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嘉義人才不會假日都去阿里山！最新15處「嘉義景點X美食」小資族玩法推薦

聯合新聞網 / Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家
圖／攝影者：luo_xiang_rong授權提供, Instagram；攝影者：oopeioo0525授權提供, Instagram
圖／攝影者：luo_xiang_rong授權提供, Instagram；攝影者：oopeioo0525授權提供, Instagram

拜託 ~不要再問嘉義人假日是不是都去阿里山了好嗎？嘉義人可是被問到很困擾餒，阿里山那麼遠到底誰會每週都去？小編推薦給你15個嘉義景點美食，帶給你全新的嘉義新體驗。

照著完免煩惱---嘉義景點推薦

嘉義景點＃1 檜意森活村

▲嘉義景點-檜意森活村。（圖／攝影者：yichen9160授權提供, Instagram）
▲嘉義景點-檜意森活村。（圖／攝影者：yichen9160授權提供, Instagram）

檜意生活村是第一座以森林為主題的文創園區，是由原林務局的宿舍改建而成，該園區也是全台最大的日式木造建築群。檜意森活村全園區約3.4公頃，要全部逛完的話大概需要3個小時，這片廣大的木造建築約有30餘棟，多數建材都是使用阿里山的檜木搭建，故被取名為檜意森活村。

全園區分為6部分，分別是文創市集、在地有禮、生活創意、時光特區、好飲好食、藝文展覽，參觀沿途還有守護檜意森活村的超可愛小精靈們，非常適合去蹓小孩。這個景點的對面是嘉義的打卡熱點—沉睡森林、北門馳，可以順道去走走一併蒐集三個景點超級滿足。

營業時間：10：00~18：00

嘉義景點地址：嘉義市東區林森東路1號

嘉義景點＃2 森林之歌

▲嘉義景點-森林之歌。（圖／攝影者：oopeioo0525授權提供, Instagram）
▲嘉義景點-森林之歌。（圖／攝影者：oopeioo0525授權提供, Instagram）

看到這顆金黃的「蛋」塔裝置藝術，叫做森林之歌你是否滿是問號呢？這是一顆運用嘉義的漂流木、黃藤、石頭與阿里山的廢鐵道製成，走入高聳的廊道中就像進入隧道一般，能感受到這座裝置藝術表達著林業與鐵道對於嘉義的重要性。

營業時間：嘉義市東區文化路

嘉義景點地址：24HR

嘉義景點＃3 水上鄉北回歸線太陽館

▲嘉義景點-北回歸線太陽館。（圖／攝影者：uni850414授權提供, Instagram）
▲嘉義景點-北回歸線太陽館。（圖／攝影者：uni850414授權提供, Instagram）

北回歸線太陽館是一個複合寓教於樂的科學知識館，分為室外區及室內區，室外是全天候開放的空間，可以去拍拍照PO IG。想要入館參觀的話也是免費的。在室內你可以看到互動式的科學展示區、假日免費的3D電影、太空造景設計等...，若家中有想要當太空人的小朋友的家長，很適合帶小朋友去北回歸線太陽館走走呦~

營業時間：9：00~12：00 / 13：30~17：00(週一休館，夜間燈光秀-下午05：30至晚上12：00)

嘉義景點地址：嘉義縣水上鄉下寮村鴿溪寮21-25號

嘉義景點＃4 民雄星巴克

▲嘉義景點-民雄星巴克。（圖／攝影者：cloudia7126授權提供, Instagram）
▲嘉義景點-民雄星巴克。（圖／攝影者：cloudia7126授權提供, Instagram）

麥當勞有得來速是眾所周知的事，但你知道星巴克也有得來速嗎？星巴克遍布台灣大小城鎮，但台灣有得來速的星巴克僅有10餘家，這間外型酷似合掌村的民雄星巴克就是其一。圖上這位超美空姐的取景位置，就是最適合拍這間星巴克的絕佳地點，許多人都會把車子停在這個等待區跟愛車以及星巴克來張合照。

營業時間：7：00~22：00

嘉義景點地址：嘉義縣民雄鄉建國路一段235號

嘉義景點＃5 太平雲梯

▲嘉義景點-太平雲梯。（圖／攝影者：chichislife_授權提供, Instagram）
▲嘉義景點-太平雲梯。（圖／攝影者：chichislife_授權提供, Instagram）

稍微退燒的太平雲梯現在更美了，少了遊客的人擠人山中的清幽感與仙氣才散發的出來。位在海拔1060公尺的太平雲梯，霧濛濛的氛圍讓人有種漫步雲端的浪漫。驅車前往太平雲梯需經過梅山36彎，一路從海拔100公尺蜿蜒攀升，會暈車的朋友可別忘記吃暈車藥以免曲折山路破壞了旅遊的好興致。

想走在太平雲梯上眺望山野間的美麗是需要購票的喔！票價落在0~100元。小編是覺得能拍到一身美照，和換到一個好心情，這樣的價位CP值是滿高的~

營業時間：9：00~16：30/週末9：00~17；30(週三公休)

嘉義景點地址：嘉義縣梅山鄉太平村下坑仔5號

嘉義景點＃6 梅山太興岩步道

▲嘉義景點-梅山太興岩步道。（圖／攝影者：niki.0829授權提供, Instagram）
▲嘉義景點-梅山太興岩步道。（圖／攝影者：niki.0829授權提供, Instagram）

太興岩步道位在寬廣的茶園間，步道頂端的瞭望台視野非常遼闊，從高處俯拍有種遠離塵俗、暢快人心的舒適感。這條太興岩步道來回時長約40~50分鐘，開車到附近的雲潭瀑布也僅需10分鐘，假日想要來健行走走，但又沒什麼爬山習慣的朋友，這個山間步道的路線整體來說頗親民的。

▲嘉義景點-梅山太興岩步道。（圖／攝影者：luo_xiang_rong授權提供, Instagram）
▲嘉義景點-梅山太興岩步道。（圖／攝影者：luo_xiang_rong授權提供, Instagram）

營業時間：全日開放(晚上沒路燈建議白天造訪)

嘉義景點地址：嘉義縣梅山鄉

嘉義景點＃7 老楊方城市觀光工廠

▲嘉義景點-老楊方城市觀光工廠。（圖／攝影者：yuko_style93授權提供, Instagram）
▲嘉義景點-老楊方城市觀光工廠。（圖／攝影者：yuko_style93授權提供, Instagram）

老楊方城市是嘉義知名伴手禮老楊方塊酥的觀光工廠，廠內有各式方塊酥和糕餅點心可以試吃，也有小朋友最愛的DIY活動。一進入老楊方城市就會看到超可愛的吉祥物—超級Q的方塊酥法鬥迎接你，在館內也把製作方塊酥的過程擬人化呈現，適合喜歡可愛插畫的大朋友小朋友入館參觀，該嘉義景點入內參觀還免門票超佛心的。

營業時間：8：00~17：00

嘉義景點地址：嘉義縣大林鎮大埔美園區五路3號

嘉義景點＃8 獄政博物館

獄政博物館是嘉義的舊監獄改建而成，說到監獄這種讓人心驚驚的冰冷印象讓人避之唯恐不及，蛋育政博物館揭開了監獄的神秘面紗，讓我們一探肅穆的氣息。

這個嘉義景點為在檜意森活村附近建議要去嘉義完的朋友可以把這兩個景點安排在一起，但這邊特別提醒大家嘉義監獄是不能自由參觀的，而是採定時導覽制，每天有4個時段可以參加，分別是09:30、10:30、13:30、14:30，無需事先預約現場直接參與即可。在館內可以看到各式犯人的刑具、牢房、犯人工廠，和日治時期實行酷刑的水牢在導覽過程都能參觀到，該監獄議事台灣為一的監獄博物館，到了嘉義不妨把握機會去一探究竟。

導覽時段：09:30、10:30、13:30、14:30(小編打成這樣好像探監時段？)

嘉義景點地址：嘉義市東區維新路140號

嘉義景點＃9 綠盈牧場

▲嘉義景點-綠盈牧場。（圖／攝影者：ru.ru.1014授權提供, Instagram）
▲嘉義景點-綠盈牧場。（圖／攝影者：ru.ru.1014授權提供, Instagram）

身為小資族的小編，最喜歡推薦給大家高CP值又划算的玩法了！拿出你錢包一顆閃亮亮的50塊就能夠玩好玩滿一整天。50元的入場費用還能折抵消費，可以買包紅蘿蔔餵兔兔(20元)，或者去餵牛牛喝ㄋㄟㄋㄟ(30元)，超級划算的！除了這些超萌動物區，園內還有花園、烤肉區、景觀餐廳、大草原可以吃飯散心。

營業時間：9：00~17：00/ 週末：8：00~18：00

嘉義景點地址：嘉義縣中埔鄉村4鄰2-3號

嘉義景點＃10 台灣花磚博物館

▲嘉義景點-台灣花磚博物館。（圖／攝影者：karen__0930授權提供, Instagram）
▲嘉義景點-台灣花磚博物館。（圖／攝影者：karen__0930授權提供, Instagram）

你對花磚的印象是什麼？是阿公阿嬤家俗ㄅㄧㄚˋ ㄅㄧㄚ˙的老東西嗎？對於館主來說每一片花磚都是一個故事，這棟花磚博物館對他而言除了是歷史見證外也充滿愛情的元素。

館主年輕時為了追求一位班上的女同學，想尋找能與這個女孩聊的話題，無意間發現這位女同學家中有許多的花磚，於是他開始研究花磚越鑽研越有興趣，在過程中他發現花磚逐漸在凋零，這便促使他開啟到處奔走尋老宅花磚的旅程。

花磚源自西班牙，在1915~1930年間在台灣正式流行，在那時不只是一種對美的革新，片片手工花磚的高單價，更是一種富貴階級的象徵。每一塊釉料、燒瓷的溫度都需要細膩的調整、測量，花磚是一個精緻的縝密的藝術。

把時光拉回現在，那位女孩有被館主追到嗎？現在那位女孩成了館主的太太。這座小巧的花磚博物館是老闆寶貝的收藏，也是他和太太愛的結晶。

營業時間：10：00~17：30(週一、二公休)

嘉義景點地址：嘉義市西區林森西路282號

嘉義不只有雞肉飯---嘉義美食推薦

嘉義美食＃1 涼麵、四味果汁

▲嘉義美食-涼麵、四味果汁。（圖／攝影者：w_inds81321授權提供, Instagram）
▲嘉義美食-涼麵、四味果汁。（圖／攝影者：w_inds81321授權提供, Instagram）

涼麵要配什麼？多數人會覺得要配貢丸湯、味增湯，但在嘉義涼麵就是要配四味果汁才對味。在嘉義涼麵除了醬油、芝麻醬、還要淋上一層美乃滋鹹鹹甜甜才正港，至於四果汁則是鳯梨、木瓜、芭樂、檸檬這幾台味組合，在日頭赤熱熱的夏天涼麵、冰飲給他催落吃讚的。

營業時間：8：00~20：00

嘉義美食地址：嘉義市西區信義路48號

嘉義美食＃2 阿將的家23咖啡

▲嘉義美食-阿將的家23咖啡館。（圖／攝影者：muscle5310授權提供, Instagram）
▲嘉義美食-阿將的家23咖啡館。（圖／攝影者：muscle5310授權提供, Instagram）

在阿將的家23咖啡館，你看到的一柱一石都是由老闆親手搭建，園區中還有多隻可愛小貓會自由活動非常可愛！在二十多年前老闆在阿里山的家被颱風吹垮，老闆只好另覓一處自己蓋房子，但也因為這個契機與老闆娘兩人便使用天然建材，石頭、竹子、原木來打造出著個充滿文創氣息的咖啡館。

▲嘉義美食-阿將的家23咖啡館。（圖／攝影者：muscle5310授權提供, Instagram）
▲嘉義美食-阿將的家23咖啡館。（圖／攝影者：muscle5310授權提供, Instagram）

該咖啡館的座位多以室外空間為主，向遠方望去即是青山和翠綠的茶園，配著鬆餅和咖啡再愜意不過，該店固定週六公休、週日採預約制要來造訪的朋友要特別注意一下。

營業時間：9：00~16：00(週日營業至18：00)

嘉義美食地址：嘉義縣阿里山鄉四鄰129-6號

嘉義美食＃3 源興御香屋

▲嘉義美食-源興御香屋。（圖／攝影者：ai802823授權提供, Instagram）
▲嘉義美食-源興御香屋。（圖／攝影者：ai802823授權提供, Instagram）

愛喝手搖杯的人一定知道每家店都有自己的主打或熱銷產品，但是這家店的主打真的超special是"葡萄柚綠茶"這款大家在飲料店不太會點或點不太到的飲料。葡萄柚果肉大方的裝了1/3杯，配上綠茶真的有夠順口，炎炎夏日來上一杯真的超爽的。

營業時間：10：00~20：00(週一、週二公休)

嘉義美食地址：嘉義市西區中山路321號

嘉義美食＃4 島上西西

▲嘉義美食-島上西西。（圖／攝影者：is_chang授權提供, Instagram）
▲嘉義美食-島上西西。（圖／攝影者：is_chang授權提供, Instagram）

島上西西位在東洋新村，這一代有嘉義小天母之稱，以寧靜舒適的住宅區為主。這間島上西西除了賣咖啡、點心，也有賣正餐可以讓食客們飽餐一頓。除了美食外島上西西也提供二手書籍租閱、自製食品販賣、手作課程活動...

外觀滿是綠意的島上西西給人一種灑脫、不受限制的創意和神秘感受。和三五好友在假日午後點上一杯手沖咖啡，喚醒你的味蕾好好享受舒適的氛圍。

▲嘉義美食-島上西西。（圖／攝影者：is_chang授權提供, Instagram）
▲嘉義美食-島上西西。（圖／攝影者：is_chang授權提供, Instagram）

營業時間：11：00~18：00(每週二、三、四公休)

嘉義美食地址：嘉義市東區東洋新邨603號

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嘉義美食 咖啡

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