嘉義全新「廟宇風天空之鏡」秘境！台版金閣寺坐擁空靈山景，還能免費逛

天空之鏡不只能在海邊拍！嘉義有處隱身深山的桃花源，坐擁山林景觀之餘還建有數棟廟宇，古風建築金碧輝煌。而近期就有攝影玩家在殿內發現一處拍攝秘境，只要抓好重點撇步，就能輕鬆拍出廟宇風「天空之鏡」，趕快筆記下來列入出遊清單就對了！

龍王金殿觀景平台視野最佳，能賞見空靈的山嵐美景。圖／馬丁爸&柔妹的攝影旅遊授權

位於梅山的「巧雲小棧」海拔800公尺，群山圍繞的風光就像一座山中宮殿。園內主要有三座建築，其中四層樓高的「龍王金殿」一至二樓開放參觀，金光閃閃的外觀被網友譽為「台版金閣寺」，讓人彷彿置身京都，亦算是今年度偽出國打卡新熱點。

龍王金殿被網友讚譽神似日本金閣寺，而秘境拍攝地就在此處二樓。圖／馬丁爸&柔妹的攝影旅遊授權

而隱藏版天空之鏡拍攝之處位於龍王金殿二樓平台，現場有能直接看見一樓的透明隔層玻璃，透過反射即可攝下天空之鏡。馬丁爸也分享訣竅，建議「低角度」取景，簡單用手機也能拍出鏡面美照。

拍攝天空之鏡的訣竅為低角度取景。圖／馬丁爸&柔妹的攝影旅遊授權 從龍王金殿二樓平台處往外看，可賞見雲山別院被藍天白玉雲及綠系風光環繞。圖／馬丁爸&柔妹的攝影旅遊授權

園區整體環境清幽、設計非常有特色，隨處都能拍不停。另一壯觀的「雲山別院」建築仿自古中國唐宋風格，中式庭院搭配木石雕刻更顯古色古香，禪意十足，雲山別院與龍王寺同樣開放免費參觀，但若到景觀餐廳用餐則採電話預約制，依時段提供簡餐、下午茶或輕食，大家可以選擇在室內古樓設計的環境喝喝茶，或在戶外區邊賞山景邊啖美食，度過悠閒的一天！

「雲山別院」對稱的設計古風十足。圖／馬丁爸&柔妹的攝影旅遊授權 園內每個角落都完美體現綠意盎然的氛圍。圖／馬丁爸&柔妹的攝影旅遊授權

巧雲小棧

地址：嘉義縣梅山鄉太興村橫山10鄰6－25號（五六日假日營運、低消180元）

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