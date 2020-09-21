快訊

日職／震驚！陳偉殷加盟羅德 背號58回日本投球

中職／味全龍簽王維中 可望打破郭泓志最高合約紀錄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南有黑洞秘境？「台版伯耶薩湖」天井漩渦奇景好壯觀　免門票欣賞大片碧綠

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@wonwei_super授權、IG@yu_3.14授權、IG@xiangting_life授權
圖／IG@wonwei_super授權IG@yu_3.14授權IG@xiangting_life授權

國際級的寶島美景賞不完！台南東山區碧綠湖面上有處天井瀑布，神似美國加州「伯耶薩湖」奇觀，宛如迷你黑洞的漩渦讓人嘖嘖稱奇。由於溪口周遭森林綠意盎然的景緻優美，因此也有「西口小瑞士」美譽，吸引許多旅客專程前去朝聖。

圖／IG@wonwei_super授權
圖／IG@wonwei_super授權

現蹤台南的特殊景觀隱身於市區外、約1個半小時車程的地方，看似平靜的湖泊上有個洞口，溪水簌簌全部往洞內流，因水流出入口之間高低落差大，形成了大家肉眼所見的巨型「天井漩渦」，洞口處滿水時更顯壯觀。靜靜聽著潺潺水聲十分療癒，盯著看也有種莫名魔性，也許還能許願希望黑洞吸走煩憂，為適合放空的新行程。

圖／IG@xiangting_life授權
圖／IG@xiangting_life授權

而這個獨特小景點，實體其實為人工引水隧道，圓盤漩渦直徑約20公尺，流水最後都會導至烏山頭水庫。除了可以用空拍機俯瞰全景，周邊也有免門票的平台，短暫拾級而上即能將湖光水色盡收眼簾，附近還有景觀咖啡廳，可以休憩放鬆、近距離欣賞特色風光。若只是順道駐足，不妨考慮將鄰近的夢之湖一併列入順遊喔！

圖／IG@yu_3.14授權
圖／IG@yu_3.14授權

西口小瑞士

地址：台南市東山區南勢里南勢庄66號

圖／IG@wonwei_super授權
圖／IG@wonwei_super授權

延伸閱讀：

隱身樹林的廟宇！新竹28公頃「山丘秘境」免費逛，3大必拍場景秒飛日本

金門限定「粉紅湖」夢幻指數破表！空拍視角堪比絕美攝影大片

台南旅遊

相關新聞

台南有黑洞秘境？「台版伯耶薩湖」天井漩渦奇景好壯觀　免門票欣賞大片碧綠

國際級的寶島美景賞不完！台南東山區碧綠湖面上有處天井瀑布，神似美國加州「伯耶薩湖」奇觀，宛如迷你黑洞的漩渦讓人嘖嘖稱奇。由於溪口周遭森林綠意盎然的景緻優美，因此也有「西口小瑞士」美譽，吸引許多旅客專程

免門票親子景點！ 嘉義「蒜頭糖廠」 蔗埕文化園區 五分車小火車一天僅兩班次

udn走跳旅遊／涼子是也 在嘉義太保第二天，我們11點從長榮文苑退房距離預約餐廳的12點半剛好有空檔時間，決定選擇距離故宮南院車程只要5分鐘的免門票親子景點「蒜頭糖廠蔗埕文化園區」逛逛~

免門票爽玩親子設施！嘉義太保景點「故宮南院」溜小孩一日遊，還能打卡波波草

udn走跳旅遊／涼子是也 嘉義故宮南院我第一次到訪的時間是3年前，當時對故宮南院的印象就是園區很大，兒童創意中心好放電，展覽嘛…帶著小孩根本沒辦法好好逛(攤手)。 時隔3年再訪嘉義故宮南院

一秒穿越日本昭和時代！舊時髮廊變身　感覺踏入櫻桃小丸子裡的雜貨店

台南有間日式甜點舖，可以一秒讓人重返日本昭和時代！1926至1988橫跨63年的昭和時代，深受西方文化影響、民風逐漸開放，發展出了百變迷人的昭和風格。位在巷弄轉角的桑原商店，結構為木造建築。生鏽的浪板、日規汲水幫浦、斑駁的老招牌，讓人彷彿來到了爺爺會帶小丸子去買餅乾的雜貨店，唯美又復古。

嘉義人才不會假日都去阿里山！最新15處「嘉義景點X美食」小資族玩法推薦

拜託 ~不要再問嘉義人假日是不是都去阿里山了好嗎？嘉義人可是被問到很困擾餒，阿里山那麼遠到底誰會每週都去？小編推薦給你15個嘉義景點美食，帶給你全新的嘉義新體驗。

小鎮風景「借問站」走透透！「曾文水庫觀景樓餐廳」隱身煙波碧湖上的360度美景

說起水庫，你的想像是什麼呢？吊橋、高塔、遊艇，或是活魚三吃？做為有供水、防洪、發電、遊憩、環保，甚至是飽食一頓等功能的水庫而言，以上所列大概是每一位曾經遊歷過水庫民眾的印象，然而若要能與三五好友同遊享

香煎蔥仔餅只要10元！台南灣裡市場旁「無名蔥油餅」超佛價必吃，每日只賣2.5小時

udn走跳美食／台南先生 在地飄香18年的無名蔥油餅，下午才營業只賣2.5小時，經常一擺攤就排隊忙到手都沒停過，自製麵糰每日限量，搭配使用豬油半煎半炸，傳統古早味加上超值佛心價，讓人一吃就愛上。

森林鋼索吊橋超刺激！華山「小天梯＆情人橋」雲林古坑打卡秘境，還能俯瞰溪谷美景

udn走跳旅遊／豬飛小姐 雲林古坑的華山隱藏著超好拍照的景點：小天梯＆情人橋！像是東南亞熱帶叢林的美景，不用出國在台灣也有值得挖寶的秘境喔！趁著放假，快約好友家人一起來走走吧。 身為台灣咖

鮮蚵199元不限時吃到飽！台南「燒烤攤」吃到痛風也甘願　東石漁港每日新鮮直送

udn走跳美食／台南先生 每天從嘉義東石漁港新鮮直送的鮮蚵，挑戰台南最低價，只要199元就能不限時間吃到飽，讓許多人吃到痛風也甘願，連下雨天都大爆滿。 店面外觀 一樓開放

最在地的實境體驗！小漁村變遊樂場　串蚵烤蚵認識傳統

「來來來！同學上課囉！」曾在觀光局工作的弼主引領大家進入「蚵學教室」，也就是「蚵寮」。曾有次接下漁村辦活動企劃的他，想到自己家鄉的小漁村就是最好的地點。

海上小豪宅之旅！海上看漁光島月牙灣　安平港遊艇愜意午遊

台南擁有文化底蘊，可不是只有古都風情與小吃，其實就在安平近來年也因為遊艇碼頭的設置，讓搭乘遊艇從安平港出遊，成為時尚旅行的新選擇。很難想像只要直接抵達安平就可以玩出青春洋溢的海上風情，且玩法路線多元，能滿足各種族群的需求。

粉色虎鯨登場！安平虎鯨雙嬌夢幻「海之鏡」台南全新打卡點，加碼免費入園好康必看

號外，台南新地標安平虎鯨最近有另一半啦！位於安平歷史水景公園的虎鯨Orca，7月登場後成為當地人氣景點，如今它的身邊默默多了粉色虎鯨Orla的陪伴，化身一黑一粉的「虎鯨雙嬌」，即日起大家還能在一旁拍出

熱門新聞

為什麼歐洲菜那麼鹹？ 鹽之華主廚黎俞君有答案

全台第二大！台中中央公園今年12月啟用 打造繽紛地景吸睛

徜徉全台唯一「粉紅芒草花海」！南投集集全新粉系秘境，秒飛韓國拍美照

登上那座無人島！ 基隆嶼登島申請辦法+交通+路線懶人包

燦爛金黃花毯盛開至10月！全台「向日葵花海TOP10」景點推薦

30年老廠牌！金門限定「涮嘴牛肉乾」 免坐飛機也買得到啦

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。