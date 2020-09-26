只賣早上到中午！ 台南飄香20年「阿美魯麵」料多實在 頂著太陽也甘願排隊

由知名宴席大廚開店的魯麵專賣店，只賣早上到中午，飄香將近20年，料多實在價格親民，每到用餐時間總是人潮滿滿，連在地人都甘願頂著大太陽排隊。

能讓討厭排隊的台南人頂著大太陽排隊，而且感覺每個人都散發出一定要買到的氣勢，這家店想必不簡單。

招牌都糊到看不清楚啦，老闆阿美在關廟做辦桌料理已經有將近40年資歷，後來在歸仁開了這間魯麵專賣店，店開到現在也已經將近20年了，現在就是邊賣魯麵邊接辦桌。

最近大熱天一出門就融化了，真的很需要這種有開冷氣的店啊，內用直接進來找位置，外帶要排隊。

價目表（2020年9月）：直接點不用填單

魯麵

小碗大約有4塊肉羹，搭配香菇、蛋花、白菜、紅蘿蔔絲、柴魚乾等食材。

湯頭勾芡很濃稠，喝起來沒有明顯的「台南甜」，整體來說屬於比較清爽的口味，桌上都有黑醋跟辣油，重口味的人可以自己加。

麵條是手工關廟麵，Q彈耐放不易軟爛，拍照會超過4分鐘的人可以放心拍。

肉羹紮實彈牙有咬勁，越嚼越香。

阿美魯麵

（內容如有異動，依店家公告為準）

地址：台南市歸仁區和平北街3號

電話：06-2302516

營業時間：05:00～13:00（週一公休）

文章來源：台南先生 FB：台南先生

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