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2020台南必去熱點！ 8大推薦：台版「無敵沖繩海景」、「親水羅馬浴場」一次看

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 艾莉
圖／IG@qiuung、@153_mom授權
圖／IG@qiuung@153_mom授權

2020年台南增加了不少熱門打卡景點，像是媲美沖繩無敵海景、台版羅馬浴場的河樂廣場、呆萌的巨大虎鯨，各具特色超好拍。以下整理8大景點，從露營區、看海聖地到博物館一次推薦給你！

中西區、南區

 河樂廣場

被富比士Forbes雜誌譽為「世界7大令人期待公園」的河樂廣場，是佔地超廣闊的開放式戲水空間。荷蘭設計師以「城市潟湖」意象，打造出都市叢林中的民眾公共休憩之處，大、小朋友踏踏水的和樂景象，彷彿置身古羅馬時期的浴場呢！水質安全部分，在設計公園時也有所考量，採每日定時循環清潔，除了解決衛生問題外，同時也能避免蚊蟲滋生。各個池子水深約30公分，也提醒帶著7歲以下小朋友戲水的家長，盡可能在一旁陪伴更安全。

圖／IG@kth0103授權
圖／IG@kth0103授權

景點資訊
地址：台南市中西區中正路343-20號
開放時間：9:00-21:30（週二公休）

臺南市美術二館

純白色的台南美術2館，建築外觀造型就相當吸睛，層層疊疊富有層次感，非常適合喜愛拍照的你。由日本建築師設計的綠能建築，以五角造型代表台南味的鳳凰木，融合台南在地意象。屋頂是由透明玻璃組成，走進室內感覺相當明亮寬敞，光影投射進館內的模樣，會隨著不同時段出現不同的樣貌。

圖／IG@qiuung授權
圖／IG@qiuung授權

景點資訊
地址：台南市中西區忠義路二段1號
開放時間：10:00-18:00(週一休館)

黃金海岸方舟

擁有整片的大落地窗，以及媲美沖繩的無敵海景，美景盡收眼底！由廢棄船艙改建「黃金方舟海岸」，一旁就是綿延5公里的海岸線，館內有餐廳、廠商進駐，怕室外太曬的你，也能在室內優雅地吹著冷氣，輕鬆欣賞眼前的海洋風情。特別推薦日落時分前來，此時的海會染上一層暖暖金黃色彩，浪漫度破表。

圖／IG@alex_a.ni授權
圖／IG@alex_a.ni授權

景點資訊
地址：台南市南區濱南路600號
開放時間：9:00-22:00

安平區

安平定情碼頭

停靠安平港的德陽艦是間軍艦博物館，相當適合大小朋友一同來窺探海軍風貌。一豋上軍艦，最吸睛的就是諾大的停機坪了，四周圍繞的海，像要出航一般特別帥氣。另外，還可以進入駕駛室內艙，了解海軍的生活風貌，簡直是歷史的活教材。園區也不時會舉辦展覽，目前正是「鋼鐵人主題特展」，展期到2021年6月，喜歡軍事風、機器人的你千萬別錯過了。

圖／IG@elena_0921授權
圖／IG@elena_0921授權

景點資訊
地址：台南市安平區安億路115號
開放時間：9:00-19:00

安平虎鯨 ORCA GO

還記得當年的人氣破表的黃色小鴨嗎？在安平的水景公園岸邊，有一對超大「安平虎鯨Orca」裝置藝術，停泊在安平港口，高達３層樓，可愛又好拍。最佳拍攝點「海之鏡」，能夠將與虎鯨們同框的倒影，像鏡子般照映在水面上，相當值得留念。園內也可以用餐與小酌一番，在峇厘島風情的用餐區，可以欣賞街頭藝人的表演、燈光秀，吹著海風聽著音樂，相當愜意！

圖／IG@crystal.1006授權
圖／IG@crystal.1006授權

景點資訊
地址：台南市安平區安平路850巷
開放時間：11:00-22:00，平日14:00開放

大魚的祝福

安平新地標「大魚的祝福」，是欣賞安平港的好去處。偌大鯨魚的裝置藝術，外表是由3000根不鏽鋼交織而成，走進鯨魚的正下方，可以看到幾何形狀的五彩玻璃，望向鯨魚的開口就是安平港美麗的風貌了。看著太陽漸漸落下，瞬間成為賞夜景熱點，燈光穿透彩色玻璃的五彩顏色，晚上別有一番味道，也十分美麗。

圖／IG@suboan1001授權
圖／IG@suboan1001授權

景點資訊
地址：台南市安平區安億路與平豐路交口

北門區

雙春濱海遊憩區

位於台南最北端的「雙春濱海遊憩區」，其實是座露營園區。這裡有著讓少女心噴發的沙灘上盪鞦韆、可以望著滿天星斗入睡的露營地、綠油油的紅樹林木棧道。2019年底才增設的海上盪鞦韆相當夢幻，因為是購票才能到達的海灘，很輕鬆的便可享有一片私人海灘。邊盪著鞦韆邊看著海，超級浪漫。

圖／IG@153_mom授權
圖／IG@153_mom授權

景點資訊
地址：台南市北門區雙春村35-5號
營業時間：09:00-18:00
門票：全票150/半票100，6歲以下免費

馬沙溝濱海遊憩區

台南知名的「馬沙溝濱海遊憩區」，在2018年封園2年後，在今年6月底重新開幕！園區內重新規劃，除了過往園區主打的水上設施區外，還擴增了觀海庭、露營區、烤肉區，是個複合式的休閒園區。喜愛海上運動的你，可以嘗試獨木舟、SUP、水上摩托車，也有適合帶小孩前往的淺灘活動，如近距離觀察寄居蟹、蛤蠣等生物。園區比鄰海港，也能順遊將軍漁港吃海鮮、北門井仔腳瓦盤鹽田、水晶教堂、北門出張所等特色景點。

圖／馬沙溝海洋休閒運動渡假中心@mashagou_seaIG官方帳號
圖／馬沙溝海洋休閒運動渡假中心@mashagou_seaIG官方帳號

景點資訊
地址：臺南市將軍區平沙里140號
營業時間：10:00－22:00

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