快訊

「TAAZE讀冊生活」疑個資外洩 230人受騙逾2千萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉義全新「廟宇風天空之鏡」秘境！台版金閣寺坐擁空靈山景，還能免費逛

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／馬丁爸&柔妹的攝影旅遊授權
圖／馬丁爸&柔妹的攝影旅遊授權

天空之鏡不只能在海邊拍！嘉義有處隱身深山的桃花源，坐擁山林景觀之餘還建有數棟廟宇，古風建築金碧輝煌。而近期就有攝影玩家在殿內發現一處拍攝秘境，只要抓好重點撇步，就能輕鬆拍出廟宇風「天空之鏡」，趕快筆記下來列入出遊清單就對了！

龍王金殿觀景平台視野最佳，能賞見空靈的山嵐美景。圖／馬丁爸&柔妹的攝影旅遊授權
龍王金殿觀景平台視野最佳，能賞見空靈的山嵐美景。圖／馬丁爸&柔妹的攝影旅遊授權

位於梅山的「巧雲小棧」海拔800公尺，群山圍繞的風光就像一座山中宮殿。園內主要有三座建築，其中四層樓高的「龍王金殿」一至二樓開放參觀，金光閃閃的外觀被網友譽為「台版金閣寺」，讓人彷彿置身京都，亦算是今年度偽出國打卡新熱點。

龍王金殿被網友讚譽神似日本金閣寺，而秘境拍攝地就在此處二樓。圖／馬丁爸&柔妹的攝影旅遊授權
龍王金殿被網友讚譽神似日本金閣寺，而秘境拍攝地就在此處二樓。圖／馬丁爸&柔妹的攝影旅遊授權

而隱藏版天空之鏡拍攝之處位於龍王金殿二樓平台，現場有能直接看見一樓的透明隔層玻璃，透過反射即可攝下天空之鏡。馬丁爸也分享訣竅，建議「低角度」取景，簡單用手機也能拍出鏡面美照。

拍攝天空之鏡的訣竅為低角度取景。圖／馬丁爸&柔妹的攝影旅遊授權
拍攝天空之鏡的訣竅為低角度取景。圖／馬丁爸&柔妹的攝影旅遊授權
從龍王金殿二樓平台處往外看，可賞見雲山別院被藍天白玉雲及綠系風光環繞。圖／馬丁爸&柔妹的攝影旅遊授權
從龍王金殿二樓平台處往外看，可賞見雲山別院被藍天白玉雲及綠系風光環繞。圖／馬丁爸&柔妹的攝影旅遊授權

園區整體環境清幽、設計非常有特色，隨處都能拍不停。另一壯觀的「雲山別院」建築仿自古中國唐宋風格，中式庭院搭配木石雕刻更顯古色古香，禪意十足，雲山別院與龍王寺同樣開放免費參觀，但若到景觀餐廳用餐則採電話預約制，依時段提供簡餐、下午茶或輕食，大家可以選擇在室內古樓設計的環境喝喝茶，或在戶外區邊賞山景邊啖美食，度過悠閒的一天！

「雲山別院」對稱的設計古風十足。圖／馬丁爸&柔妹的攝影旅遊授權
「雲山別院」對稱的設計古風十足。圖／馬丁爸&柔妹的攝影旅遊授權
園內每個角落都完美體現綠意盎然的氛圍。圖／馬丁爸&柔妹的攝影旅遊授權
園內每個角落都完美體現綠意盎然的氛圍。圖／馬丁爸&柔妹的攝影旅遊授權

巧雲小棧

地址：嘉義縣梅山鄉太興村橫山10鄰6－25號（五六日假日營運、低消180元）

延伸閱讀：

好想喝一口～全台2處「抹茶湖」湖水碧綠　隱身台中綠肺的迷宮步道、山中湖泊超紓壓

台版紐西蘭最新「高空鞦韆」太HIGH！全台6大「忘憂海景盪鞦韆」，坐在貝殼鞦韆賞海放空

相關新聞

嘉義全新「廟宇風天空之鏡」秘境！台版金閣寺坐擁空靈山景，還能免費逛

天空之鏡不只能在海邊拍！嘉義有處隱身深山的桃花源，坐擁山林景觀之餘還建有數棟廟宇，古風建築金碧輝煌。而近期就有攝影玩家在殿內發現一處拍攝秘境，只要抓好重點撇步，就能輕鬆拍出廟宇風「天空之鏡」，趕快筆記

走跳世界／慧眼拍出台南文青味

曾以5組國外vs.台灣旅遊景點的對比圖，掀起南台灣旅遊熱潮的卜怡筠Doris，其實是香格里拉台南遠東飯店的公關經理，掀熱...

嘉義絕美新地標！嘉義首座「古蹟美術館」9月試營運　網讚比南美館漂亮

嘉義民眾先預備，市內有處夢幻地標即將登場！全新「嘉義市立美術館」原身為日治時期的菸酒公賣局…

隱身台南的「沖繩秘境」！船屋內賞海岸夕陽，大片透明落地窗＋夢幻光影好拍又療癒

海景控預備備，台南又有美拍新地標囉！挑高的建築內設有大片透明落地窗，站在玻璃墻前方，絕美海岸線立馬映入眼簾，遼闊視野超適合發呆放空，湛藍的海水還被網友形容媲美沖繩美景，等於同步為大家新增一個偽出國景點

約會賞美景、體驗賽車椅泡腳！　雲林古坑夜景泡腳咖啡廳，坐擁中台灣山區夜景秘境

udn走跳美食／豬飛小姐 得天獨厚的地理位置，讓來到這裡的遊客享受泡腳樂趣和180度夜景，成了來到雲林古坑最奢華的夜生活。 位於古坑的「好星晴咖啡廳」，在華山這一區算是營業多年的老品牌。因為位

「菜鳥別進圓環」日本人玩台南列8心得 在地人狂點頭

台南是熱門觀光大城，不僅台灣人愛去，古都風情也吸引許多外國人造訪，台南街景甚至數度登上日本雜誌封面。

超萌巨型豬豬登場！嘉義最新「童話系觀光農場」﻿，魔戒哈比屋、30種呆萌動物拍不停

巨型粉紅豬豬跟你打招呼！嘉義民雄近期新增一處現實版童話世界，不僅設有多處打卡亮點、孩童玩樂區，園內也實際飼養了二、三十種超萌動物，從裡到外好拍又好玩，難怪甫一開幕瞬間躍升最新朝聖景點必去，未來去嘉義不

嘉義阿里山還有隱藏玩法！挑戰復古健行路線「阿溪縱走」：眠月線×水漾森林懶人包

說到嘉義，大部分的人都會想到阿里山森林遊樂區，不過其實阿里山還有一種「復古又現代」的玩法，那就是「阿溪縱走」，這是一條在60~80年代非常熱門的高山健行路線，後來因為各種原因漸漸沒落，終於在近幾年又打開了知名度，趕快來看看到底這條神秘的健行路線要怎麼玩呢？

職人級日式居酒屋！台南中西區「日川居酒屋」深夜放鬆好選擇，激推串燒系列

udn走跳美食／台南•逸恩 TAINANIAN ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 認真工作就是為了下班後的享受～揪個三五好友來場居酒屋的宵夜時光，沒有壓力的聊聊天放鬆一下，隨

免門票到「台版小泰國」度假！嚴選2020「5+1個雲林親子約會景點」

雲林最近好多新景點喔~而且竟然幾乎都不用門票！之前有介紹過2020雲林打卡景點&美食＋絕美峇厘島風住宿，這次要告訴大家雲林5個親子約會景點，不但不用付門票，還能一秒到泰國，再加碼推薦一家超美景觀咖啡廳，這麼好康的事情無私分享給大家，想知道「台版小泰國」在哪裡嗎？快往下看吧~

遺世獨立的離島！隱身漁光島上的藝廊、禪風民宿，就近「台南版天空之鏡」踏浪看夕陽

與安平隔著一條橋，有座遺世獨立的漁光島。沿著木麻黃成蔭的綠色隧道往島的深處前進，原來還有當地人才知道的古書店、禪風民宿、以及一座隱世獨立的藝廊。

吹海風、嗑海鮮，還有全台獨創「自動旋轉燒烤」！台南安平景觀燒烤餐廳「請上桌國際港灣」

udn走跳美食／台南•逸恩 TAINANIAN 早在3年前逸恩就跟一群朋友來【請上桌國際港灣】用過餐，還在這裡開了一場聖誕趴呢～逸恩這次來2訪囉！這裡主打使用創新的360度自動旋轉烤台，只要把已

熱門新聞

「馬祖機票購買」總攻略！ 加碼機場交通、三天兩夜景點&住宿推薦

好想喝一口～全台2處「抹茶湖」湖水碧綠　隱身台中綠肺的迷宮步道、山中湖泊超紓壓

盤點台東下半年「5大活動」！ 月光下、海岸邊 邊聽音樂太浪漫

嘉義全新「廟宇風天空之鏡」秘境！台版金閣寺坐擁空靈山景，還能免費逛

粉絲經濟爆發！「柯南夏日花火祭典」台北南西商圈登場，扭蛋機、特色周邊全都有

媲美台南蝦仁飯！台中新開幕小清新便當店，饕客最愛加點超Q滷大腸

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。