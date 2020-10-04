聽新聞
test
0:00 / 0:00
嘉義新興景點「欣欣水泥森活園」好好拍！走進紅毛土的故鄉、順遊阿里山鐵道小丘
udn走跳旅遊／布魯
台灣在40多年前推動十大建設時期，需要大量水泥供應建設所需，於是由退輔會成立的欣欣水泥公司在嘉義縣阿里山公路公田段附近的礦區開採水泥礦，經由空中輸送帶送到現在觸口愛情大草原前的水泥工廠製造，成就台灣經濟起飛的一頁。後來台灣西部的水泥礦區陸續停採，欣欣水泥嘉義廠也面對困境尋求轉型，就在今年暑期開始推出觀光工廠——欣欣水泥森活園。
布魯參觀過各式各樣的觀光工廠，水泥公司和觀光原本在感覺上是比較無法聯結的，於是好奇的預約參加欣欣水泥森活園的參觀導覽，除了了解水泥生產製作過程，也在近距離面對巨大高聳的水泥廠房感到讚嘆。布魯覺得園方在轉型觀光方面可能還需要不少的努力，但已經付出的成果還是很值得肯定的。
※水泥生產過程：礦區採礦--由輸送帶送至廠區--碎石--生料磨--生料庫--預熱--旋窯加熱--熟料庫--加石膏--水泥磨--水泥庫--裝袋出貨
順遊景點：阿里山國家風景區管理處觸口遊客中心
阿里山國家風景區的大本營——管理處及遊客中心，就在上阿里山之前的觸口，長途跋涉上山之前不妨先進來小休息一下，看看簡報或展示，或索取阿管處所轄風景區的摺頁。阿管處園區最漂亮的景點是位於遊客中心後方的鐵道小丘，多走幾步路就可以到喔！
布魯便利貼
欣欣水泥森活園
地址/嘉義縣番路鄉觸口村車埕12號
電話/05-2591588
預約參觀資訊：必須於參觀前二日至官網填表單預約，星期三～日每日固定導覽時段10:00及14:00，目前只收清潔費每人30元。
阿里山國家風景區管理處
地址/嘉義縣番路鄉觸口村車埕51號
電話/05-2593900
順遊景點：天長地久吊橋步道、南區樹木銀行、愛情大草原
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言