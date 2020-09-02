海上小豪宅之旅！海上看漁光島月牙灣　安平港遊艇愜意午遊

【圖／文：行遍天下】

台南擁有文化底蘊，可不是只有古都風情與小吃，其實就在安平近來年也因為遊艇碼頭的設置，讓搭乘遊艇從安平港出遊，成為時尚旅行的新選擇。很難想像只要直接抵達安平就可以玩出青春洋溢的海上風情，且玩法路線多元，能滿足各種族群的需求。

出海一定要體驗的海上活動，SUP是最時下熱門活動。

台南新秘境漁光島，擁有獨特的細沙沙灘及蚵棚景觀，大部分人都是在沙灘上欣賞海景划著SUP，但若可從海上看漁光島的美麗才是最棒的。想要青春洋溢的當個貴婦及紳士優雅的來趟海上遊艇之旅，就從安平遊艇碼頭開始。

此次搭乘的遊艇亞貓，潔白船身很是耀眼。





仿若踏上海上小豪宅盡享黃金夕陽絕景

此趟行程搭乘比帆船還規模的豪華遊艇，雖沒有帆船比畫出來的經緯度，卻有著完美曲線的船身。一踏上船體，內部裝潢簡直就像個小豪宅，不僅時尚舒適，還突顯設計風格與生活品味，明亮的木質地板、典雅的沙發，三五好友恣意歡唱，感受一切的美好，實在浪漫。

若不想待在戶外，涼坐室內的客廳船艙也很舒適。

當遊艇緩緩出航滑行出港灣，就開啟了一段充滿愜意的午後時光，3小時左右的航程，輕輕鬆鬆且包含著飲品與輕食，緩緩遊經近來最熱門的漁光島月牙灣時，更能讓人從海上角度看著陸地，也能以海平面的高度看著海岸線，月牙灣內的衝浪客、風帆客、戲水人潮都成了好美的一幅畫。





海上角度飽覽台南城市風景

遊程順著灣岸的弧度，享受輕鬆在遊艇上的時光。航程還會經過安平港內的巨大德洋艦，從海上望向德洋艦時的震撼感與巨大感，跟直接登艦的感覺完全不一樣，特別壯觀有氣勢。

從海上角度看德陽艦，角度與陸上看得完全不一樣。

而遊艇緩緩地往前行，海陸結合的不可思議因為接近林默娘公園有了不同的眼界，遠遠看到白色的媽祖很是慈祥，心暖暖的好幸福。遊艇上的美酒佳餚讓人忘了身在何處，順著夕陽的黃金璀璨，遊艇緩緩的即將回到安平港，計算得恰到好處的航程，讓回到港灣時能夠看見月牙灣被映照得火紅一片的美麗景象。夕陽西下的一抹紅，提醒了遊客時間是不等人，該好好珍惜當下，莫忘初衷，望著安平夕照，好友們舉杯祝福彼此，相約下一次的「遊艇派對，夕陽巡弋」。

緩緩從白天變換成夕陽，金黃色美景轉成火紅彩霞，真的美絕。





行程介紹

安平海上巡禮．夕陽晚宴．卡拉ok啤酒無限暢飲

特色：義大利頂級遊艇、台南月牙灣玩水音樂派對、無限歡唱、7道自助燒烤餐點、啤酒無限暢飲、亞洲邁阿密~安平港夕陽

路線：安平港碼頭→港灣→月牙灣→碼頭

價位：6,999元起(15人成行)

網址：請搜尋「遊艇帆船旅遊專家」





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