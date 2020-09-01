粉色虎鯨登場！安平虎鯨雙嬌夢幻「海之鏡」台南全新打卡點，加碼免費入園好康必看

號外，台南新地標安平虎鯨最近有另一半啦！位於安平歷史水景公園的虎鯨Orca，7月登場後成為當地人氣景點，如今它的身邊默默多了粉色虎鯨Orla的陪伴，化身一黑一粉的「虎鯨雙嬌」，即日起大家還能在一旁拍出夢幻「海之鏡」合照呢！

圖／安平虎鯨 ORCA GO臉書專頁

圖／安平虎鯨 ORCA GO臉書專頁

身高10公尺、身長20公尺的黑白虎鯨Orca，為世界最大的虎鯨藝術裝置，隨著與「安平虎鯨亮晶鯨ORCA GO夏日嘉年華」進駐台南便成大人、小孩們的討論焦點。而近日又有一隻同樣高達3層樓高的粉色虎鯨Orla，游進了安平港，呆萌虎鯨從一隻成了一對，水面上一黑一粉的可愛模樣，搭配白雲景色，編織成一幅迷人倒影「海之鏡」，全新打卡亮點就此誕生。官方也歡迎旅客請現場工作人員協助拍攝，留下美好的紀念。

圖／安平虎鯨 ORCA GO臉書專頁

「安平虎鯨亮晶鯨ORCA GO夏日嘉年華」活動截至10/18，園內設有多處值得一拍的異國風美景，像是海島渡假風情、蒙地卡羅帳棚區、荷蘭彩繪牆、茅草屋TIKI風格鞦韆等。另有夏季必備的水上氣墊樂園，每晚還有樂團表演，未來更預計舉辦海上電影院，讓大家體驗夜空下的浪漫觀影體驗。

值得一提的是，安平人週一入園只要50元，現場加送50元消費抵用劵，等於0元入園；凡於週二入園的台南市民，門票為100元，再送100元消費抵用劵，同樣代表得以免費暢遊嘉年華。而截至9/13為止，14:00至22:00身穿比基尼的女孩，即享當日ORCA水上樂園免費優惠，園區還串聯周邊業者，推出特約飯店、民宿「安平虎鯨入園享買一送一」，限定好康快筆記下來出發囉！

安平虎鯨亮晶鯨ORCA GO夏日嘉年華

地址：台南市安平區安平路850巷(安北路側）

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