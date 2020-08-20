超豪華「IG九宮格韓國雪冰」別家吃不到！雲林斗六冰店「綠果子」俗擱大碗夏天必吃

位於雲林斗六的「綠果子手調茶飲咖啡豆花仙草」，創立於1999年，以前在斗六市鎮北路平交道旁設立小攤位，後來才有現在鎮北路的店面，店家夏天主打冰涼飲品跟冰品，冬天則推出熱的甜品如薑汁豆花、燒仙草等，近期不僅引進韓國雪冰機器，還同步推出IG九宮格及芒果雪冰，好吃、好拍且高CP值的冰品，成功在網路上引起不小的討論熱度。

「綠果子手調茶飲咖啡豆花仙草」的外觀其實並不起眼，像間傳統的冰菓室，石砌白色牆面搭配簡約風裝潢，頗有「家」的感覺，牆壁上的文字，寫著他們對於衛生、健康還有傳統手工豆花美味的堅持。

一碗豆花的糖水決定了它的成敗關鍵，綠果子選用紅糖跟黑糖來下鍋炒糖，原因無他，因為只要在豆花裡加入一點點的炒糖液，就能提出非基因改造豆花天然的香氣，老闆說，他們炒糖過程非常繁複，需以小火不停翻炒，費時費力又費工，僅僅是為了不要給客人吃到任何化學添加物。

為了要讓客人對雪花冰有不同的層次口感，他們前陣子還特別引進韓國雪冰機器，這款機器刨出的雪冰口感綿密且滑順，秘訣在於他們倒入整杯牛奶液體來調製雪花，而非傳統的冰磚，冰體顆粒粗大且非常難咬。

IG九宮格

身為綠果子的人氣招牌主打冰品，這款九宮格的由來其實相當有趣，竟是因為許多客人有「選擇障礙」，老闆當初心一橫想說乾脆把時令最招牌的九款配料一次送上，才誤打誤撞創造出這款人氣冰品，我當天吃到的口味，包括綠豆、花生、大豆、蓮子、紅豆、薏仁、芋圓、湯圓、鳳梨等九款，真的料多實在，超級滿足。

再來看看旁邊這碗有如太陽蛋的牛奶雪花冰，冰的主體就是用韓國雪冰機所刨成，口感細緻綿密，上面搭配一整顆綿密且香氣濃郁的奶酪，再於上層用芒果醬點綴，才成就這碗好吃又好看，讓少女心中為之瘋狂的人氣冰品。

芒果雪冰

夏天限定的芒果雪冰，冰體一樣是韓國雪冰機所刨成的牛奶雪花冰，上層還有滿滿一球芒果冰，下層則用芒果跟情人果點綴，最後再淋上煉乳跟芒果果醬，口感酸酸甜甜的，宛如愛情的滋味，在炎炎夏日來上一碗，我想，沒有人可以抗拒心中對這碗芒果雪冰的瘋狂愛意。

整體來說，我覺得「綠果子手調茶飲咖啡豆花仙草」的冰品不僅料多味美，服務人員也非常友善熱情，更難能可貴的是，這家經營已超過20年的老店，竟然還願意求新求變，企圖跟上年輕人的潮流，這真的讓我又驚又喜，不禁讓人好奇，明年的這個時候，這家店又會推出什麼讓我瞠目結舌的冰品。

綠果子手調茶飲咖啡豆花仙草

電話：05-5326199

地址：雲林縣斗六市鎮北路64-6號

營業時間：10：00～22：00

文章來源：跟著華少吃吃吃 FB：華少甫

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