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最在地的實境體驗！小漁村變遊樂場　串蚵烤蚵認識傳統

聯合新聞網 / 行遍天下
漁村青年的復興計劃，一日小旅行推廣家鄉觀光，還有以漁村為場景的實境體驗。
漁村青年的復興計劃，一日小旅行推廣家鄉觀光，還有以漁村為場景的實境體驗。

【圖／文：行遍天下】

「來來來！同學上課囉！」曾在觀光局工作的弼主引領大家進入「蚵學教室」，也就是「蚵寮」。曾有次接下漁村辦活動企劃的他，想到自己家鄉的小漁村就是最好的地點。

能在「蚵學教室」學到如何剖蚵。
能在「蚵學教室」學到如何剖蚵。

三股有非常多的蚵寮，就像泰國發呆亭那樣隨處可見；大家一起在這裡體驗蚵農工作，第一個體驗的是「串蚵殼」，串好的蚵殼可以拿去蚵棚養蚵使用，接下來是「剖蚵」，利用工具將蚵肉取出，第一次體驗的人經常手忙腳亂，原來要先將一小段「閉殼肌」切斷，才能夠將蚵肉完美取出，蚵寮邊一個個巨大的鮮蚵在烤爐上烤得滋滋作響，最後當然要品嚐一下這些美味鮮蚵才算圓滿。

闖蕩完「蚵學教室」，當然也要大吃鮮蚵一番。
闖蕩完「蚵學教室」，當然也要大吃鮮蚵一番。

享用完鮮蚵，大家開始組隊進行「時光的迴聲」實境遊戲，遊戲以二戰期間三股龍德宮媽祖顯靈，拯救村民事件為背景。

透過實境遊戲，更加認識三股這個小漁村。
透過實境遊戲，更加認識三股這個小漁村。

參加者的任務就是穿越時空回到過去，透過村民描述媽祖託夢的訊息來破解謎題。參與的隊伍要先掃描QR Code進入遊戲的網站，並登入序號才能開始進行，接下來組員只要輸入一樣的序號，便可共同追蹤遊戲進度；遊戲還有一個有趣的道具，就是三股漁村漁民捕魚時會穿上的傳統「薯榔裙」，又名「圍私裙」。村裡的阿伯表示：「穿這個捕魚真的很涼快喔」。遊戲過程中，村民會打扮成復古的模樣敘述自己做的怪夢，蚵寮、龍德宮、碾米廠、吉安香鋪⋯⋯整個社區都成了遊戲場，讓人身歷其境好刺激！

偶遇可愛工作中的蚵農媽媽們，還會親切的給提示啊！
偶遇可愛工作中的蚵農媽媽們，還會親切的給提示啊！

出發吧！跟著指示穿梭在小漁村內探險感覺特別不同。
出發吧！跟著指示穿梭在小漁村內探險感覺特別不同。

漁村內的碾米廠不論有沒有在遊戲體驗，都值得來探查一下。
漁村內的碾米廠不論有沒有在遊戲體驗，都值得來探查一下。

　

景點介紹

三股旅歷

地址：台南市七股區三股里39號

電話：06-788-0380

漁村一日體驗：reurl.cc/xDYk0N

　

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