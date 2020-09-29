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台南肉粿必吃！70年老店「陳記大灣粿仔」每日只賣4小時 在地人最愛的台式下午茶

台南先生 / 文、圖／台南先生

udn走跳美食／台南先生

隱身在傳統市場內的肉粿專賣店，只賣一樣產品，一賣就是70年，每天限時限量只賣4小時，在地人從小吃到大，也是老饕最愛的台式下午茶

右前方大廟就是廣護宮，最早是在廟前擺攤，後來大灣黃昏市場成立後才搬進市場內。

市場入口處可以從這個藥局旁邊進來，大約走7秒鐘就到了。

忘記是下午才營業，所以撲空了。

招牌上寫60年，其實已經是70年老店，都是住附近的老顧客在買居多，第二代曾媽媽已經交棒給兩位女兒，傳承至第三代，一樣只單純賣肉粿，價格依舊親民。

有擺2張桌子可內用，這邊算市場靠外圍的地方，所以比較不會聞到市場的臭腥味，可以放心內用。

肉粿都是每天早上6點開始製作，做好後下午2點半才開始營業，鐵板現點現煎，要吃比較焦脆的可以先交待，很多老饕都來這邊吃下午茶。

正常會放香菜跟蒜泥，如果不吃可先交待，粿仔的口感其實各家大同小異，滿滿的獨家秘方滷汁才是美味的關鍵，他們家的滷汁是加入魚高湯跟鯖魚肉等食材，沒有魚刺可放心食用。

粿仔吃起來軟中帶Q，很有彈性，搭配鹹甜交錯的滷汁，入口香醇濃郁帶些許回甘，越吃越開胃，建議不要加蒜泥，因為會蓋過滷汁味道，份量也很實在，1個人吃一碗再加蛋，飽到晚餐都吃不下。

陳記大灣粿仔

（內容如有異動，依店家公告為準）

地址：台南市永康區大灣路243號（廣護宮對面大灣黃昏市場內）

電話：0931154091

營業時間：14:30~18:30（不定期店休）

FB粉絲專頁：http://bit.ly/2rEdFSr

文章來源：台南先生 FB：台南先生

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