鮮蚵199元不限時吃到飽！台南「燒烤攤」吃到痛風也甘願 東石漁港每日新鮮直送
udn走跳美食／台南先生
每天從嘉義東石漁港新鮮直送的鮮蚵，挑戰台南最低價，只要199元就能不限時間吃到飽，讓許多人吃到痛風也甘願，連下雨天都大爆滿。
店面外觀
一樓開放式騎樓空間
二樓用餐空間有冷氣，沒想到平日晚餐時段而且還下雨，居然依舊這麼多人。
各式佐料及餐具都可自取
也有販售各類飲品
菜單（2020年7月）：餐點種類多樣化適合聚餐，而且沒有限制用餐時間，另外吃飯習慣一定要有飯麵類的人，老闆還很貼心開放讓客人帶飯麵類外食進來。
鮮蚵每人199元吃到飽（需2人以上才能開桌），重點是居然不限時間，店員烤好後就像這樣裝盤上桌，如果要單點是20顆100元
鮮蚵有大有小很正常，我吃的時候沒有遇到全部鮮蚵都很小的狀況，隨便剝2顆就是這麼肥美滑嫩；吃鮮蚵其實最重要的是一定要新鮮衛生，聽說他們家鮮蚵是有專門的廠商在清洗，難怪洗得很乾淨。
蛤蠣101塔：附上烤蛤蠣保留下來的精華鮮美湯汁。
左邊牛奶蛤：肥美鮮嫩多了一股甜味。
右邊北寄貝：北寄貝是蛤蜊的一種，生長在約60公尺深海底下15公分以下的沙層，乾淨無污染，烤過後呈現玫瑰紅與白色相間的色澤，肉質緊實帶有濃郁的海洋氣息。
綜合生魚片：一份12片，鮭魚、鮪魚、旗魚三種風味一次滿足。
泰國蝦：一份12隻，肉質厚實、爽脆鮮甜。
澎湖珠螺：Q彈有嚼勁，還有獨特藻香味。
烤軟絲：捕撈上岸後急速冷凍，鎖住鮮度與海味，口感細緻Q彈，沒有多餘調味，品嘗最原始的美味。
蟹膏手捲＋綜合手捲＋蝦卵手捲：綿密濃郁的蟹膏，遇見滑潤跳躍的蝦卵，彷彿來一場美味「蟹」逅。
魚卵沙拉：魚卵含有豐富蛋白質、維生素、礦物質，營養價值高，搭配美乃滋一起品嚐，是相當經典的開胃菜。
沙朗牛排：沙朗是牛隻極少運動到的部位，肉質細嫩略有嚼勁。
德國豬腳：金黃酥脆的外皮富含膠質，肉質Q彈有嚼勁，搭配酸菜與黃芥末，越吃越開胃。
松阪豬：外皮微酥，肉質滑嫩帶有肉汁。
羊肩排：紮實富有彈性，鮮美無羊羶味。
烤雞翅：雞翅以獨家醃料醃漬入味，外皮薄酥肉質鮮嫩還帶有肉汁。
烤龍珠：龍珠就是魷魚嘴，外酥內Q愈嚼愈香。
重慶烤魚：整尾鱸魚搭配杏鮑菇、金針菇、洋蔥、馬鈴薯、豆芽菜等食材，老闆特別到四川學習道地做法，再將過鹹過辣的部份略做調整，做出較適合台灣人的口味，辣度可調整，麻辣鮮香後勁足。
鱸魚肉白嫩細緻
絲瓜蛤蜊湯：鮮嫩多汁的蛤蜊搭配當季絲瓜，喝完帶給你滿滿的大海味。
燒烤攤（內容如有異動，依店家公告為準）
地址：台南市東區自由路三段123號
電話：06-2670068（當日訂位已滿就不接聽電話，目前開放17:30與18:00兩個時段可訂位，其餘時段可另外洽詢）
營業時間：17:30~02:00（最後點餐時間為24:00）
店家FB：https://bit.ly/2YWiNSt（私訊可訂位）
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