台南「河樂廣場」不得不知的7件事！交通停車、開放時間、設施一次看，親子玩水好景點

河樂廣場這個今年最新的台南親子玩水景點，我對它完全是一見鍾情啊！想當時第一次看到網路分享的河樂廣場遊記，眼神立刻發亮，想不到台南竟然有這麼具設計感、好看好拍又好玩的免費景點，未免太幸福了吧！

上網查了一下，才知道河樂廣場位置是已經沒落的「中國城」，經過荷蘭 MVRDV 建築師團隊的改造，變身全台南最大的露天水景廣場，獨特下凹式空間的設計概念來自於「城市潟湖」，還被「富比士Forbes」雜誌譽為「世界7大令人期待公園」，聽起來是不是很厲害！！為了讓小孩可以在河樂廣場盡情玩水兼國華街吃一路，還特地選住距離這邊步行3分鐘的飯店「道達旅店」，就知道我有多期待啦！

這篇文章我整理關於河樂廣場的交通指南、附近停車場、開放時間、玩水環境、公共設施、水質、展覽活動、夜景等7大相關資訊，希望能讓想去的人玩得更盡興呦~

✏️1. 河樂廣場交通指南 & 附近停車場

前往河樂廣場可選擇搭乘大眾運輸(公車)，或是自行開車：

🚌 大眾運輸 (公車票價約：18元)

▸從「台南火車站」南站搭乘14路往「億載金城」公車，於「河樂廣場」下車。

▸從「台南火車站」北站搭乘0左公車，於「河樂廣場(金華路)」下車。

🚙 自行開車

走國1於永康交流道下，接中正北路往台南市區，走中正南路、西門路四段、西門路三段和西門路二段前往中西區的中正路。

▎附近停車場

河樂廣場並沒有附專屬停車場，開車至附近除了路邊停車格之外，也可以停在「濟福宮」前的免費停車場，距離河樂步行約5分鐘左右(如下圖)。另外，附近也有不少付費停車場，若想一起安排海安路藝術街與國華街美食一路吃，可以選擇停放在海安路地下停車場，平日20元/hr、假日30元/hr。

✏️ 2. 河樂廣場開放時間

河樂廣場開放時間從早上9:00-晚上21:30；每週二公休。另外，如果有舉辦活動也會不定期公休，想去玩記得事先上河樂廣場FB粉絲頁確認。

✏️ 3. 河樂廣場玩水環境

河樂廣場西起環河街、東至康樂街，全長大約300公尺。若是正中午到訪，怕被陽光強烈襲擊，也可選則在中間金華路橋下的區域玩水不怕曬。

不過橋下的位置相對窄，小孩站在小丘上都可以頂到天花板了，在這邊玩要注意以免撞到頭。

水深大約在30公分左右，較淺的位置還可以趴著玩很輕鬆自在。

部份小山丘種有樹木青草，在藍天綠水的映襯下非常好拍照。

我還蠻愛保留下來的這些斷垣樑柱，搭配水池波光粼粼與青枝綠葉，非常有味道呀。

✏️ 4. 河樂廣場公共設施

河樂廣場很大心的一點，就是水池旁有保留屋簷下的空間，讓遊客可以躲閃豔陽、休憩片刻，媽媽我對於南台灣太陽的熱情無法曝曬太久啊！

在左右兩側都設有男女廁所、無障礙廁所(親子廁所)及更衣室，沖洗間目前只提供冷水使用。

✏️ 5. 河樂廣場水質

從台南市政府網站查詢的資訊，河樂廣場水體是採用3道RO逆滲循環過濾系統，每天會清潔循環一次，而且過濾系統本身也會定期反洗消毒。

不過畢竟在戶外，所以有些沙石落葉是正常的不要太計較而我們是在平日到訪人不算多，加上來的時間較早所以水還算清澈~

✏️ 6. 河樂廣場展覽活動

河樂廣場後方有規劃簡單的常設展「運河故事館」，訴說著中國城的興衰，一直到河樂廣場的重生。陸續不定期還有舉辦各種活動，像是8/22-23即將舉辦的「水畔電影院」，看起來也很吸引人呀！想知道有哪些活動可以直接上河樂廣場 FB 查詢。

✏️ 7. 河樂廣場夜景好逛好拍

河樂廣場不止白天好玩，入夜點燈後更是迷人有氣氛。

晚上氛圍和白天大不同，陽光明媚的戲水人潮，到了黑夜變成朋友情侶的散步秘境，總覺得這場景好適合拍偶像劇，點點星光非常浪漫呀!

最後還有幾點小叮嚀要注意：河樂廣場全區禁止吸煙；水池邊的景觀燈不是座椅，請不要靠坐站立；B1層是禁止寵物落地的，若要攜帶寵物請置於袋內手提；B1層禁止直排輪及滑板(車)進入；最後，7歲以下的兒童進入水池空間，家長必須陪同卡安心以上，祝大家玩的愉快啦~

河樂廣場

地址：台南市中西區中正路343-20號

開放時間：早上9:00-晚上21:30

門票資訊：免門票

公休日：週二

📬河樂廣場 FB 粉絲頁

文章來源：涼子是也 FB：涼子是也-美食旅遊

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