香煎蔥仔餅只要10元！台南灣裡市場旁「無名蔥油餅」超佛價必吃，每日只賣2.5小時

在地飄香18年的無名蔥油餅，下午才營業只賣2.5小時，經常一擺攤就排隊忙到手都沒停過，自製麵糰每日限量，搭配使用豬油半煎半炸，傳統古早味加上超值佛心價，讓人一吃就愛上。

攤位就在灣裡市場旁，經常一擺攤就有客人上門開始排隊，老闆說他們賣了18年。

價目表（2020年8月）：「九層塔」跟「胡椒鹽」表示他們的蔥油餅會同時加這兩種，不是代表兩種口味。直接點不用填單，我記得多年前買過就是這個價格，好像很多年都沒漲價了，老闆真的超佛心。

麵糰都是老闆自製，每天只準備固定量，賣完就提早收，我還記得之前第一次來買就撲空，才正準備排隊，老闆就大喊賣完了喔，害我超崩潰。

戴手套現擀現煎

採用半煎半炸的方式，實際吃起來不會太油。

重點他們是使用豬油，吃起來更帶有一股獨特迷人香氣。

九層塔也是放好放滿不手軟，不會因為賣得便宜就沒什麼料。

煎好就先夾起來把油瀝乾。

老闆娘負責加調味料、包裝、收錢，調味料有胡椒鹽、醬油膏、辣椒膏可選擇。

一口咬下，餅皮香、蔥香、蛋香、九層塔香、胡椒香五味齊發完美交融，重點酥脆不油膩，厚實Q彈越嚼越香，記得一定要趁熱現買現吃，5分鐘內吃完才能吃到最佳口感，放冷口感就完全不一樣了。

灣裡市場旁無名蔥油餅（香煎蔥仔餅）

（內容如有異動，依店家公告為準）

地址：台南市南區灣裡路209號（灣裡市場旁）

電話：無

營業時間：14:30~1700（賣完提早收，不定期店休）

文章來源：台南先生 FB：台南先生

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