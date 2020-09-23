一口塞不完！台南「巨無霸鮭魚握壽司」快跟手一樣大，鮭魚控必嚐

鮭魚控出動！台南有家人氣居酒屋，販售多款壽司、串燒、熱炒、丼飯、日式炒麵等，其中一路洗版IG的主人公正是「巨型鮭魚握壽司」。每顆快趕上手掌的浮誇尺寸，吸引大批人潮慕名而來，其他料理亦備受好評，夜貓子們宵夜有福啦！

圖／IG@tainanxian_food授權

鎮店招牌「巨の握壽司」為限量供應，一盤共三貫，一顆60元左右就能吃到幾乎等同一般壽司3.0的份量，吃起來十分過癮。鮭魚握壽司不僅飯量足，鮮嫩的鮭魚片亦頗為厚實肥美，一口都塞不完，小鳥胃點這道就飽了！

圖／IG@tainanxian_food授權 圖／IG@tainanxian_food授權

除了朝聖最大亮點，店面裝潢的用心可見一斑，墻面貼滿日本海報、吧檯完美復刻居酒屋風格，搭配應景的日本動漫歌曲，散發日式復古氛圍，讓人彷彿秒飛日本用餐。更重要的是，餐點在網路上一致好評，像是各式烤串、炸雞、牛丼皆可列入無雷菜單，被網友譽為值得回訪的餐酒館。未來有機會到台南旅遊時，不妨和三五好友一起造訪，小酌、吃美食，暢聊一波！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖／IG@tainanxian_food授權

昭和九十八居酒屋

地址：台南市北區和緯路一段98號

營業時間：17:30-01:00（週一公休）

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