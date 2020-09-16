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一秒穿越日本昭和時代！舊時髮廊變身　感覺踏入櫻桃小丸子裡的雜貨店

聯合新聞網 / 行遍天下
光看外表就覺得一秒來到日本小鄉下。
光看外表就覺得一秒來到日本小鄉下。

【圖／文：行遍天下】

台南有間日式甜點舖，可以一秒讓人重返日本昭和時代！1926至1988橫跨63年的昭和時代，深受西方文化影響、民風逐漸開放，發展出了百變迷人的昭和風格。位在巷弄轉角的桑原商店，結構為木造建築。生鏽的浪板、日規汲水幫浦、斑駁的老招牌，讓人彷彿來到了爺爺會帶小丸子去買餅乾的雜貨店，唯美又復古。

雜貨店裝飾與小點心，讓人更想一直在這裡耍賴了。
雜貨店裝飾與小點心，讓人更想一直在這裡耍賴了。

原本是電棒燙髮廊，因為髮廊阿姨回家帶孫子，一度讓房子閒置了好幾年。老闆桑原先生每次經過都覺得這房子好有味道，承租了這間屋，他並委託對昭和時代建築語彙研究透徹的設計師朋友執行改造。從日本運回的石燈籠、汲水幫浦、榻榻米⋯⋯，注重細節的他花了兩年才完工。也因為設計師是位素食主義者，所以老闆決定讓店內商品，全部都是素食者可食用。

每日推出不同口味的霜淇淋，手寫板上才會揭曉口味！
每日推出不同口味的霜淇淋，手寫板上才會揭曉口味！

大門右邊窗台是點餐窗口，每天貼出一張手寫小菜單，標明當日販售的霜淇淋及炸甜甜口味。另還有來自80年老店的羊羹、得過全國和菓子大賞的糖果，櫃子填滿了各式各樣道地的日本零食。室內小巧的和室，佈置著會發出悅耳響聲的老鐘、唱盤機、小秤子，讓人隨手就能捕捉穿越時空的奇幻美照；微涼的午後，空氣中帶有一種日本秋天的氣息，外帶一份霜淇淋與炸甜甜，一邊散步一邊品嚐，是再愜意不過的事。

不只建築外觀，連商店內都非常「昭和」。
不只建築外觀，連商店內都非常「昭和」。

　

秒出國

桑原商店

地址：台南市東區光華街122號

網址：桑原商店

營時：週一至五11:00∼18:00、週六至日10:30∼18:00（週四休）

價位：霜淇淋100元、炸甜甜70元

　

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