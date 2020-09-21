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台南有黑洞秘境？「台版伯耶薩湖」天井漩渦奇景好壯觀 免門票欣賞大片碧綠
國際級的寶島美景賞不完！台南東山區碧綠湖面上有處天井瀑布，神似美國加州「伯耶薩湖」奇觀，宛如迷你黑洞的漩渦讓人嘖嘖稱奇。由於溪口周遭森林綠意盎然的景緻優美，因此也有「西口小瑞士」美譽，吸引許多旅客專程前去朝聖。
現蹤台南的特殊景觀隱身於市區外、約1個半小時車程的地方，看似平靜的湖泊上有個洞口，溪水簌簌全部往洞內流，因水流出入口之間高低落差大，形成了大家肉眼所見的巨型「天井漩渦」，洞口處滿水時更顯壯觀。靜靜聽著潺潺水聲十分療癒，盯著看也有種莫名魔性，也許還能許願希望黑洞吸走煩憂，為適合放空的新行程。
而這個獨特小景點，實體其實為人工引水隧道，圓盤漩渦直徑約20公尺，流水最後都會導至烏山頭水庫。除了可以用空拍機俯瞰全景，周邊也有免門票的平台，短暫拾級而上即能將湖光水色盡收眼簾，附近還有景觀咖啡廳，可以休憩放鬆、近距離欣賞特色風光。若只是順道駐足，不妨考慮將鄰近的夢之湖一併列入順遊喔！
西口小瑞士
地址：台南市東山區南勢里南勢庄66號
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