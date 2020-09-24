近40層蛋皮夾芋泥好邪惡！台南東區千層蛋糕「艸礻手作千層」沒預約吃不到

從網路訂單做起，到現在有開店面的千層蛋糕，堅持手工煎著一片片，堆疊38-40層蛋糕餅皮。店面只開放六日兩天可內用，其餘時間以網路訂單取貨為主。蛋糕滑順口感，搭配不同口味的食材，每一口都感覺到幸福，要來吃記得先在粉專預約喔！

『艸礻手作千層』

這一間店其實我已經好幾年前就有吃過了，只是當初只有在網路上預訂，現在在東區中華東路的巷內已經開門市了，不過營業時間也是很有個性，只有開放六日兩天，可以在店內享用蛋糕，其他時間只有開放來店取貨，想吃還是得趕快去粉絲專頁預定喔!

很可惜在台南開了店面，但只有兩天可以內用，店內的風格是老闆去過小山園抹茶總店，所發想的靈感，滿滿的日式仿古風格，這麼有質感的店面，應該要好好使用才對啊～叫老闆多多開放內用時間吧～

菜單在這，只有禮拜六日才會開放現場的位置。除了千層蛋糕以外，還有飲品可供選擇，當天蛋糕的口味，都是要看粉絲專頁在營業前一天的公告，才會知道當天的口味喔，如果六日想要來店內享用，建議還是得上粉專先預留蛋糕喔！再來店內，確保有蛋糕，因為我當天下午4點多到，臨時來的散客都敗興而歸啊！

今天嘗試了四種不同口味的千層。內用的擺盤其實也不錯，真的很可惜平常日不開放內用啊!

靜岡抹茶紅豆千層

千層蛋糕餅皮是使用日本進口麵粉製成，一層一層手工煎每一天蛋糕餅皮，堆疊大概約38~40層左右(視口味內餡厚度而定) ，使用日本cream調整比例，滑順的奶油餡，夾在每一層餅皮中，抹茶使用日本進口抹茶粉，紅豆則是小倉紅豆。紅豆餡稍嫌有一點過甜外，搭配抹茶粉的茶香，整體上是不錯的，但因為紅豆的甜度，可能會需要搭配茶類或咖啡比較好喔。

滑順芋頭千層

在原味的餅皮中夾入兩層的芋泥，我個人是芋頭控，所以對於這個口味我是愛不釋手。四塊蛋糕也是最先把它吃完的，你可以在原味的餅皮感覺到cream的滑順後，細細品嚐芋泥在嘴巴中釋放出香味，甜度個人覺得是OK的，看那個38-40層的剖面，滿療癒的。

香濃栗子千層

表面上有撒下剁碎的糖炒栗子，栗子香味帶著炭烤的香氣，甜而不膩的栗子內內餡，搭配上滑順的Cream，嘴巴留下濃郁的栗子香味，如果覺得太甜可搭配咖啡或茶品喔。

蜜香紅茶千層

使用的來自花蓮的蜜香紅茶，查了一下所謂的『蜜香』，就是茶菁必須經過小綠葉蟬吸食過後，產生『著涎作用』，而茶樹為了保護自己防禦外界的損害，因此產生特別的化學變化，才能產生似天然蜂蜜的香氣。千層渲染了茶葉深邃的顏色，一開始入口的時候會感覺到苦澀，當你心裡產生疑惑再吃第二口時，發現茶香慢慢從口腔散開，茶香會來的比較慢一些，還滿有層次的。

台南千層也滿競爭的，但堅持手工一片一片煎，堆疊而成。每天固定產量一定的數量，賣完就是沒了，堅持品質，從網路做到現在有店面了，提供一個舒適的用餐環境，不過蛋糕還是要提前預訂比較保險。如果下次有來台南，不妨可以預定喔，推薦給大家！

艸礻手作千層

粉絲專頁：https://www.facebook.com/caoshi0210/

營業時間：

週六、週日 13:00~19:00(售完提早打烊)

週三~週五只供應網路預定取貨

(週一、週二公休)

地址：台南市東區中華東路二段295巷56號

文章來源：Jason's Life FB：Jason's Life

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