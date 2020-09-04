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森林鋼索吊橋超刺激！華山「小天梯＆情人橋」雲林古坑打卡秘境，還能俯瞰溪谷美景

豬飛小姐的彩色生活 / 文、圖／豬飛小姐

udn走跳旅遊／豬飛小姐

雲林古坑的華山隱藏著超好拍照的景點：小天梯＆情人橋！像是東南亞熱帶叢林的美景，不用出國在台灣也有值得挖寶的秘境喔！趁著放假，快約好友家人一起來走走吧。

身為台灣咖啡故鄉的雲林古坑不只是咖啡廳林立，還有不少美麗景點，我手機就儲存了好多口袋名單啊。這次由在地人帶路來古坑的華山休閒農業區爬山，走路最快半小時就可以一次收獲兩個美景「小天梯＆情人橋」，天啊！我終於可以插旗了。這裡最大特色是路面平緩，不必翻山越嶺就可以輕易到達，不只是熱血青年、喜歡拍照的網美，連年紀大的叔伯阿姨都很適合。正值夏季的7-9月是山區最容易下雨的季節，約莫中午過後山頭就會雲霧聚集，常常下午一場急促的大雨後就又是雨過天青，根本就是後母臉孔嘛(笑)。

車子建議停在華山休閒農業區的入口處再散步到小天梯，這裡是土石流防災的重要區域，雖然有車道但若是遇到工程車進出就很難會車囉。沿途綠意盎然，步道一旁是疏濬河道，現在枯水期只剩下涓涓溪水，待豐水期的季節眼前的石頭都看不見了，這裡會成為一條隨著河道延伸隱藏版的十層黃金瀑布。

遠處造型像是梳子的「梳子壩」是治理河川的重要設計，在雨量充沛的颱風季或是豐水期就派上用場了。

10年前啟用的華山小天梯（舊名華山溪吊橋），全長共85公尺，高低落差約70公尺，因為階梯式的設計獨特造型相似竹山天梯，而有小天梯的美稱。

登上階梯可以一次收獲「小天梯」「情人橋」兩個熱門景點！這裡不只是雲林在地人會來散步登山，現在假日也成為網美爭相來取景的IG熱門景點。階梯步道規劃完善，可以榮登最輕鬆的登山步道了(笑)。

這裡生態很好，除了早晨人少的時候有野生獼猴出來覓食，蝴蝶季的時候也可以看到不少偏偏起舞的美麗蝴蝶。

華山小天梯

華山小天梯的階梯式造型走在上面安穩不搖晃，兩旁用木頭方柱設計更顯得樸實自然，跟山谷周圍的草木溪流相呼應，來到這裡就盡情深呼吸吧！享受山林裡芬多精的洗禮。

吊橋的另一頭也是步道，不趕時間就繼續走走逛逛，來到華山休閒園區體驗不一樣的古坑風景。

體驗完小天梯的美景，沿著山坡蜿蜒而上的木棧梯，上頭還有另一個值得期待的超美景點「情人橋」。很多人走完小天梯以為沒有了就回頭，錯過另一個景點，實在好可惜呀！

一層層階梯繼續往上走，在上面看到的視野好遼闊呀，有居高臨下的霸氣感。啟用10年的登山步道維護的很好，看起來是時常有翻修照顧的，沿途乾淨沒有垃圾也沒長青苔，連落葉都少之又少。

情人橋

全台吊橋景點不少，最刺激的體驗就是「繩索吊橋」，繩索吊橋是利用交叉固定的方式，橋面只容的下一人行走的寬度，腳踏在橋上，雙手隨著橋的晃度越抓越緊，超刺激的！

造型特殊的「情人橋」一次只能兩人同時走在上面，加上腳踩的地方僅能一人通過，搖搖晃晃的小吊橋實在讓人驚心動魄，像是走鋼索般刺激，情人在上面需要兩人互相扶持，常常走著走著感情就加分了，情人橋的名字也油然而生。

吊橋造型獨特是V字麻花辮子，外表看起來用兩條大棉繩編織而成，但其實很安全啦！裡面包裹了鋼索，除了搖晃度讓人緊張之外，安全性其實很十足。

走在橋上感受360度環景被森林包圍的感覺，從腳下看不見底望向天空層層覆蓋的茂密樹林，有種在東南亞熱帶雨林的錯覺！沒想到台灣山區也有這樣的隱藏版美景。

這座吊橋真的充滿浪漫又刺激的氛圍，步道規劃完善，加上實在太容易到達，現在可是很熱門的拍照景點。天氣好的時候可以看見天空中盤旋的老鷹，偶爾還有野生獼猴穿梭林間，推薦放假的時候可以跟家人或是情人來這裡好好沈浸大自然裡。

華山小天梯與情人橋

地址：雲林縣古坑鄉華山村（google map

由於沒有正確的位置，建議可以靠google map導航，也可以詢問附近攤販找到正確登山入口喔。

文章來源：豬飛小姐的彩色生活 FB：豬飛小姐

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