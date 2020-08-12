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嘉義絕美新地標！嘉義首座「古蹟美術館」9月試營運 網讚比南美館漂亮
嘉義人先預備，市內有處夢幻地標即將登場！全新「嘉義市立美術館」原身為日治時期的菸酒公賣局，在建築團隊的改造之下，完美變身首座「古蹟美術館」，預計8/17拆除鐵皮圍籬，屆時所有人都能親眼目睹其美麗的外觀囉！
「嘉義市立美術館」設於1936年興建的菸酒公賣局嘉義分局，為一棟古蹟修復改建的建築，透過大量木頭與玻璃建材，以保留都市歷史為前提，充分發揮了新舊交融的意義。日前嘉義市市長黃敏惠透過臉書分享兩張嘉美館的照片，夜晚亮燈的建築顯得浪漫亮眼，也可看見廣場佈滿綠色植栽，整體散發一股藝術氛圍。絕美的空拍照吸引不少民眾表示期待，還有人在嘉美館分享的貼文留言：「六月份我有經過這裡，看起來比南美館漂亮！」
嘉美館鄰近嘉義車站，今年3月剛完工，將於8/17正式拆除圍籬開放民眾在外自由活動。館內則計劃於9月份試營運，室內包含多個展間、藝術教室、多功能活動空間、圖書室、藝術商店，戶外還有廣場庭園等，還會串聯地方社區連結，未來想要看展、賞畫、閱讀都能在這座美術館解決，還有另一重點是，整座特色文青系建築隨拍隨美，開幕後勢必掀起熱門打卡潮，成為嘉義旅程的必朝聖景點。
嘉義市立美術館
地 址：嘉義市忠孝路275號3、4樓開放時間：週二至週日09:00-17:00（預計9月試營運）
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