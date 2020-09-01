快訊

【2020美國大選】若川普勝選但輸掉普選票 恐成準內戰最糟情況

眷村男孩造飛機：華錫鈞，從U-2飛官到IDF之父

聽新聞
test
0:00 / 0:00

粉色虎鯨登場！安平虎鯨雙嬌夢幻「海之鏡」台南全新打卡點，加碼免費入園好康必看

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／安平虎鯨 ORCA GO臉書專頁
圖／安平虎鯨 ORCA GO臉書專頁

號外，台南新地標安平虎鯨最近有另一半啦！位於安平歷史水景公園的虎鯨Orca，7月登場後成為當地人氣景點，如今它的身邊默默多了粉色虎鯨Orla的陪伴，化身一黑一粉的「虎鯨雙嬌」，即日起大家還能在一旁拍出夢幻「海之鏡」合照呢！

圖／安平虎鯨 ORCA GO臉書專頁
圖／安平虎鯨 ORCA GO臉書專頁

圖／安平虎鯨 ORCA GO臉書專頁
圖／安平虎鯨 ORCA GO臉書專頁

身高10公尺、身長20公尺的黑白虎鯨Orca，為世界最大的虎鯨藝術裝置，隨著與「安平虎鯨亮晶鯨ORCA GO夏日嘉年華」進駐台南便成大人、小孩們的討論焦點。而近日又有一隻同樣高達3層樓高的粉色虎鯨Orla，游進了安平港，呆萌虎鯨從一隻成了一對，水面上一黑一粉的可愛模樣，搭配白雲景色，編織成一幅迷人倒影「海之鏡」，全新打卡亮點就此誕生。官方也歡迎旅客請現場工作人員協助拍攝，留下美好的紀念。

圖／安平虎鯨 ORCA GO臉書專頁
圖／安平虎鯨 ORCA GO臉書專頁

「安平虎鯨亮晶鯨ORCA GO夏日嘉年華」活動截至10/18，園內設有多處值得一拍的異國風美景，像是海島渡假風情、蒙地卡羅帳棚區、荷蘭彩繪牆、茅草屋TIKI風格鞦韆等。另有夏季必備的水上氣墊樂園，每晚還有樂團表演，未來更預計舉辦海上電影院，讓大家體驗夜空下的浪漫觀影體驗。

值得一提的是，安平人週一入園只要50元，現場加送50元消費抵用劵，等於0元入園；凡於週二入園的台南市民，門票為100元，再送100元消費抵用劵，同樣代表得以免費暢遊嘉年華。而截至9/13為止，14:00至22:00身穿比基尼的女孩，即享當日ORCA水上樂園免費優惠，園區還串聯周邊業者，推出特約飯店、民宿「安平虎鯨入園享買一送一」，限定好康快筆記下來出發囉！

安平虎鯨亮晶鯨ORCA GO夏日嘉年華

地址：台南市安平區安平路850巷(安北路側）

延伸閱讀：

全台唯一近距離餵鯊魚！宜蘭「迷你水族館」透明平台看鯊魚、魟魚腳下悠遊

又能泡美人湯、煮溫泉蛋！宜蘭太平山「鳩之澤」10月1日重新開放

相關新聞

粉色虎鯨登場！安平虎鯨雙嬌夢幻「海之鏡」台南全新打卡點，加碼免費入園好康必看

號外，台南新地標安平虎鯨最近有另一半啦！位於安平歷史水景公園的虎鯨Orca，7月登場後成為當地人氣景點，如今它的身邊默默多了粉色虎鯨Orla的陪伴，化身一黑一粉的「虎鯨雙嬌」，即日起大家還能在一旁拍出

全台最美夢幻鐵道之旅！　眠月線X特富野X見晴懷古步道

炎炎夏日身體像是快溶化一樣不斷在流汗，那就來場與自然戀愛的避暑旅遊。漫步在山野間享受舒服的森林浴、走過古老的鐵路，逃離煩躁生活和炙熱的天氣再舒適不過。想出門走走嗎？讓小編推薦你最美鐵道之旅，來去眠月線、特富野、見晴懷古步道旅行吧！

鹿群在草坡上奔跑～台南「官田遊客中心」遼闊草坪+愜意步道+可愛大樹超好拍

udn走跳旅遊／布魯 西拉雅國家風景區成立了15年，到今(109)年8月，完整屬於自己的風景區管理處與轄下的官田遊客中心，終於一起完工啟用了。 布魯嘗鮮去走走，喜歡上了園區內有鹿群在棲息奔

台南「河樂廣場」不得不知的7件事！交通停車、開放時間、設施一次看，親子玩水好景點

udn走跳旅遊／涼子是也 河樂廣場這個今年最新的台南親子玩水景點，我對它完全是一見鍾情啊！想當時第一次看到網路分享的河樂廣場遊記，眼神立刻發亮，想不到台南竟然有這麼具設計感、好看好拍又好玩的

台南人嗜甜被「妖魔化」？她揭台南怪現象：飲食面目全非

一說到台南美食，許多人第一時間想到的就是「甜」，網友也經常發文調侃台南食物甜到讓人崩潰，甚至說飲料「點半糖少糖不是人喝的」...

超豪華「IG九宮格韓國雪冰」別家吃不到！雲林斗六冰店「綠果子」俗擱大碗夏天必吃

udn走跳美食／華少甫 位於雲林斗六的「綠果子手調茶飲咖啡豆花仙草」，創立於1999年，以前在斗六市鎮北路平交道旁設立小攤位，後來才有現在鎮北路的店面，店家夏天主打冰涼飲品跟冰品，冬天則推

嘉義全新「廟宇風天空之鏡」秘境！台版金閣寺坐擁空靈山景，還能免費逛

天空之鏡不只能在海邊拍！嘉義有處隱身深山的桃花源，坐擁山林景觀之餘還建有數棟廟宇，古風建築金碧輝煌。而近期就有攝影玩家在殿內發現一處拍攝秘境，只要抓好重點撇步，就能輕鬆拍出廟宇風「天空之鏡」，趕快筆記

走跳世界／慧眼拍出台南文青味

曾以5組國外vs.台灣旅遊景點的對比圖，掀起南台灣旅遊熱潮的卜怡筠Doris，其實是香格里拉台南遠東飯店的公關經理，掀熱...

嘉義絕美新地標！嘉義首座「古蹟美術館」9月試營運　網讚比南美館漂亮

嘉義民眾先預備，市內有處夢幻地標即將登場！全新「嘉義市立美術館」原身為日治時期的菸酒公賣局…

隱身台南的「沖繩秘境」！船屋內賞海岸夕陽，大片透明落地窗＋夢幻光影好拍又療癒

海景控預備備，台南又有美拍新地標囉！挑高的建築內設有大片透明落地窗，站在玻璃墻前方，絕美海岸線立馬映入眼簾，遼闊視野超適合發呆放空，湛藍的海水還被網友形容媲美沖繩美景，等於同步為大家新增一個偽出國景點

約會賞美景、體驗賽車椅泡腳！　雲林古坑夜景泡腳咖啡廳，坐擁中台灣山區夜景秘境

udn走跳美食／豬飛小姐 得天獨厚的地理位置，讓來到這裡的遊客享受泡腳樂趣和180度夜景，成了來到雲林古坑最奢華的夜生活。 位於古坑的「好星晴咖啡廳」，在華山這一區算是營業多年的老品牌。因為位

「菜鳥別進圓環」日本人玩台南列8心得 在地人狂點頭

台南是熱門觀光大城，不僅台灣人愛去，古都風情也吸引許多外國人造訪，台南街景甚至數度登上日本雜誌封面。

熱門新聞

銀龍擺尾變換隊形 秋天限定「萬鷺朝鳳」壯觀鳥友驚喜

3小時完售！宜蘭網購美食「奶酥人」開設實體店，現烤奶酥厚片、奶酥抹醬超銷魂

影／綠雕園區「綠瀑」好美麗 未料竟是綠癌入侵得清除

絕無僅有的「跳海」！清水斷崖不一樣的玩法　這裡的海就該跳下去

牡蠣人、隱藏版戰車必拍！「金門西半部11處景點」特輯　只知道古蹟就太Low啦

影/大安濱海樂園不一樣 豪華露營區翻轉昔日荒廢地

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。