免門票爽玩親子設施！嘉義太保景點「故宮南院」溜小孩一日遊，還能打卡波波草

嘉義故宮南院我第一次到訪的時間是3年前，當時對故宮南院的印象就是園區很大，兒童創意中心好放電，展覽嘛…帶著小孩根本沒辦法好好逛(攤手)。

時隔3年再訪嘉義故宮南院，發現故宮南院愈來愈好玩了耶！不但有期間限定的水舞秀、無人機群飛燈光秀，還多了溜滑梯、波波草、沙坑等免門票的親子玩樂設施，就連展覽也有適合親子互動的故宮多媒體體驗展，將中國傳統畫作結合現代科技，非常有趣！故宮南院完整設施介紹，包含嘉義故宮南院的最新門票價格，都整理在文章裡囉！帶小孩一起來趟歷史人文之旅吧~

嘉義故宮南院主要可區分「博物館」與「戶外園區」兩大區域：戶外園區免門票全年不休園，開放時間從早上5點到零晨12點非常長；而博物館要買門票週一公休，從早上9點開始，平日到下午5點、假日在下午6點關館。兩者開放時間不一樣，想參觀記得來對時間嘿~

戶外園區免門票，而博物館除了一樓的兒童創意中心免費參觀外，其餘大部分要買門票，一人150元。(門票資訊取自故宮南院官網https://south.npm.gov.tw/)

剛進來有可愛的故官翠玉白菜娃娃，紅豆薏仁一看到就吵著要跟合照，是小孩們眼中巨星來著~

以傳統水墨畫之「濃墨」、「飛白」及「渲染」三種筆法為概念發想的建築，由曲線與稜角分明的線條交錯，映照著湖面與至美橋形成故宮南院的經典景色~

在進博物館之前，先來看一下戶外園區免費的親子設施吧！

白螺沙灣

獨特的命名取自清代乾隆時期的「右旋白螺」，採用石英砂，看起來蠻乾淨的，若要帶小孩來記得自備玩沙玩具~

波波迷宮

可愛的珍珠馬蹄花從高空俯看，剛好是故宮院徽「饕餮紋」造型，加上整片大草皮很好拍照>

飛白泉

從高空看池中央是「伊萬里鯉躍龍紋大盤」，依舊非常有故宮風，噴泉時間從早上10點到晚上10點，每半小時一場，旁邊還有古早時期的汲水器，小孩們可以打水玩。

紅魔毯

獨特鮮彩花紋的設計意象來自於二十世紀東南亞的紅地雲紋繪染裙布，溜滑梯本人很寬敞，但其實溜下來並不快，所以也常看到有溜下來卡在中間，得靠手腳輔助才能繼續下滑不過好處是相對也比較安全啦~

▎戲分茶

在紅魔毯對面就是公共藝術展品「戲分茶」，設計概念取自阿里山高山茶，夜晚點燈後還蠻有氣氛滴~

紅魔毯旁的波波草，也是故宮南院熱門拍照打卡點！尤其從紅魔毯往博物館的角度拍，在黃昏時分點亮燈光後，更是如畫般幽靜好看呀！

逛完戶外園區接著進館，來看看有哪些展覽設施吧！

▎兒童創意中心

兒童創意中心大部分設施與3年前到訪差不多，不過有增加一些吸引人的新設施，加上主題區，感覺得到雖然是免費使用，依舊很用心。

機器人以前來還沒有，小薏仁一看到就著迷了，還在一旁配合機器人的動作跳起舞來。

亞洲小書房是個可以坐著好好看書的地方，不過當天小朋友們全被其他設施吸走，這邊相當的空閒~

飲茶知識區擁有專業道具可以學習飲茶方式，但對於3歲與5歲的紅豆薏仁而言，最後都會演變成扮家家酒的畫面~

來來來~經典的亞洲陶瓷還有放大版讓你好好研究，一旁破碎陶瓷的拼圖復原也能玩上好一會兒。

還有文靜的畫畫與磁鐵拼圖區，可以讓小孩們盡情發揮創意兼安靜3分鐘。

印尼文化區，除了可以探索印尼文化、體驗印尼服飾，還可以使用互動裝置將自己的臉投射螢幕，看著自己穿印尼紗籠的模樣很古椎~

亞洲劇場看完「羅摩衍那」影片後，可以用體感互動方式玩「拯救悉多大作戰」，非常熱門，想玩要排隊~

來個越南版的小吃風扮家家酒吧

這次亞洲文化的主題是泰國耶！看到經典的嘟嘟車好想念泰國呀~

▎藝心耳目－故宮多媒體體驗展

帶小孩來玩別忘了到2樓「數位體驗展廳」，結合3C互動與人文古畫作的設計很有趣~

宋代「四季故宮－夏荷」

你只要奔進投影中，就會有魚兒游動、浮萍聚散、水波盪漾…等互動反應，完全捉住小薏仁的心，光這區她就玩了好久好久好久，久到姐姐都玩一輪回來她還在這邊。

元代「四季故宮－秋色」

舉起你的雙手揮舞，所揮之外畫作都會被放大檢視，一種手揮式放大鏡的概念~

元代「雅集鏡遇」

拿起桌上的平板，掃描基座圖案就能看到3D立體的桃花樹，盛開滿滿粉嫩的桃花。不過掃描後需要角度桃花才出得來，紅豆太矮看不到，所以VC只好拿出老爸力，一手扛紅豆，一手拿平板，我看他手臂都要爆青筋，這年頭當爸不容易呀(拍肩)

清代「畫馬－共創百駿」

小朋友可以自行選擇卷軸上的白色馬匹，移至平板著色後再送回古畫中，看見自己的著色作品在名畫出沒，莫名很有成就感耶！

配合暑假的「夏日親子藝術月」，階梯也變身鮮彩卡通風，從這邊樓梯看出去的景色也很美。

小紅豆果然長大了，這次聽著展覽的語音導覽還能乖乖行進不吵鬧，猶記3年前根本連展廳都不想進去，害老媽我只能走馬看花啊！

暑假限定的玩具國歷險記這次沒機會挑戰~

來認真看展吧！「人氣國寶展」在故宮南院3樓，展出時間一直到今年的9月27日。

展品包含有宋至元的「玉鴨」、明朝的「玉鰲魚花插」、北宋的「夷則鎛鐘」，其中最吸睛的莫過於戰國中期的「嵌綠松石金屬絲犧尊」，嵌有多種金屬絲、綠松石的模樣非常精緻，但我忍不住……一直聯想到 Rody 跳跳馬。

3樓佛教藝術展廳的常設展覽，講述了佛教一千七百餘年的歷史與發展歷程，下圖的女藥叉像是印度的神話人物，常出現在佛塔欄杆支柱~

紅豆薏仁這2個小孩空洞的眼神，一直逛到皇帝的多寶格才終於發亮，因為媽媽我跟她們說這裡面藏有很多皇帝的秘密寶物喔~~~但其實多寶格是一種文物的組合，也非帝王專利啦！不過我總算引起她們注意，願意認真看展。要想她們認真研究了解，可能還是上國小後比較適合吧！

逛完展覽準備來戶外看表演啦！期間限定的水舞秀很美從早到晚都有，夜間「3D水幕魔鏡秀」搭配燈光投影更是迷人，而且免費參觀金大心，不過活動只到8/30，下次不知道什麼時候還會舉辦。

想好好欣賞「3D水幕魔鏡秀」得先卡位，我們好不容易找了個水景第一排的座位，想說這下可以好好享受精彩表演啦！結果小薏仁這小妮子不斷冒出：「不要再噴我的臉了啦！」……好啦！第一排真的會被噴到水，會介意的再自行調整嘿~

無人機群飛燈光秀我們看的是最終場「七夕特別版」，除了動態的星系開場、故宮經典的建築外，還出現愛心與喜鵲搭橋，牛郎、織女有跨越鵲橋親親，很可愛的橋段呀!

時隔3年再訪嘉義故宮南院，覺得有不斷在更新改善，愈來愈好逛，親子友善的遊樂設施也愈來愈多耶！我今年8月總共造訪故宮南院2次，一次是白天來玩館內設施、一次是夜間欣賞無人機與水舞表演，都蠻棒的喔！期待下次故宮南院推出的新展覽與活動~

【相關資訊】

到訪時間：2020年8月

兒童創意中心：入園免門票

參觀展覽：0-250元門票，平日開放現場購票，假日建議事先上網預約以免排隊

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國立故宮博物院南部院區

電話：05-362-0777

地址：嘉義縣太保市故宮大道888號

物館開放時間：平日 早上9：00-下午17:00；假日 早上9：00-下午18:00

博物館公休日：週一

園區開放時間：早上5:00-晚上24:00(全年不休園)

故宮博物院南部院區官方網站

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文章來源：涼子是也 FB：涼子是也-美食旅遊

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