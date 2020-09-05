小鎮風景「借問站」走透透！「曾文水庫觀景樓餐廳」隱身煙波碧湖上的360度美景

說起水庫，你的想像是什麼呢？吊橋、高塔、遊艇，或是活魚三吃？做為有供水、防洪、發電、遊憩、環保，甚至是飽食一頓等功能的水庫而言，以上所列大概是每一位曾經遊歷過水庫民眾的印象，然而若要能與三五好友同遊享受餐飲，喝下午茶，同時360度觀景，俯瞰整個水庫的湖光山色；繼而遊湖、看山豬，釣魚、賞鷹，那麼位於全台第一大的曾文水庫內的觀景樓餐廳是您唯一的選擇。

▴360度環湖視野的建築設計，不論是室內、室外陽台上，消費者皆能享受超值、無價的感官饗宴 / 圖片來源：陶榮榕攝

地標美景凌空而立 欲窮千里目更上一層樓

▴稱冠寶島的曾文水庫，民國62年完工啟用，蓄水成湖，浩瀚水際，目前供應嘉南地區灌溉用水，亦有發電、防洪和觀光及環境保育之功能 / 圖片來源：曾文水庫觀景樓餐廳提供

這座矗立在水庫畔的景觀餐廳「觀景樓」，樓高21公尺，連接2011年完工開幕的觀景塔橋，成為曾文水庫的新地標。優美圓弧形的鋼製拱橋與原有觀景樓相連，彷彿是一座迷你的天空步道延伸至水庫，站在塔台上感受著遠山近樹，碧湖天光環抱而來，優美景致令人不忍眨眼。

▴觀景樓餐廳興建在湖邊的小丘上，鳥瞰環顧，視野極遠、極美 / 圖片來源：陶榮榕攝

▴從平面道路旁的電梯口搭乘免費電梯直達觀景台，一出電梯迎面而來即是萬頃碧波盪漾，綠意盎然 / 圖片來源：曾文水庫觀景樓餐廳提供

觀景樓餐廳除了提供遊客一個休息停留、餐飲的場所外，最大優勢即是360環湖的建築設計，從餐廳大門一走進去，視野順著兩道弧線行的走道展開，餐桌就沿著落地窗而設，不論是室內、室外陽台上，消費者皆能享受超值、無價的感官饗宴。餐廳主建物與連接著的觀景塔橋皆是經濟部水利署南區水資源局所擁有，2017年由已在水庫內經營遊艇業務的曾文水庫育樂公司得標拿下經營管理權，結合遊船與休憩、餐飲，業者在水庫內打造一個更完整的旅遊環境以服務遊客。

鼓勵在地人就業 活絡大埔商機

「我們從零到現在，每一步都是逐一摸索出來才有今天。」目前負責觀景樓餐廳及遊艇業務的蔡美虹經理不諱言團隊原本不是餐飲的專家，但秉持著做出員工自己也會吃、有品質的餐點，她在開始設計餐飲時就不斷以自己和員工的高標準要求去篩選食材，不懂的就到處找資料。她最引以為豪的即是餐廳內使用的咖啡特別選用莊園等級的咖啡豆，飲品和餐食雖在風景區內，價位卻平易近人。

雖然餐廳位於大埔鄉較偏遠的地區，物資運送、保存不易，美虹經理得每週親自採買，加上人力安排上確實是營運的小困擾，即使公司福利和待遇不錯，也有教育訓練給予長期的工作保障，但年輕人多半無法長期留在單調的生活中，對此，她回憶起公司董事長吳倚豪先生當初回到大埔創業的初衷，即是要創造當地人的就業機會，因此目前集團內(包括生技公司、遊艇公司、餐廳)百分之八十以上的員工都是大埔當地人，活絡鄉里、照顧地方，也讓企業得到永續發展的機會。

▴每個接臨水岸的座位上，都可欣賞一幅屬於自己的風景畫 / 圖片來源：曾文水庫觀景樓餐廳提供

觀景樓餐廳同時也是觀光局設立的借問站，美虹經理表示這裡常有外國人來訪，有些人對於園區不了解，透過借問站的資訊和店內員工的介紹或可協助解答。曾經就有一對法國夫妻騎自行車環島，進入園區後試圖從另一個方向走台3線繼續行程，卻無法肯定此路是否通？台3縣連接曾文水庫的後門，一路就往山裡行，經過曲曲折折的山路後再從中埔出嘉義市，路程雖遠卻是重機和騎自行車的旅人極好挑戰的路線。這對法國夫妻經過借問站明確的訊息提供後始放心地騎車上路。

▴蔡美虹經理表示，借問站不只是國人旅遊的資訊站，也常能為外國友人指引方向 / 圖片來源：陶榮榕攝

除了販售輕食、茶點、飲品，餐廳也研發自己的零嘴、食品，像是竹炭花生、海鹽巧克力，都是叫好又叫座的伴手禮；餐廳也用當地農特產，例如大埔麻竹筍製成的筍乾也入菜單中，盛產季節，來一碗特色筍仔湯，甚是美味。

遊湖賞鷹垂釣樂 大人小孩都愛山豬島

在觀景樓餐廳休憩之後，很多人選擇搭船遊湖，這其實才是曾文水庫育樂公司的本業。遊程最大的亮點莫過於登上獨樹一格，全台唯一合法的釣魚平台上釣魚、賞鷹，因為魚群量豐富，即使是新手第一次的初體驗也絕不會空手而返，湖面常見黑鷲翔集，或探水叼魚，或銜接釣客拋出去的魚隻，以往只能抬頭仰望的飛鷹，這回卻近在眼前，難得體驗。

▴近距離觀賞黑鷲在水面翔舞及獵食，在台灣實屬難得場面，無論是闔家旅人，抑或賞鳥愛好者，都會被此景感到驚豔不已 / 圖片來源：曾文水庫觀景樓餐廳提供

另一親子同樂的景點則是到山豬島看山豬，人無法登上島，因為那兒的主人是野生山豬。據說這些山豬的祖先來自人們的野放，後來就在無人島上世代繁衍，遊艇每載送遊客到山豬島附近，就會開始播放帕華洛帝的高昂歌聲，像是通知山豬們遊客已到，準備出來接客囉。島邊搭建了一個簡單可容遊客站立的平台，當遊艇漸漸駛近，山豬們彷彿呼朋引伴、成群結隊地從遠而近奔出來，嘴裡還不時發出「齁齁齁」的豬鳴，場面既是逗趣又令人大開眼界。

▴一有船隻接近，這個島上的豬主人們就蜂湧而出，也許真是聽到船上播放天籟之聲，聞聲而出，更可能是早已知道人們會固定來此觀光，身為主人總是要盡地主之誼嘛 / 圖片來源：陶榮榕攝

借問站資訊

名稱：曾文水庫觀景樓餐廳

地址：嘉義縣大埔鄉西興村潭坪 7 號 2F(曾文水庫風景區內)

電話：(05)252-1895、(0965)007-987

官網：http://www.godapu.com/menu.html

提供服務：

☑提供洗手間 □24小時提供服務 □提供外語服務 □提供客語服務 ☑提供WI-FI ☑為無障礙空間 □有清真認證 □其他

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欣傳媒陶榮榕

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