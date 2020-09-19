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免門票親子景點！ 嘉義「蒜頭糖廠」 蔗埕文化園區 五分車小火車一天僅兩班次

涼子是也 / 文、圖／涼子

udn走跳旅遊／涼子是也

在嘉義太保第二天，我們11點從長榮文苑退房距離預約餐廳的12點半剛好有空檔時間，決定選擇距離故宮南院車程只要5分鐘的免門票親子景點「蒜頭糖廠蔗埕文化園區」逛逛~

蒜頭糖廠創建於西元1906年，算一算已經是個有百年歷史的老糖廠，在日治時代還曾是全台第三大糖廠！不過在經過納莉颱風災害後，已逐漸轉型為休閒觀光糖廠。蒜頭糖廠除了有鐵道風光之外，保留古早風味的五分仔小火車, 乘坐導覽體驗也很受歡迎(需購票)，不過每天只有早上10點與下午15點兩個班次，我們中午過來蒜頭糖廠, 五分車是沒有班次滴orz

不過在紅豆薏仁這兩隻小吃貨的眼裡，有冰品可以吃已滿足，小火車留著下次來挑戰！看新聞蒜頭糖廠東側倉庫群已整修完成，目前正招商中，之後會設立「蔗埕冰樂園」主題館，等開放後再來看看全新風貌的蒜頭糖廠蔗埕文化園區~

蒜頭糖廠蔗埕文化園區停車場是免費的，剛停好車看到這充滿歷史的火車頭忍不住停下腳步，不覺得好像哈利波特電影裡會出現的蒸氣火車，很有味道呀

鐵道兩側綠樹成蔭、蒼翠欲滴，很適合來張鐵道美照

看網友分享，搭乘小火車會往太保、南靖方向行駛，沿途除了經過白甘蔗田與附近的自然景緻之外，還能看到以前糖廠曾使用過的製糖設備、廠房，以及當時使用的鐵道文物，隨著火車行進靜靜聽著過去的故事，也是一種有趣的收獲。

同樣有百年的「蒜頭車站」採木造建築，雖然角落斑駁的油漆、顏色老舊的木頭，都能看得出歷史的痕跡，卻特別的讓人懷念呀~

看到傳說中的五分車啦！其實五分車是臺灣糖業鐵路的俗稱，設計以運送甘蔗和糖包為主，也能載運旅客。這次沒坐到火車一起合拍照留念也不賴~

這裡放上五分車的營業時間與票價。每天早上10點與下午15點2班次，假日會視情況加開。票價100元/人；兒童115公分或6歲以下免費；6歲到12歲是半價50元/人；國中生優惠80元/人。

離開前最重要的事………一定要來吃個冰的呀

冰品樣式不少，現挖冰淇淋有杯裝跟脆皮甜筒兩種，選擇甜點的不能加紅豆(因為會掉XD)，價位在30-40元之間。

其他也有鮮奶冰、枝仔冰、餅乾冰淇淋等選擇，口味樣式不少。

脆皮甜筒冰淇淋，一份40元。雖然點甜筒不能加紅豆，不過我超愛吃甜筒外層的脆皮餅乾，所以還是選了這個。口味則是基本款牛奶，跟很有特色的酵母。

米糕枝仔冰，一支17元。好懷念的味道呀！記得小時候老爸超愛買這個給我們吃的呀！

蒜頭糖廠蔗埕文化園區如果不坐五分車的話，逛逛拍拍照、外加吃個冰，大約30分到1小時就會結束，建議可以把五分車體驗一起安排進來會更充實有趣，期待未來的「蔗埕冰樂園」主題館，等開幕後到時候找時間再訪蒜頭糖廠。

【消費資訊】

消費時間：2020年8月

門票：入園免門票

五分車小火車：

蒜頭糖廠蔗埕文化園區

電話：05-380-0735

地址：嘉義縣六腳鄉工廠村1號

營業時間：早上8:00-下午17:00

蒜頭糖廠蔗埕文化園區官方網站

文章來源：涼子是也 FB：涼子是也-美食旅遊

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