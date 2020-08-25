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鹿群在草坡上奔跑～台南「官田遊客中心」遼闊草坪+愜意步道+可愛大樹超好拍
udn走跳旅遊／布魯
西拉雅國家風景區成立了15年，到今(109)年8月，完整屬於自己的風景區管理處與轄下的官田遊客中心，終於一起完工啟用了。
布魯嘗鮮去走走，喜歡上了園區內有鹿群在棲息奔跑的草坡，雖然鹿群是裝置藝術，不過不論是站在管理處二樓平台望向有白雲探頭的草坡，或直接走進草坡與鹿共舞，又或著到草坡頂大樹下就靜靜的的拄著，都能感到一份自在。也許這就是很久以前的西拉雅人在這片土地裡生活的的心境吧！
西拉雅風管處及官田遊客中心主場館建築。
遊客中心展示廳八月正舉行設計家蕭青陽的百年卡打車收藏展。
由展示廳望向窗外，景觀十分迷人。
參觀完遊客中心的展示，一定要到場館對面的戶外草坡走走，這是布魯最喜愛的地方。
西拉雅族的生活地盤早期有許多鹿群，這些裝置藝術的鹿群反映西拉雅早期的生活環境。
布魯很愛草坡頂上的這兩棵樹，怎麼拍都漂亮。
這片接連著鹿群裝置藝術的大草坡，秋天應該是放風箏的好場地。
如果有時間，也不會覺得太熱，布魯推薦小走一下園區內的步道，最後方有一棵螺旋板根榕樹。
園區內新種的樹都還未長大，不過園區步道卻滿宜人。
官田遊客中心室內部分大約一小時就可參觀完，戶外園區走一圈加上鹿群草坡拍照大概也可以花掉一小時。夏天酷熱，布魯建議如果可以的話早一點到達，先走拍戶外園區草坡及步道，到9點室內場館開放後再進入吹冷氣納涼。遊客中心附近的烏山頭水庫八田與一紀念園區、川文山、葫蘆埤、曾文溪渡槽橋、隆田酒廠等地也很值得一遊，串連起來就是很豐富的官田一日遊了。
布魯便利貼
官田遊客中心
開放時間：每日09:00~17:00，除夕休館
電話：06-6900399
地址：720 臺南市官田區官田里福田路99號
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