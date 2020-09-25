朝聖台南漁光島「國慶煙火」還能玩遍7大景點！連假安平周圍亮點一次看

▲圖片來源：IG@tingerhchenIG、@bing__ben

2020國慶煙火最終選定場地為漁光島，也確定在安平商港北堤佈彈，由於漁光島海灘南側都在施放管制範圍內，基於民眾觀賞安全，10/10當天將實施「封島」管制，不開放進入，想看煙火的民眾可別直接跑到漁光島！建議大家可到觀夕平台的主舞台或是其他鄰近地區觀賞，搭配附近景點串起兩天一夜台南之旅吧。

▲圖片來源：IG @karenhow_

公共藝術在台灣各大風景名勝區算是相當常見，但這隻在安平港濱歷史公園裡的巨大鯨魚，可說是完全住吸引眾人眼球！俐落的幾何線條搭配造型上的雕琢，更讓人能感受到這個作品想傳達給人們那旺盛的創造力。

大魚的祝福

▲圖片來源：IG @ moto_trip319

▲圖片來源：IG @nimama.tw

除此之外，在鯨魚本身的設計上也囊括了不少小巧思，走進鯨魚肚內還會發現裡頭設計了一個彩色釉燒玻璃拼接的台灣模型，更是遊客每每到訪必拍的畫面之一！其中鯨魚的裡外都架有燈光投射，當夜幕來臨後又是不同的景象！

▲圖片來源：IG @ bing__ben

大魚的祝福

地址：台南市安平區港濱歷史公園（台南市安平區安億路462號）

安平虎鯨雙嬌

位於安平歷史水景公園的新吉祥物Orca自7月登場後便成當地的人氣景點，如今他的身邊又默默多了隻粉色虎鯨Orla的陪伴，一黑一粉的「虎鯨雙嬌」遠遠望去顯得更加淘氣，在黃昏餘暉的加持下更能拍出夢幻「海之鏡」合照！

▲圖片來源：安平虎鯨 ORCA GO 粉絲專頁

其中安平人週一入園只要50元，現場再加送50元消費抵用劵，等於0元入園；凡於週二入園的台南市民，門票為100元，再送100元消費抵用劵，同樣代表能免費暢遊嘉年華。園區還串聯周邊業者，推出特約飯店、民宿「安平虎鯨入園享買一送一」，這麼多好康精彩的活動，你還不趕緊好好抓住夏天的尾巴好好的大玩一波！

▲圖片來源：安平虎鯨 ORCA GO 粉絲專頁

安平虎鯨亮晶鯨ORCA GO夏日嘉年華

地址：台南市安平區安平路850巷(安北路側）

展出日期：7/15~10/18

四草綠色隧道

若是喜歡戶外活動的遊客，那麼可別錯過位於台江國家公園裡的「四草綠色隧道」。

▲圖片來源：IG @allenlo0809

本身為濕地的「四草綠色隧道」兩側都是國寶級的紅樹林，波光嶙峋的水岸與紅樹林翠綠的呼應，搭船穿梭在綠色隧道裡彷彿置身在「袖珍版亞馬遜河」般，真的很難想像台灣居然就有這樣的美景！若當天溫度較高的話，甚至還有機會可以看到招潮蟹與彈塗魚，想好好體驗截然不同的台南文化與體驗，不妨趕緊將這個行程加入你的口袋名單內！

四草綠色隧道

地址：台南市安南區大眾路360號

開放時間：8:00 ~ 16:00

電話：06 284 0959

台江國家公園遊客中心

台江國家公園遊客中心坐落於四草綠色隧道旁，遠遠就能望見一間採用水上高腳屋設計而成的建築，建築整體運用了大量的蚵殼進行裝飾，在陽光之下顯得相當純淨漂亮，加上這裡離安平老街只要5~10分的路程，很快就成了大家IG打卡、婚紗取景的熱門地標！

▲圖片來源：IG @kira.photography888

▲圖片來源：IG @sosorecording

台南各地區的遊客中心皆有自己獨特風格，從北門遊客中心開始，七股遊客中心，到台江遊客中心都有濃濃的吸引力，來到台南海線還能搭配安平商圈、觀夕平台、七股鹽山以及到四草大眾廟搭船等台南景點一同規劃，是相當不錯的明星選項。

▲圖片來源：IG @sosorecording

台江國家公園管理處行政中心暨遊客中心

地址：台南市安南區四草大道118號

營業時間：8:30 ~ 17:30

服務電話：06 284 2600

妙壽宮：王船金萬安號

說道古色古香的台南，就絕對不能不提到廟，在廟宇林立的台南其實每間廟都很有自身獨特的特色，但今天要介紹的這間「妙壽宮」可是擁有安平最大最古老的王船：金萬安號，有機會不妨來這點香拜拜祈福，感受一下妙壽宮帶來的傳統韻味。

▲圖片來源：萬壽宮 粉絲專頁

妙壽宮

地址： 708台南市安平區古堡街1號

電話： 06 220 2093

千畦種籽館

除了近年新開幕的台南市立美術館外，台南市區內其實還隱藏了一間更神秘的博物館，與一般博物館館藏的美術品、古物不同，這間博物館裡頭館藏的是數千顆種子，整體綠意盎然的植栽覆蓋著整棟建築物，浪漫夢幻的氛圍宛如小說情節才會出現，而且更採預約制，若沒有預約就想來觀賞可是會被拒於門外的！如此低調又神秘的博物館，趕緊預約去一探神秘的面紗！

▲圖片來源：IG @tingerhchen

▲圖片來源：IG @ li2983

▲圖片來源：IG @tingerhchen

千畦種籽館

門票：200元(送一包種子，可折抵100元)

地址：台南市北區東豐路451巷29-1號

電話：06-2360035

營業時間：09:30-17:30

德陽艦博物館

台南除了美食多、廟宇古蹟多外，其實博物館也相當多！以「德陽艦」為主角的軍艦博物館，更是全台唯一的軍艦博物館！在台服役近30年的德陽艦，在2009年卸下保衛國家的使命，正式停泊安平海港並轉型成為賦予教育意義的軍艦博物館，因船艦博物館在台灣前所未見，一開放馬上吸引大批人潮前往圍觀朝聖，至今這股風潮也還在持續延燒，尤其是直升機的停機坪更是IG打卡的熱門景點，若是時間充裕絕對值得你來好好參訪一下。

▲圖片來源：IG @linai0826

▲圖片來源：IG @jonathan201001

德陽艦博物館

門票資訊─全票：80元；優待票：70元 (學生、軍警個人憑證、團體20人以上、滿65歲以上民眾憑證、設籍臺南市民眾憑證)

免費入園資格—：1.領有身心障礙證明文件、2.未滿115公分或未滿6歲兒童憑證(限本國籍，且一人一證)

地址 臺南市安平區安億路115號

開放時間 9:00-18:00(5月-9月延長營業時間至19:00)

文化古都台南除了富有經典的美食小吃之外，更有許多值得一訪的私藏景點等著你去挖掘踩點，台南的一磚一瓦都蘊含著飽滿的過往風華，除了必看的國慶煙火之外，好好規劃這趟台南之旅，充實你連假的生活吧。





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