~

圖 / IG @vivi017622

圖 / IG @aaronchun0711

地址：台南市仁德區崑崙街733-1號

時間：10:30-14:00、17:00-21:00 週一晚上至週二中午公休

電話：06-279-5500

萬國通路創意觀光工廠

台南多了一處室內景點，是在歸仁區的萬國通路創意觀光工廠，沒錯！這就是你我熟悉的行李箱牌子，居然連觀光工廠都有。整個園區利用5年打造，室內的工廠內容豐富區分多個主題館，如：築夢首站、夢想航廳、創意行旅、DIY教室、經典特展、行動體驗館、世界光廊、生態世界等，每個主題館都讓你感覺像是環遊世界般！畢竟行李箱是大家出國最重要的夥伴，承載了滿滿的回憶，真的特別可愛。

圖 / IG @beckhamhong66

圖 / IG @beckhamhong66

另外戶外的園區，打造了一艘白色的景觀遊艇，可以上船假裝是船長一樣掌陀航向偉大的航道，還有遊艇必備汽笛，按下去臨場感倍增，隨時準備出發！停車場附近還有落羽松網美步道，筆直的路上兩排約百公尺長的落羽松，相信在秋冬之際，由綠轉橘、紅的壯觀場警，又會是一處新景點。

圖 / IG @s4752147

圖 / IG @s4752147

地址：台南市歸仁區中正南路二段1號

營業時間：AM9：30~18：00（週一公休）

電話：06-7007600

票價：全票200元、半票100元

安平虎鯨嘉年華

還記得在疫情之際，不畏病毒來到台南水景公園靠岸邊位置的虎鯨嗎？原來是台南即將在2024年迎來建城400年的400歲生日啦！而今年的安平虎鯨夏日嘉年華則作為慶祝的首部曲熱鬧展開。

圖 / IG @weida_zheng

安平虎鯨夏日嘉年華，打造了一個南洋風味的園區，多種異國料理、椰子樹和茅草屋，呈現濃濃的度假氣息，讓今年夏天來到台南安平不再只是樹屋和億載金城，還多了和虎鯨一起看夕陽的選擇，不僅如此，除了現場到處可看見虎鯨身影外，還有一區是令大人小孩都瘋狂的「水上樂園」，綜藝節目上的遊樂設施就擺在眼前，怎麼能不下去跟朋友「車拚」一輪

圖 / IG @limia1231

圖 / IG @cherry07414

例行表演

平日白天 | 音樂、美食、水上樂園

平日晚上 | 樂團表演、海上聲光秀

假日白天 | 音樂美食、藝文節目、水上樂園

假日晚上 | 特別演出、樂團表演、海上聲光秀

地址：台南市安平區安平路850巷 (台南安平水景公園)

時間：2020年 07月 15日-10月18日

平日（星期一～星期五） PM 14:00 – PM 22:00 （最後入場時間 21:30）

假日（星期六～星期日） AM 11:00 – PM 22:00 （水上區域開放至20:30，最後入場時間為19:30）

票價：平日100元 假日150元 贈50元消費抵用券 進入水上樂園額外收清潔費200元

台南體育公園

這座重新整修後完工的公園，被大樹和沙坑環繞，公園除了是都市之肺，也是家長喜歡帶小孩去放電的地方，不只如此還有如同侏儸紀公園的哈赫拿爾森林，一條高架的步道更成為許多網美的拍照景點，美化後的綠地讓我們在台灣不用出國，也能欣賞到如此特別的景緻。

圖 / IG @dante811015

到了下午逐漸有玩樂的人群聚集，森林茂密，動物眾多，設置了一處大沙坑，可以從上頭的溜滑梯滑下來，也不怕受傷，旁邊的涼亭成為家長休憩聊天的聚集地，另外在體育場大門入口旁的哈赫拿爾森林動物造型藝術品換上新裝，穿著裁判、球員的衣裳，等著你去發掘呢！

圖 / IG @3o_cat

地址：台南市南區體育路10號(體育公園內)

古董咖

如果你跟我一樣，總是幻想去歐洲的鄉村當個可愛的村姑，那你一定不能錯過這間美的過份充滿鄉村氛圍的咖啡廳，位在台南崇仁街上，主要是賣雜貨，因為過去是選物店，多樣古董裝飾品，讓整間店充滿復歷史的味道，但鮮少人敢走進來，後來咖啡廳進駐的異業合作，將大門口裝飾的別有風味，才逐漸被大家看見。

圖 / IG @____3623

圖 / IG @_chunnn_

店內不大只有九個位置，若想前往用餐建議先訂位，若遇到客滿就會限定用餐90分鐘，點餐櫃檯保留懷舊的古典設計，被各式各樣夢幻的擺飾圍繞，頗有異國感，咖啡廳也有提供簡單餐點，帕尼尼是店內招牌，享受仿佛在外國鄉村吃下午茶的悠閒愜意吧。

圖 / IG @taiwanfood_kao

圖 / IG @taiwanfood_kao

地址：台南市東區崇仁街85號

營業時間：9:00-17:00(週四休息)

電話：0900-472417

LUMIÈRE美．食光

LUMIÈRE美．食光是位在台南美術館二館樓上的餐酒館，說是全台最美的玻璃屋景觀餐廳都不為過，透明的玻璃讓每個座位區都隨著光影的變化，欣賞到的不同的視野觀感，隨著時間的推進，玩和光影追逐的遊戲。這裡餐點以「分享」為主題，套餐形式讓一同前來的家人朋友，可以透過共享更貼近彼此。此外還將在地的台南味融入餐點中，像是台南的肉燥飯、蝦仁飯、牛肉湯等小吃，讓外地人來也能感受台南的熱情。

圖 / IG @megan.418

餐廳位在五樓能夠眺望台南市景，特殊的建築設計讓用餐氛圍也像是置身在當代美術館展覽中，讓藝術與生活巧妙結合在一起！如果有來南美館二館可別錯過了~

圖 / IG @landre.jhengl

地址：台南市中西區忠義路二段1號5樓(南美館二館五樓，附有地下付費停車場)

電話：06-2233288

營業時間：週二 – 週五 11:30 – 21:00 週六日 11:00 – 21:00 週一公休

｜台南住宿｜

OINN HOTEL & HOSTEL 巷弄潮旅

這間充滿文創設計風格的旅店，每一處都是驚喜，大廳的氣派，還有公共空間舒適，都讓旅人對於青旅有新的看法和體驗。巷弄潮旅的公共空間除了一樓大廳區域還有頂樓餐廳和交誼廳，戶外的部分還有露天電影院和泳池戲水區，把所有年齡層的客群都照顧妥當，各自有適合他們的休閒娛樂。

圖片來源agoda

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除此之外，青旅房間的貼心設計，更是讓人覺得溫暖，每一床都設置一台電視外，還有隱藏式化妝台，打開就是一面小桌子和鏡子，對女生來說非常實用！沐浴用品使用無印良品的商品，整體都讓人覺得質感很好，CP質爆棚，絕對推薦年輕人到台南旅遊時入住。

圖片來源 agoda

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地址：台南市中西區文和街29號

電話：06-350-1101

小南天生活輕旅

你也曾經一個人旅行嗎？越來越多女孩，喜歡上一個人旅行，有時來到台南，走訪這些歷史古蹟，品嘗道地美食，夜晚來臨這裡便是他們最舒適的居住空間，有著日系無印風的房間，有著小巧、溫柔、細膩的角落，讓每個女孩都能勇敢的走出去，踏上自己的旅行，定位為女性的旅店，也適合姊妹淘閨密一起窩在這日系的房間。

圖片來源 agoda

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地址：台南市中西區忠義路二段158巷74號

蓋茨比公寓

這是一間你不打開門，你不會知道裡面會多出乎意料的民宿，工業風的裝潢讓整個空間看起來很遼闊舒服，某些房型選用深藍色作為牆面的顏色，更顯高貴優雅，可惜美中不足的地方是隔音不太好，如果淺眠的你要記得戴耳塞啊！另外，他的浴室是沒有門的，有點害羞又些許神秘，推薦情侶去台南可以住。

圖片來源 agoda

地址：台南市中西區中和街97號

暖時逸旅

這間距離赤崁樓非常近，走路就能到！不過車位少，開車前來的朋友要不提早，要不就要停到較遠一點的停車場，店家會補助停車費100元。門口就是網美植物牆，旁邊停著腳踏車，提供給旅人騎著單車漫遊在台南。每層樓都有不同主題，特別的是在床頭的牆上，掛著復古鐵窗的窗花設計，讓整個房間瀰漫著古老氛圍~

地址：台南市中西區西門路二段386號

台南友愛街>>必吃美食懶人包

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