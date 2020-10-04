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嘉義新興景點「欣欣水泥森活園」好好拍！走進紅毛土的故鄉、順遊阿里山鐵道小丘

當白雲飄進藍天 / 文、圖／布魯

udn走跳旅遊／布魯

台灣在40多年前推動十大建設時期，需要大量水泥供應建設所需，於是由退輔會成立的欣欣水泥公司在嘉義縣阿里山公路公田段附近的礦區開採水泥礦，經由空中輸送帶送到現在觸口愛情大草原前的水泥工廠製造，成就台灣經濟起飛的一頁。後來台灣西部的水泥礦區陸續停採，欣欣水泥嘉義廠也面對困境尋求轉型，就在今年暑期開始推出觀光工廠——欣欣水泥森活園。

布魯參觀過各式各樣的觀光工廠，水泥公司和觀光原本在感覺上是比較無法聯結的，於是好奇的預約參加欣欣水泥森活園的參觀導覽，除了了解水泥生產製作過程，也在近距離面對巨大高聳的水泥廠房感到讚嘆。布魯覺得園方在轉型觀光方面可能還需要不少的努力，但已經付出的成果還是很值得肯定的。

※水泥生產過程：礦區採礦--由輸送帶送至廠區--碎石--生料磨--生料庫--預熱--旋窯加熱--熟料庫--加石膏--水泥磨--水泥庫--裝袋出貨

每次走阿里山公路經過愛情大草原前，都會經過欣欣水泥，但到最近才得以走進廠參觀。
每次走阿里山公路經過愛情大草原前，都會經過欣欣水泥，但到最近才得以走進廠參觀。

水泥廠有二個大門，西側大門只供生產作業使用。
水泥廠有二個大門，西側大門只供生產作業使用。

遊客出入由東側大門，要在參觀前２日預約才可入園，門口守衛會核對預約名單。
遊客出入由東側大門，要在參觀前２日預約才可入園，門口守衛會核對預約名單。

車子開入停車場後，先到停車場旁觀光工廠報到。
車子開入停車場後，先到停車場旁觀光工廠報到。

一進門的打卡體驗區，遊客可以化身水泥廠員工。
一進門的打卡體驗區，遊客可以化身水泥廠員工。

參觀欣欣水泥森活園，全程由經理為我們導覽解說。布魯到現在才知道，原來水泥的台語--紅毛土，是因為荷蘭人引進台灣而產生的名稱。
參觀欣欣水泥森活園，全程由經理為我們導覽解說。布魯到現在才知道，原來水泥的台語--紅毛土，是因為荷蘭人引進台灣而產生的名稱。

觀光工廠內的多媒體互動區，適合國小學童體驗，但大人也玩得很開心。右圖是展示的水泥原礦石。
觀光工廠內的多媒體互動區，適合國小學童體驗，但大人也玩得很開心。右圖是展示的水泥原礦石。

室內解說結束後，經理帶領遊客到園區參觀，大致循著紅色虛線來回走一趟，所經過的區域也是水泥主要生產廠區，其他廠區則並未開放。
室內解說結束後，經理帶領遊客到園區參觀，大致循著紅色虛線來回走一趟，所經過的區域也是水泥主要生產廠區，其他廠區則並未開放。

廠區中央道路上的兩排椰棗樹，經理說是建廠時就種下的。
廠區中央道路上的兩排椰棗樹，經理說是建廠時就種下的。

廠區中央道路上的兩排椰棗樹，經理說是建廠時就種下的。
廠區中央道路上的兩排椰棗樹，經理說是建廠時就種下的。

圓頂的兩座是熟料庫，後面兩座是水泥庫。
圓頂的兩座是熟料庫，後面兩座是水泥庫。

生料庫與前方的旋窯，而鋼製的圓筒狀旋轉窯已廢置拆解，剩下旋窯架座。
生料庫與前方的旋窯，而鋼製的圓筒狀旋轉窯已廢置拆解，剩下旋窯架座。

生料庫與前方的旋窯，而鋼製的圓筒狀旋轉窯已廢置拆解，剩下旋窯架座。
生料庫與前方的旋窯，而鋼製的圓筒狀旋轉窯已廢置拆解，剩下旋窯架座。

跟著經理走向預熱機塔與生料庫，原本以為會爬上圓塔狀的生料庫頂去，結果只由下方經過，不過近距離仰望高聳的庫塔也夠讓人張大嘴巴了。
跟著經理走向預熱機塔與生料庫，原本以為會爬上圓塔狀的生料庫頂去，結果只由下方經過，不過近距離仰望高聳的庫塔也夠讓人張大嘴巴了。

跟著經理走向預熱機塔與生料庫，原本以為會爬上圓塔狀的生料庫頂去，結果只由下方經過，不過近距離仰望高聳的庫塔也夠讓人張大嘴巴了。
跟著經理走向預熱機塔與生料庫，原本以為會爬上圓塔狀的生料庫頂去，結果只由下方經過，不過近距離仰望高聳的庫塔也夠讓人張大嘴巴了。

另一角度仰望預熱機塔和生料庫。前方的預熱機塔如果結合高空垂降或彈跳活動或裝設可能是全國最高的溜滑梯，或許可以招來更多年輕人來試膽。
另一角度仰望預熱機塔和生料庫。前方的預熱機塔如果結合高空垂降或彈跳活動或裝設可能是全國最高的溜滑梯，或許可以招來更多年輕人來試膽。

另一角度仰望預熱機塔和生料庫。前方的預熱機塔如果結合高空垂降或彈跳活動或裝設可能是全國最高的溜滑梯，或許可以招來更多年輕人來試膽。
另一角度仰望預熱機塔和生料庫。前方的預熱機塔如果結合高空垂降或彈跳活動或裝設可能是全國最高的溜滑梯，或許可以招來更多年輕人來試膽。

由於礦區已經封閉，所以廠方直接購入水泥熟料，由生料庫到熟料庫之前的設備都已廢棄不用。這座大圓筒是熟料研磨機，仍是現役設備。
由於礦區已經封閉，所以廠方直接購入水泥熟料，由生料庫到熟料庫之前的設備都已廢棄不用。這座大圓筒是熟料研磨機，仍是現役設備。

水泥庫也是一個大巨人。約40分的解說導覽到此結束，經理原團帶回觀光工廠，可以續留參觀室內展示區或參加DIY活動。布魯在商品區買了一個小水泥花盆當紀念。
水泥庫也是一個大巨人。約40分的解說導覽到此結束，經理原團帶回觀光工廠，可以續留參觀室內展示區或參加DIY活動。布魯在商品區買了一個小水泥花盆當紀念。

順遊景點：阿里山國家風景區管理處觸口遊客中心

阿里山國家風景區的大本營——管理處及遊客中心，就在上阿里山之前的觸口，長途跋涉上山之前不妨先進來小休息一下，看看簡報或展示，或索取阿管處所轄風景區的摺頁。阿管處園區最漂亮的景點是位於遊客中心後方的鐵道小丘，多走幾步路就可以到喔！

遊客中心建築一樓是希諾奇博物館及特產展售場，二檈才是遊客中心。
遊客中心建築一樓是希諾奇博物館及特產展售場，二檈才是遊客中心。

遊客中心的展示空間。
遊客中心的展示空間。

遊客中心後方的鐵道小丘與退役的阿里山小火車，後方的巨型圓塔是欣欣水泥廠的水泥庫。
遊客中心後方的鐵道小丘與退役的阿里山小火車，後方的巨型圓塔是欣欣水泥廠的水泥庫。

布魯便利貼

欣欣水泥森活園

地址/嘉義縣番路鄉觸口村車埕12號

電話/05-2591588

預約參觀資訊：必須於參觀前二日至官網填表單預約，星期三～日每日固定導覽時段10:00及14:00，目前只收清潔費每人30元。

阿里山國家風景區管理處

地址/嘉義縣番路鄉觸口村車埕51號

電話/05-2593900

阿管處官網

順遊景點：天長地久吊橋步道、南區樹木銀行、愛情大草原

文章來源：當白雲飄進藍天 FB：納維布魯

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