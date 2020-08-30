全台最美夢幻鐵道之旅！　眠月線X特富野X見晴懷古步道

炎炎夏日身體像是快溶化一樣不斷在流汗，那就來場與自然戀愛的避暑旅遊。漫步在山野間享受舒服的森林浴、走過古老的鐵路，逃離煩躁生活和炙熱的天氣再舒適不過。想出門走走嗎？讓小編推薦你最美鐵道之旅，來去眠月線、特富野、見晴懷古步道旅行吧！

眠月線鐵道旅遊懶人包

最美鐵道之旅＃1

眠月線鐵道

▲最美鐵道之旅-眠月線明隧道。（圖／攝影者：seatingstar77授權提供, Instagram）

眠月線是阿里山鐵路的一條支線。從阿里山站到時侯車站全站長約9公里，途中共有12個隧道以及24個橋樑，起初是為了運送木材所興建的產業道路。在九二一大地震以及莫拉克颱風的襲擊後，多處地基受損但這些天災都不減眠月線的秀麗，這些滄桑之美讓這條鐵路有消失的秘境之稱。

▲最美鐵道之旅-眠月線鐵道。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

＊鐵路旅遊交通：搭至沼平火車站沿大塔山步道行走，2.9k處經岔路靠左邊前往眠月線舊鐵道。

最美鐵道之旅＃2

眠月線鐵道周邊景點

▲最美鐵道之旅-水漾森林。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

在60~70年代阿溪縱走勢許多爸媽最難忘的青春回憶，當時由救國團辦理的阿溪縱走活動，一釋放名額就要用搶的，熱門程度跟搶演唱會門票有的比。這一條阿溪縱走是指從阿里山森林遊樂區走到杉林溪遊樂區的登山路線，另外一種走法是更富有難度的由北向南的溪阿縱走。然在921地震後路線多處損毀，阿溪縱走的風氣隨之沉寂，然在山友不斷的探訪下才另開闢一條替代道路，這條替代道路途經水漾森林與眠月線舊鐵道，讓人能一探自然的鬼斧神工和歷史留下的痕跡。

特富野鐵道旅遊懶人包

最美鐵道之旅＃1

特富野古道

▲最美鐵道之旅-特富野古道。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

特富野古道原先是鄒族打獵、通婚、交戰以及互通有無的必經道路。到了日治時期，日本人為了運送阿里山的紅檜、扁柏才在特富野古道上開拓鐵道以利運送。鐵道全長6.32公里，來回共計12.64公里，往返約需七小時。

建議來漫步的朋友可以考慮走單程約三到四小時，或者從自忠往特富野方向行走，至3.2公里處折返。 這一段路地勢較為平坦，沿途風景非常優美適合全家出遊。

▲最美鐵道之旅-特富野古道。（圖／攝影者：allenlo0809授權提供, Instagram）

＊鐵路旅遊地點：阿里山公路96.5k處(自忠登山口)

最美鐵道之旅＃2

特富野古道周邊景點

▲最美鐵道之旅-阿里山日出。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

特富野古道位在南投信義鄉與嘉義阿里山鄉的交界處，小編建議的玩法有兩種。一種是從南投日月潭一路玩到水里吃肉圓再進東埔泡湯，隔天前往特富野古道健行。第二種是第一天直接前往嘉義自忠登山口漫步於特富野古道，隔天去祝山看日出、雲海，中午再到奮起湖吃鐵道便當。這兩種玩法兩天一夜就十分充裕，上班族們利用週休二日來場鐵道之旅吧！

見晴步道鐵道旅遊懶人包

最美鐵道之旅＃1

見晴懷古步道

▲最美鐵道之旅-見晴懷古步道。（圖／攝影者：sha7._授權提供, Instagram）

位在太平山國家森林遊樂區內的見晴懷古步道，被CNN選為全球最美28條小路之一，也是全台唯一入選的美麗小徑。太平山國家森林遊樂區自日治時期開發，原以伐木為目的而建產業鐵道，是一條始自宜蘭羅東站到太平山土場站的森林鐵道。

▲最美鐵道之旅-見晴懷古步道。（圖／攝影者：aoaovillia323授權提供, Instagram）

隨太平山的林業歷史漸漸退去，見晴懷古步道上長出了綠苔和藤蔓，除了夏季綠意盎然的鐵道，冬季還能看到被雪換上純白毛衣的鐵路小徑尤其美麗。

＊鐵路旅遊地點：宜蘭縣太平山宜專一線23.1公里處

最美鐵道之旅＃2

見晴懷古步道周邊景點

▲最美鐵道之旅-太平山蹦蹦車路線。（圖／太平山國家森林區官網）

到了宜蘭太平山除了去見晴懷古步道走走，還可以去看看全台灣最大的高山湖泊翠峰湖，享受被群山環抱和綠意盎然的美好。建議來太平山的朋友時間允許的話，安排兩天一夜是不錯的選擇，去舊鐵道漫步和搭蹦蹦車外，可以去鳩之澤泡日式湯屋、煮溫泉蛋。

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