漫遊山林「借問站」走透透！ 食宿慢旅「茶壺民宿」探尋瑞里八景之美

茶壺民宿位於嘉義梅山鄉瑞里村的中心點，該處一座為了推廣瑞里高山烏龍茶而設置的大茶壺造型時鐘，就是尋訪民宿時最顯眼的地標。茶壺民宿早期只是一間餐廳，提供飢腸轆轆的登山客在下山後有個可以好好享用餐食的空間，現在除了餐飲更提供住宿，還同時接下借問站的任務，讓旅人來到瑞里可以在茶壺民宿品茶、休憩，或進一步諮詢各種旅遊景點資訊。

從樟樹到茶樹 瑞里山城的古往今來

▴放眼望去整片茶園景色的瑞里村 / 圖片來源：陳佩玉攝

茶壺民宿的老闆林門萱(茶壺伯)深耕瑞里，一家四代同堂齊心為自家產業努力。熟悉在地發展的茶壺伯表示，瑞里村是平地人開發阿里山時最早的一個地區，在這個海拔1,000公尺的小山城，早期吸引漢人前來開墾的最大動力是高價值的樟樹，不過這裡的台地環境也很適合種稻，因此瑞里農產豐富，除了稻作、竹筍、茶葉外，過去也曾有滿山遍野的金針花田。但從民國75年開始當地人開始轉型專研製茶技術，因此現在往瑞里的山城放眼望去，多為綠油油的茶園景致。

在阿里山回「嘉」 入住家一般的茶壺民宿

▴茶壺民宿的戶外區可供旅人暫時停留休息，也歡迎來喝杯茶與咖啡 / 圖片來源：陳佩玉攝

聊起茶壺民宿的起源，茶壺伯提到茶壺餐廳一開始以服務登山客為主，直到民國93年興建民宿後，遠道而來的旅人更有時間停留在瑞里、深入體驗山林之美。目前茶壺民宿提供旅人的住宿空間，包含雙人、四人、六人三種房型，室內約4~7坪的空間以簡約的風格布置、再選用飯店等級的舒適寢具，加上每層樓都有一個交誼休憩用的大客廳空間，讓旅人在房裡房外都能好好地放鬆。入夜後的時刻相當寧靜，打開窗，就能在屋內聆聽戶外的蟲鳴交響樂，感覺自己瞬間變成純樸的鄉下孩子，跟著大自然的天籟起伏享受一夜好眠。在這裡，茶壺伯更希望每一位來訪的旅人都把茶壺當成自己家一般，自在愜意、享受旅行生活。

▴簡約寬敞的客房空間、明亮舒適的交誼客廳(從上到下)，在這如同自己家一般，出門遊玩也能放鬆、好眠 / 圖片來源：陳佩玉攝

跟著茶壺伯吃住玩體驗 發現瑞里之美

▴綠色隧道號稱台版｢嵐山竹林小徑」全長約2公里，沿途有茂密的孟宗竹與桂竹等植物生態，是瑞里近期受到熱門打卡的健行路線 / 圖片來源：陳佩玉攝

瑞里風景區為阿里山國家風景區的管轄範圍，聊起瑞里的特色景點，茶壺伯不假思索變便拿起地圖，詳細介紹最知名的「瑞里八景」。八景包含了雲潭瀑布、圓潭生態園區、青年嶺步道、綠色隧道、野薑花步道、瑞太古道、奮瑞古道、竹坑溪步道等特色景點。

茶壺民宿積極推廣瑞里旅行，不但帶領旅人漫遊山林，更推出吃喝玩樂一手包的套裝行程，瑞里小旅行以8人為限，旅人們也可以根據團體需求委託茶壺伯安排微調，不論登山健行、享受森林浴、生態觀察等活動，他都能親自當導覽、詳細解說，各種在地的故事都難不倒他。餐食的部分則會安排茶壺餐廳的道地招牌菜，以自產茶葉入菜，還使用在地風味風味竹筍，以及使用梅山特產梅汁烹調的特色梅汁豆腐料理，全都來自曾受邀至美國紐約參加｢全世界中國菜廚技大賽」的茶壺媽媽之手，因此到瑞里旅行，絕對不能錯過茶壺的美味佳餚。

親切熱心愛助人 歡迎您來相借問

▴親切熱情的茶壺伯，耐心又細心地為旅人介紹周邊景點資訊 / 圖片來源：陳佩玉攝

茶壺民宿是借問站也是好客民宿，兼具這兩大特色的民宿主人茶壺伯，能帶領每位旅人認識在地生活文化與風土民情，更延伸展現出友善貼心的旅遊服務。茶壺民宿提供景點資訊DM、WIFI、手機充電、輪胎充氣、汽機車接電等應援服務。在當天一個探訪導覽途中，巧遇入住鄰里民宿卻在鄉間小路迷失方向的長者，茶壺伯看到婆婆站在路邊慌張無助的神情，立刻停車搖下車窗親切詢問，聽過婆婆對自己入住民宿的外觀描述後，立即開著車帶領她沿途尋找。最終婆婆找到民宿安心下車後更是慎重道謝，茶壺伯開心地說，這區的地理位置他都很熟，所以稍微一問就能略知一二，順利送婆婆回到家，這樣主動伸出援手、隨時提供協助，就是借問站的精神所在阿！

▴有紫色山城之稱的瑞里，在紫藤花季時歡迎旅人來發現瑞理之美 / 圖片來源：陳佩玉攝

另外，好客的茶壺伯提到，每年3-4月是瑞里的紫藤花季、4-5月是螢火蟲最佳觀賞期，當地擁有豐富自然的特色風景，有興趣的旅人可以盡早安排預定住宿，更可以跟著茶壺伯的角度漫遊，探訪茶壺民為旅人提供的祕境景點。

▴茶壺民宿自產茶葉禮盒，為送禮自用兩相宜的伴手禮 / 圖片來源：陳佩玉攝

行到瑞里遊玩之餘，也歡迎來找茶壺伯喝茶。茶壺民宿有自家生產的高山茶茶葉禮盒，文青風的茶園設計包裝讓品飲的人彷彿置身在茶園一般。想品嚐阿里山上的悠然茶香，快請茶壺伯沖壺茶，也歡迎每一個旅人在借問站「相借問」時順便嚐杯清新甘甜的高山好茶，把高山茶鄉的風味一起帶回家！

借問站資訊

茶壺民宿

地址：嘉義縣梅山鄉瑞里村102號

電話：(05)250-1806

官網： http://www.ruili.com.tw/room.html

提供服務：

☑提供洗手間 □24小時提供服務 □提供外語服務 □提供客語服務 ☑提供WI-FI □為無障礙空間 □有清真認證 ☑其他 汽 /機車鍍電、充電、充氣

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欣台灣Ginia Wang

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